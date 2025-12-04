Tối ngày 3/12, 1 tuần sau hoả hoạn kinh hoàng tại khu nhà Wang Fuk, Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), một bức ảnh đặc biệt đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Một ánh sáng lạ, dịu dàng bất ngờ xuất hiện phía trên tòa nhà Wang Fuk bị cháy rụi khi ánh trăng xuyên qua đám mây buổi tối. Hình ảnh đặc biệt này đã khiến nhiều người cảm động và cùng cầu nguyện cho các nạn nhân được yên nghỉ.

Hình ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội Hong Kong

Chiều 3/12, số nạn nhân thiệt mạng vì vụ hoả hoạn đã tăng lên 159.

Cảnh sát trưởng Karen Tsang Shuk-yin thuộc đơn vị điều tra thương vong của lực lượng cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất việc tìm kiếm trong tất cả 7 tòa nhà của Wang Fuk.

Ngày hôm nay, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân nữa, nâng tổng số người thiệt mạng lên 159 so với 156 người hôm thứ Ba. Trong số đó, 140 người đã được nhận dạng. Vẫn còn 19 người chưa được xác định danh tính.

Ông Tsang cho biết 37 người bị thương vẫn đang nằm viện, trong đó có 4 người trong tình trạng nguy kịch. 9 người bị thương nặng.

Cảnh sát trưởng Joe Chow Yat-ming cho biết các nạn nhân có độ tuổi từ 1 đến 97. Trong số đó có 49 nam và 91 nữ.

Ông cảnh báo số người chết có thể tăng cao hơn nữa khi công tác nhận dạng các thi thể được tìm thấy trong căn hộ vẫn đang được tiến hành.

Đội cứu hộ vẫn đang làm việc tại hiện trường

Có 3 công nhân nam, 2 công nhân nữ tại công trường và 10 người giúp việc gia đình đã thiệt mạng trong vụ cháy.

Ông Chow cho biết 70 thi thể được tìm thấy tại nhà Wang Cheong Xương, tòa nhà đầu tiên bị cháy. 82 thi thể khác được tìm thấy tại nhà Wang Tai. 3 thi thể được tìm thấy tại nhà Wang Sun, 2 thi thể tại nhà Wang Tao và 1 thi thể tại nhà Wang Shing.

Không có trường hợp tử vong nào được phát hiện tại nhà Wang Yan và nhà Wang Kin. Cư dân ở toà nhà Wang Chi - nơi không bị huỷ hoại bởi đám cháy đã được phép về nhà để lấy đồ đạc cá nhân.

“Chúng tôi đã tìm thấy một số xương và sẽ tiến hành xét nghiệm để xác minh xem chúng là xương động vật hay xương người”, cảnh sát trưởng Chow cho biết thêm. “Chúng tôi sẽ cố gắng xét nghiệm DNA của họ để xác nhận danh tính và giữ liên lạc với các gia đình đã báo cáo người thân mất tích.”

Ông cho biết cần phải có thời gian để kiểm tra xem có một số hài cốt bị chôn vùi bên dưới giàn giáo bị sập hay không và sẽ làm việc với cơ quan quản lý nhà ở để phá dỡ giàn giáo để điều tra.

Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay cũng có thêm 6 người bị bắt giữ, ngoài 15 người trước đó, có liên quan đến vụ hỏa hoạn.

6 người đàn ông, độ tuổi từ 44 đến 55, là những nhà thầu phụ phụ trách hệ thống báo cháy tại Tòa nhà Wang Fuk. Họ bị bắt vì nghi ngờ khai báo sai sự thật.

“Họ đã báo cáo sai sự thật với Sở Cứu hỏa rằng họ sẽ không tắt hệ thống báo cháy trong quá trình thi công”, ông nói.

