Ảnh quá khứ của hai thiếu gia nghìn tỷ nhà bầu Hiển

Bức ảnh thuở nhỏ của hai thiếu gia nhà bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang - gây chú ý.

Mới đây, doanh nhân Đỗ Quang Vinh - cậu cả nhà bầu Hiển thu hút sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh thuở nhỏ bên người em trai Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội hay còn được biết đến nhiều hơn với danh xưng ông xã Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Trong ảnh thơ ấy, người anh Đỗ Quang Vinh vòng tay ôm em trai từ phía sau, cả hai cùng nhìn vào ống kính với biểu cảm hồn nhiên.

Không có những bộ vest chỉn chu, những sự kiện sang trọng hay hình ảnh của các doanh nhân trẻ như hiện tại, khoảnh khắc nhiều năm trước chỉ đơn giản là hai anh em bên nhau trong một ngày đi học. Dòng chú thích trên ảnh cũng gợi lại kỷ niệm hai anh em cùng đi khai giảng, khiến hình ảnh càng mang màu sắc gia đình.

Nhìn lại bức ảnh, nhiều người nhận xét hai anh em nhà bầu Hiển vẫn giữ được nét riêng quen thuộc trên gương mặt, nhưng điều gây chú ý nhất có lẽ là khoảng cách rất lớn giữa hình ảnh tuổi thơ và vị thế hiện tại của họ. Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang là hai con trai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, thường được biết đến với biệt danh bầu Hiển. Sau nhiều năm, cả hai đều đã trở thành những gương mặt đáng chú ý trong hệ sinh thái kinh doanh của gia đình.

Thiếu gia Đỗ Quang Vinh và em trai Đỗ Vinh Quang ngày ấy và bây giờ (Ảnh: FBNV)

Người anh gắn với ngân hàng, sở hữu khối cổ phiếu trị giá nghìn tỷ

Đỗ Quang Vinh, sinh năm 1989, là con trai cả của bầu Hiển. Anh từng có thời gian du học tại Anh, theo học lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Điều đáng chú ý là trong những năm còn là du học sinh, Quang Vinh từng chia sẻ anh không lựa chọn cuộc sống chỉ dựa vào điều kiện gia đình mà đi làm thêm, trong đó có công việc bồi bàn để tự kiếm tiền và trải nghiệm cuộc sống.

Hiện tại, anh đã có vị trí quan trọng tại Ngân hàng SHB với chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc ngân hàng. Tháng 7/2026, anh còn được hiệp thương tham gia Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Ảnh: FBNV

Không chỉ có vị trí trong doanh nghiệp, lượng cổ phiếu SHB mà anh sở hữu cũng là một trong những lý do khiến Đỗ Quang Vinh thường được truyền thông gọi là "thiếu gia nghìn tỷ". Báo cáo thường niên của SHB ghi nhận anh sở hữu 127,16 triệu cổ phiếu SHB sau các đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Đáng chú ý, dữ liệu cập nhật đến ngày 30/6/2026 cho thấy Đỗ Quang Vinh vẫn nằm trong nhóm cổ đông cá nhân đáng chú ý của SHB, với tỷ lệ sở hữu khoảng 2,38%.

Ảnh: FBNV

Nhưng bên ngoài công việc, hình ảnh của Đỗ Quang Vinh lại khá khác. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, đặc biệt là hình ảnh chăm sóc và đồng hành cùng các con trong cuộc sống. Năm 2025, anh đón thêm con thứ ba; trở thành bố đơn thân của 3 nhóc tỳ đáng yêu.

Người em trở thành Chủ tịch Hà Nội FC ở tuổi còn rất trẻ, cưới Hoa hậu

Nếu Đỗ Quang Vinh tạo dấu ấn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng thì Đỗ Vinh Quang lại được công chúng biết đến nhiều hơn qua bóng đá. Sinh năm 1995, Vinh Quang từng du học tại Anh trước khi trở về Việt Nam làm việc trong hệ sinh thái doanh nghiệp gia đình. Anh nhanh chóng được giao những vị trí quan trọng và đặc biệt gây chú ý khi trở thành Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội khi mới 25 tuổi.

Ảnh: FBNV

Đến năm 2026, vị thế của Đỗ Vinh Quang tiếp tục được mở rộng. Anh hiện là Chủ tịch Hà Nội FC, đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc T&T Group. Trong lĩnh vực bóng đá, Hà Nội FC dưới thời Đỗ Vinh Quang tiếp tục có những bước đi đáng chú ý. Mới đây, CLB công bố hợp tác với adidas, trở thành câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có quan hệ đối tác chính thức với thương hiệu thể thao toàn cầu này.

Về đời tư, Đỗ Vinh Quang kết hôn với Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh vào cuối năm 2022. Hai người hiện có cuộc sống gia đình khá kín tiếng nhưng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Về tài sản, báo cáo thường niên SHB ghi nhận Đỗ Vinh Quang sở hữu 134,53 triệu cổ phiếu SHB, tương đương 2,928% vốn tại thời điểm báo cáo. Dữ liệu cập nhật đến ngày 30/6/2026 cũng ghi nhận tỷ lệ sở hữu của anh ở mức khoảng 2,52%.

Ảnh: FBNV

Như vậy, riêng lượng cổ phiếu SHB được công bố của hai anh em đã lên tới hơn 261 triệu đơn vị. Giá trị thực tế biến động theo thị trường, nhưng con số này phần nào lý giải vì sao cả Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang thường xuyên được nhắc đến với danh xưng "thiếu gia nghìn tỷ".

Từ hai cậu bé đáng yêu đến những người kế nghiệp đáng chú ý

Điều khiến bức ảnh tuổi thơ trở nên thú vị không chỉ nằm ở diện mạo của hai anh em, mà còn ở sự thay đổi của họ sau nhiều năm. Một người chọn con đường tài chính - ngân hàng, từng trải qua thời gian du học và làm thêm tại Anh trước khi bước vào vị trí lãnh đạo tại SHB. Người còn lại đi theo hướng kinh doanh gắn với thể thao, trở thành một trong những chủ tịch CLB bóng đá trẻ tuổi được chú ý tại Việt Nam.

Dù mỗi người có một hướng phát triển khác nhau, cả hai đều đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các lĩnh vực gắn với hệ sinh thái kinh doanh của gia đình. Từ khoảnh khắc hai anh em còn nhỏ xíu, đứng sát bên nhau trước ống kính, đến hiện tại khi mỗi người đều đã có sự nghiệp riêng, bức ảnh cũ vì thế càng khiến người xem tò mò về hành trình trưởng thành của hai thiếu gia nhà bầu Hiển.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV