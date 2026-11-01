'Anh hùng nước Nga' nhận bản án 21 năm tù giam

Cựu chỉ huy Lữ đoàn Dù 83 - Trung tá Konstantin Frolov đã nhận bản án 21 năm tù vì làm giả video.

Tòa án quân sự khu vực St. Petersburg đã tuyên án Konstantin Frolov - cựu chỉ huy nhóm đặc nhiệm thuộc Lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 83 (đơn vị quân sự số 71289), người bị bắt giữ vào tháng 8/2024, mức án 21 năm tù giam tại trại giam an ninh tối cao.

Ông ta cũng bị tước bỏ cấp bậc Trung tá, 4 Huân chương Dũng cảm, Huân chương "Vì lòng dũng cảm" và Huân chương "Vì công trạng Tổ quốc" hạng 2.

Frolov bị kết tội buôn bán vũ khí và đạn dược trái phép, hối lộ và lừa đảo, với những thương tích mà theo các nhà điều tra không phải do chiến đấu, mà đã tự bắn vào mình (Điều 222, Điều 222.1, Điều 222.2, Điều 290, Điều 159 của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga).

Ban đầu vụ án hình sự của ông được xét xử theo thủ tục đặc biệt: Viên Trung tá đã hoàn toàn thừa nhận tội lỗi, ký kết thỏa thuận hợp tác trước phiên tòa và làm chứng chống lại cấp trên của mình là Đại tá Artem Gorodilov.

Tuy nhiên, sau đó Frolov đã đệ đơn yêu cầu chuyển vụ án sang phiên tòa thông thường, phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình.

Cựu Trung tá Konstantin Frolov đã bị tuyên phạt 21 năm tù giam.

Tòa án kết luận cựu quân nhân này đã tổ chức một chiến dịch xả súng hàng loạt trong khu vực chiến sự để nhận tiền thưởng và huân chương cho công tác chiến đấu.

Đồng thời ông ta quay phim các cảnh dàn dựng chiến công ở tiền tuyến, sau đó được phát sóng trên truyền hình như thật. Các đoạn phim này được sử dụng để đánh lừa nhân viên y tế.

Bằng cách sử dụng thuốc gây mê và dao mổ, các mảnh đạn đã được chuẩn bị trước được cấy vào vết thương được cho là do chiến đấu gây ra, ở bắp chân, đùi, bụng, vai, dưới xương bả vai và những nơi khác.

Quần áo cũng bị cố tình làm rách và dính máu. Đôi khi việc này được thực hiện với sự thông đồng của bác sĩ. Một số video về việc này đã bị rò rỉ ra truyền thông.

Ví dụ, vào tháng 2/2023, một kênh truyền hình liên bang đã phát sóng câu chuyện về một "nhóm xạ thủ bắn tỉa đặc biệt" do một chỉ huy có biệt danh "Kẻ hành quyết" dẫn đầu. Phóng viên đưa tin sau khi bị thương 7 lần, viên sĩ quan này "vì danh dự của mình", đã từ chối điều trị phục hồi chức năng và trở lại làm nhiệm vụ.

Ngoài ra theo kết quả điều tra, trong một buổi quay phim, anh ta đã ném một quả lựu đạn vào hầm trú ẩn, nhưng nó bật ngược trở lại trúng chân anh ta và gây ra thương tích nghiêm trọng.

Hồ sơ vụ án còn bao gồm việc thu giữ vũ khí và đạn dược - một số chiến lợi phẩm này dự định được dùng làm quà tặng cho các quan chức cấp cao.

Luật sư của Konstantin Frolov gọi phán quyết là vô căn cứ và bất hợp pháp. Hiện vẫn chưa rõ liệu bản án vừa tuyên có được kháng cáo hay không.