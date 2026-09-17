Anh Tây cảm động khoe đi đá bóng với người Việt 20 lần không phải chia tiền sân

"Tôi đã chơi bóng ở khắp nơi trên thế giới và người ta đều bảo chia tiền sân; nhưng ở đây họ luôn nói ’không không, chào mừng đến Việt Nam", chàng trai Pháp chia sẻ.

Clip anh Tây thắc mắc “Mình đi đá bóng 20 lần mà không người Việt Nam nào đồng ý chia tiền?”. (Nguồn: @anisespoir)

Trong clip ngắn với dòng ghi chú “Sao người Việt Nam không để tôi gửi tiền?” được đăng tải mới đây, chàng trai người Pháp công tác tại Hà Nội chia sẻ đầy xúc động về sự mến khách kỳ lạ của người Việt Nam. Đứng trước sân bóng đá cỏ nhân tạo vào buổi tối, anh hào hứng bày tỏ sự ngạc nhiên và trân trọng đối với tình cảm mà người dân địa phương dành cho mình.

Trải nghiệm của anh gắn liền với những trận bóng giao lưu cùng các bạn trẻ Việt Nam: “Tôi đã đi đá bóng chắc khoảng 20 lần rồi, và họ không bao giờ để tôi phải trả tiền sân. Tôi đã chơi bóng ở khắp nơi trên thế giới và mọi nơi người ta đều bảo tôi chia tiền sân cùng. Nhưng ở Việt Nam, họ luôn nói ‘Không, không, chào mừng đến Việt Nam’ và xin chụp ảnh cùng tôi”.

Chàng trai nói, anh chưa từng gặp sự hiếu khách và nồng hậu đó ở bất kỳ quốc gia nào khác mình từng ghé thăm. Sự nồng ấm của con người nơi đây đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng vị khách khiến chuyến đi trở nên vô cùng ý nghĩa.

Cuối video, chàng trai bày tỏ sự mến mộ sâu sắc dành cho đất nước và con người Việt Nam: “Việt Nam thực sự rất đặc biệt. Đây là nơi mà ai cũng nên đến một lần để tự mình trải nghiệm đất nước tuyệt vời và những con người tuyệt vời này. Thực sự, tôi sẽ rời đi trong hai ngày tới và tôi cảm thấy rất buồn”.

Clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều cư dân mạng Việt vào lý giải thắc mắc của chàng trai Pháp: “Ở Việt Nam có văn hóa ‘khách đến nhà không gà thì vịt’. Khi bạn là người nước ngoài đến đây, trong mắt người dân địa phương, bạn là một vị khách quý ghé thăm nhà họ”.

“Việc mời bạn một suất đá bóng hay một bữa ăn nhẹ không chỉ là sự lịch sự, mà là cách người Việt thể hiện sự hiếu khách tự nhiên từ trong máu”; “Sự xởi lởi, thân thiện của bạn chính là lý do khiến mọi người quý mến. Khi đã mến nhau trên sân bóng rồi thì anh em coi nhau như người một nhà”...

Dân mạng liền giải đáp rằng người Việt Nam hiếu khách nên tiền đóng sân chỉ là chuyện nhỏ. (Ảnh chụp màn hình)

Thanh Tùng giải đáp: “Đơn giản vì người Việt mình rất thích tinh thần thể thao và sự hòa nhập. Bạn từ nửa vòng Trái đất đến đây, không ngần ngại ra sân phủi xỏ giày đá bóng chung với anh em địa phương, điều đó tạo ra một sự kết nối rất tự nhiên”.

Anh Tú chia sẻ: “Văn hóa chia tiền (Go Dutch) rất phổ biến ở phương Tây hay một số nước Đông Nam Á khác, nhưng ở Việt Nam, tinh thần mến khách lại cao hơn. Việc tranh nhau trả tiền hay kiên quyết bao chót không phải là coi thường tài chính của đối phương, mà là cách thể hiện sự trân trọng mối quan hệ. Rất mong lần sau bạn có dịp lại đến Việt Nam”.

“Sự hào sảng của người Việt mình hay lắm, không phải cái gì cao siêu hay phô trương đâu, mà nó nằm ngay trong mấy chuyện vặt vãnh hàng ngày. Người Việt cứ hễ thấy khách từ xa tới là cái máu hảo sảng lại nổi lên” , Thành Trung bình luận.

Ngọc Minh viết: “Nhiều người nước ngoài mới đầu sẽ ngơ ngác không hiểu tại sao, vì ở quốc gia của họ mọi thứ đều sòng phẳng. Còn ở Việt Nam, bạn ra đường có nước miễn phí, đi chợ lại được các cô cho thêm quả chanh, củ hành, nhúm ớt. Bảo sao khách Tây không mê mẩn”.