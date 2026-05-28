HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

'Anh em song sinh' của Yak-130 sẽ huấn luyện phi công tiêm kích F-35 cho NATO

Sao Đỏ
|

Máy bay huấn luyện M-346 của Ý và Yak-130 do Nga chế tạo là hai nhánh của một dự án hợp tác trong quá khứ, vì vậy chúng được xem như

M - 346 T Block 20 sẽ huấn luyện phi công F - 35 cho NATO tại ITPS Canada - Ảnh 1.

Công ty tư nhân ITPS Canada của Canada đã đặt mua 6 máy bay huấn luyện M-346 T Block 20 từ nhà sản xuất Leonardo của Ý. Thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của công ty.

Thỏa thuận cũng bao gồm tùy chọn mua thêm 6 máy bay nữa. Hợp đồng được ký kết nhằm mở rộng năng lực của Trung tâm Huấn luyện Chiến thuật Quốc tế (ITTC) đặt tại North Bay, Ontario.

Đây là nơi công ty đang triển khai cơ sở hạ tầng để huấn luyện phi công quân sự từ NATO và các nước đồng minh.

ITPS Canada dự định sử dụng phi cơ mới cho chương trình huấn luyện phi công chiến đấu "Lead-in" - khóa đào tạo người điều khiển cho các tiêm kích thế hệ thứ tư và thứ năm, bao gồm F-35.

M - 346 T Block 20 sẽ huấn luyện phi công F - 35 cho NATO tại ITPS Canada - Ảnh 2.

Máy bay huấn luyện M-346 của Không quân Ý.

Phiên bản máy bay M-346 T Block 20 dự kiến đi vào hoạt động năm 2029. Công ty sẽ tích hợp chúng vào đội bay huấn luyện hiện có của ITTC, vốn đang làm việc với đại diện của hơn 10 lực lượng không quân trên thế giới.

ITPS Canada có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm bay và huấn luyện chiến thuật. Công ty đã hợp tác với hơn 29 lực lượng không quân để phát triển các chương trình đào tạo phi công quốc tế.

Đại diện của ITPS lưu ý các lực lượng không quân hiện đại yêu cầu chương trình huấn luyện phi công linh hoạt và "kỹ thuật số" hơn. Máy bay M-346 T Block 20 mới đáp ứng các yêu cầu này nhờ hệ thống điện tử hàng không và mô phỏng hiện đại.

Nhà sản xuất Leonardo quảng bá M-346 như một nền tảng huấn luyện tích hợp, kết hợp giữa hệ thống bay thực tế, mô phỏng và kỹ thuật số. Máy bay này hiện đang được sử dụng trong một số quốc gia thành viên NATO và nhiều nước đối tác.

Leonardo nhấn mạnh nhu cầu đào tạo phi công ngày càng tăng gắn liền với quá trình hiện đại hóa lực lượng không quân chiến đấu trên thế giới. Quân đội nhiều quốc gia đang mở rộng các chương trình huấn luyện do sự xuất hiện của những loại máy bay chiến đấu đa năng phức tạp hơn.

Theo Militarnyi
Chỉ 6 tháng, nhà sản xuất điện mạnh bậc nhất của Nga nằm cách Ukraine chỉ 60km vượt qua cột mốc lớn
Tags

quân sự

tiêm kích

M-346 T Block 20

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại