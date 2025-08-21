Anh có kế hoạch đưa quân bảo vệ không phận và cảng biển Ukraine

The Guardian dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Anh, Đô đốc Tony Radakin tham dự các cuộc họp tại Lầu Năm Góc vào thứ Tư (20/8) nhằm hoàn thiện những cam kết mà 30 quốc gia sẵn sàng thực hiện đối với an ninh của Ukraine.

Ấn phẩm này lưu ý, tại đây, ông Tony Radakin sẽ thông báo với người đồng cấp Mỹ về việc quân đội Anh sẵn sàng bảo vệ các cảng biển và tổ chức những hoạt động phòng không ở Ukraine, nhưng sẽ không đưa quân đến gần tiền tuyến với Nga.

Được biết, trước đó có thông tin cho biết các quan chức Anh đã thảo luận về việc triển khai 30.000 quân để bảo vệ các địa điểm trọng yếu ở Ukraine, nhưng kế hoạch này đã bị thu hẹp do vấp phải sự phản đối từ một số nước châu Âu.

Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Anh, Đô đốc Tony Radakin.

Các cuộc họp vào thứ Tư được coi là bước đi thiết yếu tại châu Âu, hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, mà theo Thủ tướng Anh Keir Starmer, điều này chỉ có thể được thực hiện được nếu Mỹ sẵn sàng cung cấp các bảo đảm an ninh.

"Thứ Tư là thời điểm thực sự quan trọng. Không có gì xảy ra ở Washington nếu Tổng thống Trump không bật đèn xanh", The Guardian viết.

Trước đó, ngày 19/8, các nhà lãnh đạo Ukraine, Mỹ, Pháp, Phần Lan, Đức, Anh, Ý, cùng với người đứng đầu Ủy ban châu Âu và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã có cuộc họp tại Nhà Trắng để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Các đồng minh đã cân nhắc việc đưa ra các cơ chế bảo vệ tương tự như Điều 5 của NATO, nhưng nằm ngoài liên minh.

Điều 5 của Hiệp ước thành lập NATO quy định, cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào trong số 32 nước đều được coi là tấn công vào toàn bộ liên minh.



Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Donald Trump đã loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ tới Ukraine như một phần của các nỗ lực đảm bảo an ninh cho nước này. Thay vào đó, ông đã chỉ đạo đội ngũ an ninh quốc gia phối hợp với các nước châu Âu tiếp tục thảo luận vấn đề đảm bảo an ninh với Nga và Ukraine.