Ảnh cưới đẹp chấn động của Thu Quỳnh, chú rể gây sốt vì quá đẹp trai

Bộ ảnh cưới tuyệt đẹp của Thu Quỳnh đang cực viral trên MXH.

Mới đây, bộ ảnh cưới của Thu Quỳnh và Anh Vũ bất ngờ bị netizen "đào" lại và nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Dù chỉ là bộ ảnh chụp cho phim nhưng visual "tràn màn hình" cùng chemistry siêu ngọt của cặp đôi vẫn khiến dân mạng phát sốt. Đặc biệt, vẻ bảnh bao chuẩn soái ca của chú rể Anh Vũ trở thành tâm điểm chiếm trọn spotlight, khiến hội chị em đồng loạt "đổ gục".

Ngắm trọn vẹn bộ ảnh, người xem khó lòng rời mắt trước sự đầu tư chỉn chu trong từng khung hình. Concept ảnh cưới mang phong cách sang trọng, tối giản nhưng vô cùng tinh tế với tông màu trắng chủ đạo. Ở nhiều bức ảnh, Thu Quỳnh diện chiếc váy cưới cúp ngực tôn lên bờ vai trần mảnh dẻ và nhan sắc kiều diễm, xinh đẹp.

Trong khi đó, chú rể Anh Vũ khoác lên mình bộ vest chuẩn soái ca, khéo léo khoe góc nghiêng với sống mũi cao thẳng và đường xương quai hàm nam tính. Mái tóc vuốt lãng tử cùng nụ cười nửa miệng cuốn hút giúp Anh Vũ toát lên khí chất của một chàng thiếu gia vừa thâm tình lại vừa phong trần. Nhiều khán giả nhận xét, vẻ đẹp trai của anh trong bộ ảnh này chẳng hề thua kém các tài tử điện ảnh xứ Hàn hay các nam thần Hoa ngữ.

Những khoảnh khắc "tình bể bình" của cả hai khiến netizen đổ đứ đừ. Từ ánh mắt si tình mà chú rể dành cho cô dâu, nụ cười hạnh phúc của Thu Quỳnh đến từng cái nắm tay hay khoảnh khắc hai người tựa đầu vào nhau đều tự nhiên và chân thật. Nếu không nói thì người ta cứ ngỡ đây là một cặp đôi đang chìm đắm trong tình yêu ở đời thực.

Thực tế, đây chính là bộ ảnh cưới được thực hiện cho cặp đôi Khánh Thy và Hoàng Huy trong bộ phim truyền hình ăn khách Hương Vị Tình Thân (2018). Đặc biệt, Thu Quỳnh từng bật mí rằng bộ ảnh cưới này hoàn toàn do cô và Anh Vũ tự bỏ tiền túi ra đầu tư, lên ý tưởng và thực hiện chứ không hề dùng kinh phí của đoàn làm phim. Sự tâm huyết của hai diễn viên dành cho nhân vật đã mang lại một thành quả nghệ thuật ngoài mong đợi.

Đến nay, bộ ảnh cưới của Thu Quỳnh và Anh Vũ vẫn được cư dân mạng đánh giá là đẹp, sang và có "vibe" cưới thật hơn cả cặp đôi chính Long (Mạnh Trường) và Nam (Phương Oanh). Khán giả không tiếc lời khen cho visual và chemistry mãn nhãn của cặp đôi màn ảnh này.

Một số bình luận nổi bật:

- Thật sự ngày xưa toàn tua đến cặp này để xem

- Căn bản là do Anh Vũ ông nhìn cột điện cũng tình ấy

- Quả ảnh làm tưởng đám cưới thật không á, nó tình, nó hạnh phúc, nó chemsítry tràn màn hình. Hồi đó tôi chỉ tua để xem cặp này

- Hồi xưa xem mà mê dã man ấy, hồi ấy còn tưởng ở ngoài anh chị ý cưới thật

- Đẹp thiệt, đôi chính nó sến thì thôi dù ngoại hình các đôi đều rất đẹp

Hương Vị Tình Thân là bộ phim gia đình quốc dân từng làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ. Khán giả chắc chắn không thể quên câu chuyện tình nhiều thăng trầm của cặp đôi thứ chính Khánh Thy và Hoàng Huy. Trong phim, Thu Quỳnh vào vai một Khánh Thy sắc sảo, thực tế nhưng mang nhiều tổn thương, còn Anh Vũ là chàng thiếu gia Hoàng Huy si tình, ấm áp, sẵn sàng vượt qua mọi định kiến và sự phản đối của gia đình để yêu cô. Nhan sắc chuẩn nam thần cùng chemistry bùng nổ từ những cái ôm, nụ hôn ngọt ngào cho đến những giằng xé nội tâm của cặp đôi đã lấy đi không ít nước mắt và cảm xúc của người xem.

Cho đến tận hôm nay, dù màn ảnh Việt đã có thêm rất nhiều cặp đôi trai tài gái sắc nên duyên nhưng đám cưới của Thy và Huy vẫn luôn là một kỷ niệm khó phai trong lòng khán giả. Bộ ảnh cưới huyền thoại năm ấy không chỉ minh chứng cho nhan sắc cực phẩm của Thu Quỳnh - Anh Vũ mà còn thể hiện sự chỉn chu, tâm huyết của người diễn viên dành cho vai diễn. Đây có lẽ là cặp đôi cô dâu - chú rể ấn tượng nhất nhì mà mỗi khi nhắc lại, netizen đều không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.