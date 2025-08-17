Sinh nhật năm nay, gia đình tôi tụ tập ở nhà chị gái. Chị là người đảm đang, khéo léo, còn anh rể thì tính xuề xoà, nói năng vui vẻ. Tôi vẫn nghĩ mối quan hệ với anh rể bình thường, thậm chí khá thân vì anh hay hỏi han công việc, chia sẻ chuyện làm ăn.

Bữa tiệc diễn ra ấm cúng, sau khi cắt bánh và chụp ảnh, anh rể cười cười móc trong túi ra một phong bì, đưa thẳng cho tôi trước mặt mọi người: "Sinh nhật vui vẻ nhé, chúc dì mọi thứ, quà nhỏ thôi cầm đi".

Tôi ngại ngùng nhận lấy, không định mở ngay. Nhưng khi ra ngoài bếp phụ chị dọn dẹp, tôi tò mò xé phong bì xem là gì.

Bên trong… không phải tiền hay thiệp chúc mừng, mà là một xấp ảnh in màu. Những bức ảnh chụp ở quán cà phê, công viên, thậm chí trước cửa nhà tôi – nhân vật chính là chồng tôi và một người phụ nữ lạ. Có tấm họ đang khoác tay, có tấm đang ngồi đối diện nhau, ánh mắt đầy thân mật.

Tôi chết lặng, tay run bần bật. Đằng sau cùng, anh rể còn kẹp một tờ giấy ghi vội: "Nếu cần nói chuyện, gọi cho anh. Đừng để bản thân uất ức, anh ủng hộ dì".

Ảnh minh họa

Tôi ngẩng lên, qua ô cửa bếp nhìn ra phòng khách, thấy chị gái đang cười nói, bận rộn rót nước mời khách. Tim tôi thắt lại. Tôi chợt hiểu, có lẽ anh rể cũng từng bị phản bội nên mới lặng lẽ đưa tôi những tấm ảnh này như một cách cảnh báo.

Nhưng tôi không đủ bình tĩnh để ngồi lại. Tôi nhét phong bì vào túi, mượn cớ có việc gấp rồi rời khỏi nhà ngay lập tức. Cả quãng đường về, đầu óc tôi rối bời, không biết nên đối diện thế nào – với chồng, với chị gái và với sự thật vừa bị đẩy vào tay mình.

Tôi có nên hẹn gặp riêng anh rể để nói chuyện? Liệu anh có 1 mục đích gì khác đằng sau hành động kia? Rõ ràng là anh có thể nói với tôi vào 1 dịp khác chứ không phải ngày sinh nhật ý nghĩa, cắt đứt mọi niềm vui của tôi thế này?

Nhìn món quà chồng tôi chuyển tới tôi không biết cảm xúc của mình là gì. Anh ấy đang đi công tác, gửi ảnh, gọi về liên tục, nói nhớ nhung tôi, xin lỗi vì không ở nhà cùng tôi tổ chức sinh nhật. Bỗng dưng tôi sợ đối mặt với mọi thứ, sợ bóc cái sự thật này ra, sợ gia đình tan vỡ, thậm chí sợ cả những tin nhắn hỏi han của anh rể. Tôi phải làm gì đây?