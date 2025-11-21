Trên thị trường bất động sản Thượng Hải, Trung Quốc, các căn biệt thự cao cấp luôn được coi là biểu tượng của sự xa xỉ và địa vị. Giá trị của những căn nhà này thường cao ngất ngưởng; nội thất xa hoa.

Căn biệt thự hơn 1.000 tỷ đồng.

Một trong số đó không thể không kể tới căn biệt thự thuộc khu dân cư biệt thự Hua Zhou Jun Ting, Phố Đông, Thượng Hải - một trong những khu nhà giàu nổi tiếng ở Thượng Hải. Căn nhà này đang được đem ra đấu giá, với một con số siêu khủng, lên tới 315 triệu NDT (khoảng hơn 1.000 tỷ đồng). Điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò, quan tâm về thiết kế, nội thất bên trong căn biệt thự này có gì, rộng như thế nào mà có mức giá này.

Tệp khách hàng có thể tiếp cận và mua căn biệt thự này cũng được chọn lọc kỹ lưỡng, càng làm tăng sự hấp dẫn của những hình ảnh hiếm hoi hé lộ không gian bên trong.

Theo Toutiao, đây là một trong 21 căn biệt thự độc lập tại khu này, mỗi căn có diện tích xây dựng lên tới 1.401m2, trong đó có 528,61m2 tầng hầm, được xây dựng từ năm 2009. Mỗi bất động sản ở đây nổi tiếng với kiến trúc độc lập, bảo mật cao và môi trường sống trong lành.

Các căn biệt thự tại đây đều có thiết kế để tối đa hóa không gian sử dụng và ánh sáng tự nhiên. Ngoài biệt thự chính thì còn có sân vườn riêng, hồ bơi và bãi đậu xe dưới hầm. Những tiện nghi cao cấp nhanh chóng biến nơi đây không khác gì khu villa cao cấp, tiện nghi nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư.

Toàn bộ căn biệt thự nhìn từ trên cao xuống.

Vị trí căn biệt thự có giá hơn 1000 tỷ đồng kể trên nằm ở khu Đông Trường (Zhangjiang) - thuận tiện kết nối với trung tâm tài chính, đồng thời giữ được không gian yên tĩnh, lý tưởng cho những gia chủ tìm kiếm sự riêng tư và tiện nghi.

Các hình ảnh hiếm hoi được công bố trên nền tảng đấu giá cho thấy biệt thự sở hữu không gian rộng mở, kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và sự sang trọng của các tiện nghi nội thất cao cấp.

Phòng khách và khu sinh hoạt chung nổi bật với trần cao, cửa sổ kính lớn, hướng nhìn ra vườn và hồ bơi. Tầng hầm rộng rãi có thể sử dụng cho nhiều mục đích: từ gara, kho lưu trữ cho tới không gian thư giãn hay giải trí. Nội thất và hoàn thiện căn nhà đều thuộc hàng cao cấp, tạo ra cảm giác xa xỉ nhưng tinh tế.

Diện tích các phòng khá lớn, được thiết kế tỷ mỷ.

Phòng tắm được đầu tư cỡ này. Toàn bộ không gian ốp đá marble, cột trang trí, trần cong rất hoành tráng.

Đúng chuẩn nhà cao cửa rộng.

Một số hình ảnh hiếm bên trong căn biệt thự.

Không chỉ diện tích lớn, căn biệt thự còn được thiết kế với sự chú ý tới từng chi tiết. Hệ thống thang máy riêng kết nối các tầng, hồ bơi tích hợp trong sân vườn, phòng sinh hoạt ngoài trời… tất cả đều thể hiện phong cách sống đẳng cấp, kết hợp giữa tiện nghi hiện đại và không gian xanh. Khu vực phòng ngủ chính mở ra tầm nhìn trực tiếp ra vườn, mang ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào không gian riêng tư.

Điểm đặc biệt khiến biệt thự trở nên hiếm có không chỉ nằm ở tiện nghi mà còn ở sự đồng bộ giữa kiến trúc tổng thể và nội thất sang trọng. Từ cách bố trí các phòng, thiết kế sân vườn cho tới hồ bơi và không gian tầng hầm, tất cả đều tạo ra trải nghiệm sống hoàn thiện. Đây là lý do dù mức giá trên 1.000 tỷ VND, biệt thự vẫn được cộng đồng quan tâm và săn đón.