Ảnh hiếm ghi lại cuộc sống trong cung của hoàng hậu cuối cùng Trung Quốc: Trang phục lộng lẫy nhưng ánh mắt tuyệt vọng

Uyển Dung vốn nổi tiếng với dung mạo xuất chúng, khí chất phi phàm ngay từ nhỏ.

Cuộc đời của vị Hoàng hậu cuối cùng Uyển Dung có thể nói là hình ảnh thu nhỏ đan xen giữa bi kịch và sự hiu quạnh. Bà sở hữu dung mạo đoan trang, xinh đẹp cùng tài năng xuất chúng, tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng số phận lại chưa bao giờ ưu ái bà. Cả đời bà không con cái, tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo, cuộc sống lưu lạc bôn ba, cuối cùng lại chìm đắm trong cơn nghiện thuốc phiện, để rồi kết thúc cuộc đời mà không tìm thấy hài cốt, khiến người đời không khỏi ngậm ngùi xót xa.

Sinh sống vào thời cuối nhà Thanh và những năm đầu sau phong kiến, Hoàng hậu Uyển Dung đã được khắc hoạ lại trong những bức ảnh còn để lại:

Trong ảnh là hình ảnh Uyển Dung và Hoàng đế Phổ Nghi khi đang chơi đùa với máy ảnh trong hậu cung Tử Cấm Thành. Lúc bấy giờ, Uyển Dung vừa mới nhập cung, đang ở độ tuổi xuân thì, xinh đẹp và lương thiện. Cô mang theo rất nhiều vật dụng phương Tây mới lạ tiến vào chốn thâm cung, mang những điều tươi mới của thế giới bên ngoài vào một nơi đã đóng cửa từ lâu. Những lúc rảnh rỗi, cô cùng Phổ Nghi chơi đùa với những món đồ mới lạ này, hai người cũng từng có quãng thời gian nhẹ nhàng, vui vẻ. Khi đó, Uyển Dung tràn đầy kỳ vọng vào tương lai, cũng từng mơ mộng rằng bản thân có thể có được một hạnh phúc của riêng mình trong cung điện cổ kính này.

Uyển Dung trong ảnh mặc chiếc sườn xám tay lỡ, trông đoan trang và xinh đẹp. Khi mới nhập cung, cô và Phổ Nghi cũng từng có những ngày tháng ân ái, mặn nồng. Thế nhưng, theo thời gian, những mâu thuẫn trong cuộc sống cung đình dần lộ rõ. Về sau, vì tranh giành sự sủng ái với phi tần Văn Tú mà Uyển Dung nảy sinh ngăn cách, tình cảm vợ chồng cũng từ đó mà bị ảnh hưởng. Ánh mắt từng dịu dàng, sáng ngời dần trở nên trầm tĩnh và lạnh lẽo. Người phụ nữ trẻ tuổi từng ôm ấp bao mơ mộng ấy cũng bắt đầu cảm nhận được sự cô độc và lạc lõng giữa những năm tháng thâm cung.

Đây là bức ảnh được ghi lại khi Uyển Dung học đi xe đạp trong hậu cung. Theo sử sách ghi chép, Uyển Dung và Phổ Nghi đều rất thích đi xe đạp. Vào thời đại đó, xe đạp vẫn là một thứ mới lạ đối với Tử Cấm Thành. Mỗi khi bên ngoài cung xuất hiện kiểu xe đạp mới, Phổ Nghi và Uyển Dung đều tìm cách mua bằng được vào cung để trải nghiệm lối sống của thời đại mới ngay trong cung điện cổ kính này. Có lẽ trong những khoảng thời gian đạp xe ấy, Uyển Dung cũng từng thoáng cảm nhận được sự tự do và vui vẻ.

Trong ảnh, Uyển Dung đang ôm chú chó cưng yêu quý của mình. Lúc này, cô đã sống ly thân với Phổ Nghi được vài tháng. Đây là một trong những bức ảnh hiếm hoi ghi lại vẻ rạng rỡ của hoàng hậu cuối cùng Trung Quốc.

Đây là tấm ảnh chụp Uyển Dung đứng trong chính điện khi mặc bộ y phục lộng lẫy. Uyển Dung vốn nổi tiếng với dung mạo xuất chúng, khí chất phi phàm ngay từ nhỏ, dù đã bước sang độ tuổi khoảng 30, vẻ đẹp của cô vẫn không hề phai nhạt. Đôi lông mày, đôi mắt vẫn tinh xảo, phong thái vẫn tao nhã, dường như năm tháng không thể lấy đi vẻ rạng rỡ trên vẻ ngoài của cô. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp ấy lại che giấu nỗi cô đơn và thương đau không thể giải tỏa.

Dù vẫn khoác trên mình những bộ y phục tinh tế, sang trọng, cuộc sống bề ngoài vẫn duy trì sự thể diện của một vị Hoàng hậu, nhưng trong ảnh, rất khó để tìm thấy nụ cười ngày xưa của cô. Nét mặt cô lộ ra sự cô quạnh không cách nào che giấu, trong ánh mắt cũng đượm thêm phần bất lực và bi thương sâu sắc.