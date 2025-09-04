Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healy đã công bố thông tin này trong một cuộc họp báo và ngay lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt.

"Trong hơn ba năm rưỡi qua, Vương quốc Anh là một trong những quốc gia đầu tiên hỗ trợ Ukraine và cung cấp cho họ mọi thứ cần thiết. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng đáp ứng những gì Kyiv cho là thiết yếu nhất. Tuy nhiên khi làm điều này, chúng tôi không tiết lộ chi tiết về các công nghệ mà London sẽ cung cấp", ông Healy lưu ý.

Việc phát triển tên lửa NIGHTFALL đã được công bố vào cuối tháng 8, loại đạn tấn công chính xác này sẽ có tầm bắn hơn 600 km và mang theo khoảng 300 kg thuốc nổ, do đó tổng trọng lượng đầu đạn có thể lên tới 400 - 500 kg.

Tên lửa NIGHTFALL sẽ giúp Ukraine không còn phụ thuộc vào ATACMS của Mỹ.

Tên lửa sẽ bay theo quỹ đạo "gần như đạn đạo" khi cơ động ở giai đoạn cuối của hành trình. Điều này đảm bảo độ chính xác cao trong việc tiêu diệt mục tiêu với độ lệch vòng tròn không quá 5 mét.

Hệ thống định vị phải hoạt động ổn định trong "môi trường điện từ phức tạp", ngay cả khi không có tín hiệu vệ tinh, hoặc bị gây nhiễu bởi phương tiện tác chiến điện tử.

Trong số các yêu cầu của nhà phát triển còn có đòi hỏi về "dấu hiệu đa phổ thấp" của tên lửa, điều này có thể liên quan đến việc sử dụng công nghệ tàng hình.

Bệ phóng phải chứa ít nhất 2 tên lửa và đảm bảo "phóng an toàn trong điều kiện đe dọa chiến thuật cao" toàn bộ đạn dược trong vòng 15 phút từ khi dừng tại vị trí bắn. Sau khi phóng, kíp chiến đấu có thể rời khỏi khu vực trong vòng 5 phút.

Chi phí dự kiến cho một tên lửa sẽ không quá 500 nghìn bảng Anh (675 nghìn đô la), chưa bao gồm giá thành đầu đạn, bệ phóng và phát triển. Nếu hợp đồng được trao, sản lượng phải đảm bảo sản xuất ít nhất 10 tên lửa mỗi tháng với triển vọng tiếp tục mở rộng quy mô.

Bộ Quốc phòng Anh có kế hoạch tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật và chuẩn bị ít nhất 5 nguyên mẫu hoàn chỉnh của tên lửa NIGHTFALL để thử nghiệm trong vòng 9 - 12 tháng.