Chỉ trong một khoảnh khắc, cuộc đời Adam Lopez (39 tuổi, Anh quốc) đã thay đổi hoàn toàn khi anh trở thành triệu phú với số tiền trúng số lên tới 1 triệu bảng (35 tỷ đồng). Từ một thợ xây ở Norwich, anh đã quyết định từ bỏ công việc để tận hưởng cuộc sống mới. Tuy nhiên, sau 3 tháng liên tiếp tổ chức tiệc tùng không ngừng nghỉ, Adam đã phải nhập viện với chẩn đoán embolism phổi song phương, một tình trạng y khoa cực kỳ nguy hiểm.

"Đối với tôi, đó là một quãng thời gian như trên tàu lượn siêu tốc," Adam chia sẻ. Anh mô tả khoảng thời gian từ tháng 7, khi anh trở thành triệu phú, cho đến tháng 9, khi anh phải đối mặt với cái chết, như một chuyến đi đầy sóng gió.

Adam Lopez

Ngày 10 tháng 9 vừa qua, Adam đã được đưa vội vàng đến Bệnh viện Đại học Norfolk & Norwich bằng xe cứu thương. "Tôi biết rằng những gì tôi đang làm rồi sẽ phải kết thúc, và nó suýt chút nữa đã kết thúc theo cách tồi tệ nhất có thể," anh nói về sự cố đã thức tỉnh mình.

Adam cảm thấy hối tiếc khi đã nhanh chóng từ bỏ công việc sau khi trúng số, bởi anh nhận ra mình đã mất đi một lối sống có quy củ và ổn định. Giờ đây, mục tiêu của anh là tập trung vào việc hồi phục sức khỏe, với hy vọng sẽ trở lại bình thường trong vòng từ 6 đến 9 tháng tới.

Khi nhớ lại giây phút quyết định khi mua tấm vé số từ một cửa hàng tạp hóa góc phố, Adam kể lại anh đã dừng xe để mua đồ uống và mua một tấm vé số cào cùng lúc. "Tôi cào thẻ trong xe và khi thấy số tiền 1 triệu bảng, tôi không biết phải làm gì, nên chỉ đút nó vào hộp đựng găng tay mà không nghĩ ngợi gì cả," anh nhớ lại.

Cuộc sống mới mẻ mà chiếc vé số mang lại đã khiến Adam mất kiểm soát. "Tôi luôn nghĩ mình sẽ hét lên nếu trúng số lớn, nhưng khi nó thực sự xảy ra, tôi chỉ còn biết im lặng hoàn toàn," anh nói.

Kể từ khi xác nhận mình là triệu phú, Adam đã có những trải nghiệm không thể nào quên. Anh tiết lộ, ngay sau khi điện thoại cho Cơ quan Xổ số Quốc gia và nghe xác nhận số tiền trúng thưởng, mẹ anh, Danica, vô cùng phấn khích. "Thấy số dư trong tài khoản tăng từ 12,40 bảng lên 1,000,012,40 bảng thực sự là một giây phút 'khó tin'!" anh nhớ lại.

Tuy nhiên, giờ đây, khi đã qua khỏi cơn hiểm nghèo, Adam nhận ra rằng tiền bạc không thể mua được tất cả. "Có một triệu, trăm triệu hay tỷ bảng cũng không quan trọng khi bạn nằm trong xe cứu thương," anh nói và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ đã cứu mạng mình.

