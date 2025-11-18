Anh sẽ ném tên lửa xuống biển vì 'tiết kiệm' hệ thống hạ cánh cho F-35B

Tại Anh, Bộ Quốc phòng nước này tự hào công bố trong báo cáo thường niên rằng họ đã "tiết kiệm" được 309.000 bảng cho việc nâng cấp hệ thống hạ cánh thẳng đứng trên tàu (SRVL). Điều này nghĩa là tiêm kích F-35B giờ đây sẽ phải xả nhiên liệu và vũ khí dư thừa xuống biển khi hạ cánh.

Một quan điểm tương tự cũng được nêu trong một bài báo trên tờ The Telegraph, lưu ý rằng khoản tiết kiệm này chỉ là một khoản nhỏ so với những cơ hội bị mất. Giờ đây, chỉ riêng việc trang bị máy bay cho các nhiệm vụ tuần tra có thể gây thiệt hại hàng triệu đô la.

Hải quân Anh hiện đang sử dụng phương pháp cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL), trong đó máy bay chiến đấu sẽ bay lơ lửng trên tàu, đồng tốc với tàu, rồi hạ cánh xuống boong. Có một giới hạn trọng lượng để thực hiện việc này một cách an toàn, vì vậy nếu vượt quá giới hạn đó, bạn sẽ phải thả "phần" khối lượng thừa.

Mặc dù phương pháp này được Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sử dụng trên các tàu đổ bộ đa năng của họ, do kích thước và thực tế là mục đích sử dụng chính của chúng là cho các nhiệm vụ tấn công.

Cụ thể khi đó máy bay thường trở về sau nhiệm vụ mà không có vũ khí, tuy nhiên người Anh lại sở hữu tàu sân bay lớn hơn đáng kể, vì vậy họ đã lên kế hoạch khác ngay từ đầu.

Tiêm kích F-35B trên boong tàu HMS Prince of Wales.

Anh quyết định sử dụng phương pháp là SRVL - hạ cánh thẳng đứng trên tàu với đường băng ngắn, trong đó máy bay di chuyển nhanh hơn tàu một chút rồi đáp xuống. Điều này làm tăng trọng lượng tiềm năng thêm hơn 3 tấn, gần bằng một nửa tải trọng tối đa của F-35B.

Cần lưu ý rằng điều này rất giống với quá trình cất cánh của các loại máy bay tương tự, và thậm chí cả một số trực thăng, khi gia tốc nhẹ được sử dụng thay vì gia tốc thẳng đứng. Điều này cho phép mang theo đủ lượng vũ khí và nhiên liệu, vốn sẽ rất hạn chế nếu không có gia tốc.

Mặc dù vậy, cũng cần lưu ý rằng cơ hội được cứu vãn chính là việc lắp đặt đèn báo hiệu Bedford tương ứng trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. Vì vậy về mặt lý thuyết, SRVL vẫn khả thi, chỉ là nó sẽ nguy hiểm hơn nhiều.

Hơn nữa, hệ thống đèn này đã được lắp đặt trên tàu sân bay thứ hai mới nhất của Anh - HMS Prince of Wales, trên đó vài năm trước họ thậm chí còn thực hành một cuộc hạ cánh tương tự.

Vì vậy, mọi thứ không đến nỗi thảm khốc như mô tả, mặc dù tất nhiên đây là một hạn chế khá nghiêm trọng, sẽ được bổ sung vào các vấn đề khác, chẳng hạn như thiếu vũ khí đầy đủ cho các cuộc tấn công mặt đất và tên lửa không đối không tầm xa.