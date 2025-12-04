Ảnh ôm eo làm rõ mối quan hệ của Tăng Duy Tân và Bích Phương

Mới đây, Quỳnh Anh Shyn tung bộ ảnh du lịch Thái Lan cùng hội bạn thân và chiếm trọn sự chú ý của netizen lại là cặp đôi Tăng Duy Tân – Bích Phương. Trong loạt ảnh, Tăng Duy Tân luôn kè kè bên Bích Phương. Từ khoảnh khắc cả nhóm ngồi ngắm biển đến selfie cùng nhau đều rất thoải mái tạo dáng, nhưng chắc không ngờ Quỳnh Anh Shyn lại tung lên mạng xã hội.

Khoảnh khắc gây sốt nhất có lẽ là bức ảnh chụp từ phía sau, Tăng Duy Tân một tay ôm eo Bích Phương, tay còn lại giơ lên chỉ hướng hoàng hôn. Khung hình chất lượng cỡ này cuối cùng đã lộ và e rằng chính chủ cũng không thể chối nữa rồi. Trên mạng xã hội, cư dân mạng đang đòi "tăng lương" cho Quỳnh Anh Shyn khi đã "đu couple" hết công suất.

Quỳnh Anh Shyn "xả kho" loạt ảnh du lịch cùng hội bạn thân và mọi sự chú ý của netizen đổ dồn cho Tăng Duy Tân và Bích Phương

Cặp đôi dính nhau như sam trong từng khoảnh khắc

Từ ngồi sát nhau đón hoàng hôn đến rạng rỡ chụp ảnh cùng nhau

Đỉnh nhất trong loạt ảnh du lịch chính là khoảnh khắc Tăng Duy Tân ôm eo Bích Phương ngắm hoàng hôn. Nhiều dân mạng thích thú khi cho rằng chuyến này chính chủ hết chối cãi

Trước đó, trong chuyến du lịch tại Vĩnh Hy, Quỳnh Anh Shyn cũng là "nhân sự" năng nổ khui loạt khoảnh khắc cực tình của Tăng Duy Tân và Bích Phương. Không chỉ đi du lịch cùng nhau, cả hai còn để lộ nhiều dấu hiệu rõ rệt cho rằng đang sống chung một nhà. Một số nguồn tin còn cho hay, Tăng Duy Tân và Bích Phương đã dắt nhau về quê ra mắt gia đình 2 bên.

Còn từ chính chủ, trên mạng xã hội, Tăng Duy Tân cũng chẳng ngần ngại khi chỉ follow duy nhất Bích Phương. Trong mắt netizen, đó là động thái "cho cả thế giới biết mình đang yêu" đầy chủ động của nam ca sĩ. Trái ngược với bạn trai tin đồn, Bích Phương lại giữ thái độ khá thẹn thùng. Trong mọi lần được đồng nghiệp hoặc khán giả nhắc đến Tăng Duy Tân, cô thường chỉ cười ngượng, né tránh hoặc im lặng.

Qua những hình ảnh được hội bạn "leak" thì mối quan hệ tình cảm của Bích Phương và Tăng Duy Tân đến nay đã có câu trả lời rõ ràng

Cặp đôi được cho là đã dắt nhau ra mắt gia đình 2 bên

Không chỉ các đồng nghiệp mà nhiều khán giả cũng đòi "danh phận" cho Tăng Duy Tân. Trong một buổi giao lưu, khi một fan hỏi khéo về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ nở nụ cười ngại ngùng và thú nhận rằng bản thân vẫn còn xấu hổ, cần thêm thời gian để vượt qua sự ngại ngùng này. "Chuyện gì cũng phải từ từ. Chị là người hay xấu hổ nên phải thông cảm cho chị", Bích Phương nói.

Khi người hâm mộ "var" thẳng bức ảnh công khai của Quỳnh Anh Shyn thì Bích Phương liền đính chính: "Đó là Quỳnh Anh công khai chứ không phải chị, khi nào chị công khai thì hẵng hay". Chia sẻ ấy được xem như lời giải đáp cho loạt thắc mắc bấy lâu của fan: không phải Bích Phương phủ nhận tình cảm, mà đơn giản vì cô chưa sẵn sàng để công khai trọn vẹn trước công chúng. Netizen ngay lập tức bày tỏ sự đồng cảm, đồng thời kêu gọi nhau gửi chia sẻ của Bích Phương cho Tăng Duy Tân để nam ca sĩ yên tâm.