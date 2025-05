Tiếng Việt - ngôn ngữ có dấu tưởng dễ mà lại siêu hack não, đang dần trở thành một trong những trải nghiệm thú vị nhất đối với người nước ngoài. Dù không nằm trong top ngôn ngữ "dễ xơi", nhưng hành trình học tiếng Việt lại gắn liền với những câu chuyện vô cùng đáng yêu cùng loạt biểu cảm "ồ à" của nhiều người học quốc tế.

Mới đây, một anh Tây với tài khoản TikTok @fluenwithsk đã chia sẻ một điều thú vị mà anh nhận thấy về cách người Việt đánh giá khả năng phát âm của người nước ngoài. Theo anh chàng này, trong khi người Việt học tiếng Anh thường bị "soi kỹ" từng âm tiết, ví dụ như chỉ cần phát âm "How are you?" hơi chệch là có khi bị chấm có 6 điểm, thì ở chiều ngược lại, chỉ cần một người nước ngoài thốt ra được đúng từ "Xin chào" là lập tức nhận được… cơn mưa lời khen từ người Việt.

Chàng trai người nước ngoài chia sẻ điều thú vị khi học và nói tiếng Việt (Nguồn: @fluenwithsk)

Dù bạn phát âm chưa chắc đúng trọng âm, đúng dấu, người Việt vẫn sẽ nhìn bạn như một hiện tượng đáng yêu khó cưỡng. Đó có lẽ là điều không chỉ khiến anh chàng TikToker này, mà bất cứ người nước ngoài nào cũng cảm thấy vừa bất ngờ vừa ấm lòng. Với họ, điều đó không chỉ là một cú "boost" tinh thần to lớn, mà còn là động lực giúp họ muốn học thêm, muốn tìm hiểu nhiều hơn về tiếng Việt và văn hóa Việt.

So với tiếng Anh hay nhiều ngoại ngữ khác, tiếng Việt có sự khác biệt rất lớn khi sử dụng bảng chữ cái Latinh với một số ký tự đặc trưng như ă, â, ê, ô, ơ, ư. Dù nhìn qua có vẻ "dễ thở" hơn các ngôn ngữ tượng hình như tiếng Trung, tiếng Nhật, nhưng thực tế, tiếng Việt lại sở hữu một hệ thống thanh điệu với 6 dấu - một trong những yếu tố khiến nhiều người nước ngoài hoảng hồn.

Bảng chữ cái và hệ thống thanh điệu đặc biệt của tiếng Việt

Chỉ cần đổi dấu, nghĩa của từ cũng thay đổi hoàn toàn. Ví dụ: "ma", "mà", "má", "mả", "mã", "mạ", tuy đều là một tổ hợp chữ, nhưng nghĩa thì một trời một vực. Đó là chưa kể đến những cặp từ đồng âm khác nghĩa hay hàng loạt hiện tượng biến âm, luyến âm vùng miền.

Tuy nhiên, điều khiến tiếng Việt trở nên thân thiện hơn với người học chính là cách người Việt phản ứng khi nghe người nước ngoài học nói. Khác với sự "khắt khe" về phát âm như trong môi trường tiếng Anh, người Việt thường rất cởi mở, hào hứng và sẵn lòng khen ngợi chỉ vì người nước ngoài nói được một câu cơ bản. Và đó là điều khiến tiếng Việt trở nên "dễ thương" hơn gấp bội.

Không khó hiểu khi tiếng Việt ngày càng thu hút người học quốc tế. Từ Hà Nội, TP.HCM đến Đà Nẵng, các trung tâm ngoại ngữ và khoa Việt Nam học ở các trường đại học ghi nhận số lượng học viên nước ngoài tăng đều mỗi năm. Lý do thì muôn hình vạn trạng: có người vì công việc, có người vì yêu người Việt, có người vì muốn hiểu rõ hơn văn hóa, cũng có người… đơn giản chỉ vì thấy tiếng Việt "nghe vui tai".

Dù còn đó những thử thách như phát âm, ngữ pháp hay dấu thanh, nhưng hành trình học tiếng Việt với người nước ngoài lại thường gắn liền với cảm xúc tích cực. Đó là hành trình của những tiếng cười, những cú gật gù "à ha" và cả những lời khen đầy thiện chí từ người Việt. Cũng vì thế, trong mắt nhiều người nước ngoài, tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ để học, mà là một chiếc cầu nối dẫn họ đến gần hơn với con người, văn hóa và cuộc sống Việt Nam.