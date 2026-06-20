Anh thông báo sẽ gửi cho Ukraine một lượng cực lớn UAV

Vương quốc Anh mới đây thông báo, họ sẽ cung cấp cho Ukraine một số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) vào cuối năm nay.

Anh thông báo sẽ gửi cho Ukraine một lượng lớn UAV.

"Chính xác 150.000 UAV sẽ được cấp cho lực lượng Ukraine vào cuối năm nay", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một thông báo hôm 18/6.

Gói viện trợ trị giá 752 triệu bảng Anh (996 triệu USD) đã được Bộ trưởng Quốc phòng Anh Dan Jarvis công bố tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine ở Brussels.

Theo Chính phủ Anh, một trong những nước tích cực ủng hộ quân sự nhất của Ukraine, gói viện trợ này sẽ được tài trợ thông qua khoản vay 2,26 tỷ bảng Anh mà Anh dành cho Ukraine, được bảo đảm bằng tiền thu được từ việc đóng băng tài sản chủ quyền của Nga.

Các quan chức Anh đã giới thiệu gói viện trợ, bao gồm UAV, tên lửa và radar như là sự hỗ trợ quân sự cần thiết cho Ukraine.

Thủ tướng Rachel Reeves cam kết, Anh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và gây áp lực lên Nga.

Thông báo được đưa ra sau khi thủ đô Moscow của Nga và khu vực xung quanh bị tấn công bởi một trong những cuộc không kích bằng UAV lớn nhất của Ukraine trong những năm gần đây.

Các quan chức Nga lập luận, việc Anh, EU và các nước thành viên NATO tiếp tục cung cấp vũ khí khiến các chính phủ phương Tây trở thành những bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột và làm giảm cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình.