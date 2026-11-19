Với số lượng cực lớn tên lửa đa năng chính xác cao LMM do Anh viện trợ, Ukraine có thể tự tin đối đầu UAV cảm tử của Nga.

Theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Anh, nước này sẽ hỗ trợ Ukraine chống lại máy bay không người lái cảm tử loại Geran của Nga bằng cách cung cấp cho Ukraine đầy đủ vũ khí cần thiết.

Ukraine sẽ nhận được tên lửa đánh chặn tầm ngắn và radar phòng không từ London. Tất cả những thiết bị này sẽ được chuyển giao cho Ukraine sau giữa tháng 12/2026. Phía Anh coi gói viện trợ quân sự này như là sự "lấp đầy những khoảng trống" trong khả năng phòng không của Lực lượng vũ trang Ukraine vào mùa đông.

Theo thông tin chi tiết, Anh sẽ chuyển giao hơn 1.000 tên lửa LMM (Lightweight Multirole Missile) và bệ phóng cho Ukraine. Các hệ thống này nhằm giúp lực lượng vũ trang Ukraine bắn hạ máy bay không người lái cảm tử Geran, vốn đang gây ra nhiều khó khăn cho chính quyền nước này.

Như Bộ trưởng Quốc phòng Anh - ông Wes Streeting đã tuyên bố, tất cả những điều này sẽ giúp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công thường xuyên từ phía Nga.

"Đó là lý do tại sao chúng ta phải tiếp tục biến cam kết kiên định của mình đối với Ukraine thành những năng lực thực tế giúp bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công của Nga", ông Streeting nhấn mạnh.

Tên lửa đa năng hạng nhẹ LMM được coi là giải pháp hiệu quả để chống lại UAV cảm tử Geran.

LMM là một loại tên lửa hạng nhẹ đa năng được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không và, nếu cần thiết sẽ phá hủy cả những mục tiêu bọc thép trên mặt đất.

Loại tên lửa này sử dụng phương thức dẫn đường bám chùm tia laser, có độ chính xác cao. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao, nó cần được đặt trong mạng lưới cảnh báo sớm tin cậy, đó là lý do tại sao trong gói viện trợ này của Anh lại bao gồm 10 đài radar phòng không độ nhạy cao.