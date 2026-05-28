Công ty tư nhân ITPS Canada của Canada đã đặt mua 6 máy bay huấn luyện M-346 T Block 20 từ nhà sản xuất Leonardo của Ý. Thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của công ty.

Thỏa thuận cũng bao gồm tùy chọn mua thêm 6 máy bay nữa. Hợp đồng được ký kết nhằm mở rộng năng lực của Trung tâm Huấn luyện Chiến thuật Quốc tế (ITTC) đặt tại North Bay, Ontario.

Đây là nơi công ty đang triển khai cơ sở hạ tầng để huấn luyện phi công quân sự từ NATO và các nước đồng minh.

ITPS Canada dự định sử dụng phi cơ mới cho chương trình huấn luyện phi công chiến đấu "Lead-in" - khóa đào tạo người điều khiển cho các tiêm kích thế hệ thứ tư và thứ năm, bao gồm F-35.

Máy bay huấn luyện M-346 của Không quân Ý.

Phiên bản máy bay M-346 T Block 20 dự kiến đi vào hoạt động năm 2029. Công ty sẽ tích hợp chúng vào đội bay huấn luyện hiện có của ITTC, vốn đang làm việc với đại diện của hơn 10 lực lượng không quân trên thế giới.

ITPS Canada có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm bay và huấn luyện chiến thuật. Công ty đã hợp tác với hơn 29 lực lượng không quân để phát triển các chương trình đào tạo phi công quốc tế.

Đại diện của ITPS lưu ý các lực lượng không quân hiện đại yêu cầu chương trình huấn luyện phi công linh hoạt và "kỹ thuật số" hơn. Máy bay M-346 T Block 20 mới đáp ứng các yêu cầu này nhờ hệ thống điện tử hàng không và mô phỏng hiện đại.

Nhà sản xuất Leonardo quảng bá M-346 như một nền tảng huấn luyện tích hợp, kết hợp giữa hệ thống bay thực tế, mô phỏng và kỹ thuật số. Máy bay này hiện đang được sử dụng trong một số quốc gia thành viên NATO và nhiều nước đối tác.

Leonardo nhấn mạnh nhu cầu đào tạo phi công ngày càng tăng gắn liền với quá trình hiện đại hóa lực lượng không quân chiến đấu trên thế giới. Quân đội nhiều quốc gia đang mở rộng các chương trình huấn luyện do sự xuất hiện của những loại máy bay chiến đấu đa năng phức tạp hơn.