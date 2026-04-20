"Anh Hữu Nghĩa bảo tôi, anh qua Mỹ buồn quá, thế là hủy luôn giấy tờ để về nước"

Vừa qua, danh hài Thúy Nga đã có buổi gặp gỡ các đồng nghiệp từ Việt Nam mới qua Mỹ như diễn viên Lê Tuấn Anh chồng NSND Hồng Vân, ca sĩ Nguyễn Đức, vợ chồng ca sĩ Mỹ Hạnh.

Thúy Nga và Nguyễn Đức

Tại buổi gặp mặt, ca sĩ Nguyễn Đức chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Anh nói: "Mẹ tôi đã đi theo Phật được 7 tháng rồi. Ở nhà, mấy anh em tôi cũng lo xong hậu sự cho mẹ, đưa mẹ lên chùa.

Bản thân tôi bây giờ vẫn đi hát cho chùa. Cứ khi nào ở chùa có chương trình gây quỹ, văn nghệ thì tôi sẽ đồng hành với chùa.

Tôi thương mẹ lắm, tôi chăm mẹ phải mấy năm trời cho đến ngày mẹ mất. Mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, lúc mất là mẹ 98 tuổi. Ở tuổi đó thì cũng coi là hết số, hết kiếp rồi, ra đi trong thanh thản. Tôi cũng cúng cầu, cầu khấn hết sức và lo cho mẹ hết mình nhưng không thể kéo dài hơn.

Dù sao tôi cũng an lòng vì đã trả được chữ hiếu cho mẹ, ở bên cạnh chăm sóc mẹ những ngày cuối đời.

Nhưng dù biết là như vậy thì trong lòng tôi vẫn khó chấp nhận khi mẹ ra đi. Cảm giác ngày nào cũng ở bên chăm sóc cho mẹ rồi một ngày mẹ ra đi, chỗ của mẹ trống vắng, không còn mẹ ở đó. Tôi cảm thấy thiếu thốn vô cùng.

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa

Bởi vậy, tôi khuyên những ai còn ba mẹ thì chịu khó hỏi han, thăm hỏi ba mẹ, ở xa thì hãy chăm gọi điện về. Và phải thường xuyên hỏi thăm về tình hình sức khỏe của ba mẹ để biết được ba mẹ đang bị sao còn phòng ngừa bệnh tật.

Mẹ tôi bị lẫn nên bà không biết nhức đầu là gì, thành ra đùng một đêm nọ bà bị xuất huyết não và qua đời".

Được biết, Nguyễn Đức từng có quá khứ sa ngã tới mức đánh mất toàn bộ gia sản, sự nghiệp, lâm cảnh nợ nần. Mẹ anh phải bán nhà để lo cho con trai. Sau khi giác ngộ Phật pháp, nam ca sĩ tu tâm dưỡng tính, ở vậy chăm mẹ già và bén duyên với nhạc Phật. Hiện tại, anh chủ yếu đi hát cho chùa.

Tiếp đó, Thúy Nga trò chuyện thêm với các đồng nghiệp khác và tiết lộ về một đàn anh: "Anh Hữu Nghĩa có thẻ xanh, từng qua Mỹ ở với gia đình nhưng rồi anh ấy bỏ luôn giấy tờ về Việt Nam rồi.

Anh Hữu Nghĩa bảo tôi, anh ở Mỹ thấy khó khăn quá, không biết lái xe, không biết làm gì hết nên bỏ luôn về nước dù được gia đình đưa sang. Anh Hữu Nghĩa bảo tôi, Nga ơi, anh qua Mỹ buồn quá, không làm được gì. Thế là anh ấy hủy luôn giấy tờ về Việt Nam".