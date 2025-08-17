Sở thích hút thuốc lá của Mao Trạch Đông

Không có tài liệu nào ghi lại chính xác thời điểm Mao Trạch Đông bắt đầu hút thuốc, và bản thân ông cũng chưa từng công khai nói về điều này. Tuy nhiên, tác giả người Mỹ Ross Terrill, trong cuốn tiểu sử Mao Trạch Đông xuất bản năm 1980, cho biết: “Mao Trạch Đông đã hút thuốc ít nhất 60 năm”, tức bắt đầu từ khi ông khoảng 20 tuổi.

Trong thời gian ở Khu căn cứ Xô Viết tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) những năm 30-40, Mao thường xuyên xuống cơ sở gặp gỡ, tìm hiểu đời sống quần chúng. Khi ấy, ông chủ yếu hút “thuốc lá thô” – loại thuốc do nông dân tự trồng, phơi khô. Mao Trạch Đông phơi lá đến khi ngả vàng, thái nhỏ rồi cuốn bằng giấy thành hình nón. Loại thuốc này đem lại cảm giác sảng khoái, và việc cùng chia sẻ với người dân cũng là cách Mao Trạch Đông tạo sự gần gũi, gắn kết với họ.

Suốt cuộc đời, Mao Trạch Đông không chỉ hút thuốc lá thô mà còn hút cả thuốc lá chiến lợi phẩm thu được từ quân Quốc Dân Đảng, trong đó có nhiều thương hiệu, kể cả 555 – loại thuốc Mỹ đậm và mạnh. Mao Trạch Đông thử tất cả và từng nói: “Tôi ăn cơm trăm nhà và hút trăm loại thuốc khác nhau.”

Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949), khối lượng công việc tăng lên, Mao Trạch Đông càng cần thuốc lá để thư giãn và tập trung làm việc. Ông chuyển sang hút thuốc đóng hộp 555 vì không gây kích ứng cổ họng, rồi sau đó là hai thương hiệu nội địa nổi tiếng “Panda” và “Zhonghua”, và từ đó không còn hút thuốc ngoại.

Ở Bắc Kinh, Mao Trạch Đông luôn để thuốc ở nơi tiện lấy, như bàn làm việc hoặc cạnh giường ngủ. Nhưng khi đi công tác xa, ông thường mua thuốc địa phương. Chẳng hạn, trong chuyến đi Vũ Hán, nghe nói Hồ Bắc có loại “Luojiashan” ngon và rẻ, ông liền nhờ mua vài bao để thử. Thấy hợp, ông mua thêm mang về Thiều Sơn chia sẻ với dân làng.

Mao Trạch Đông nghiện thuốc nặng, có khi hút tới ba bao một ngày, tiêu tốn hàng chục nhân dân tệ mỗi tháng. Ông không có nhiều sở thích, ngoại trừ thuốc lá. Người ta thường thấy ông hút liên tục, đặc biệt khi đọc tài liệu hay viết, thậm chí châm hai, ba điếu cùng lúc. Đặc biệt, ngay cả khi bơi, Mao Trạch Đông vẫn ngậm thuốc trong miệng. Ông nằm ngửa thư giãn trên mặt nước cho đến khi hút hết.

Tưởng Giới Thạch tán dương

Là người nghiện thuốc lá nặng nhưng Mao Trạch Đông đã không hút điếu nào trong cuộc gặp với Tưởng Giới Thạch, khiến Tưởng vô cùng bất ngờ và đánh giá cao ông.

Chuyện kể rằng, giữa tháng 8/1945, Tưởng Giới Thạch liên tiếp gửi ba điện mời Mao Trạch Đông tới Trùng Khánh đàm phán về con đường thống nhất đất nước sau khi cuộc kháng chiến chống Nhật kết thúc.

Đây cũng là cuộc gặp cuối cùng giữa Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch. Ảnh: NYT

"Chiến tranh vừa kết thúc, nội chiến không thể tái diễn. Tôi hết sức hy vọng ngài sẽ thấu hiểu những khó khăn của đất nước, đồng cảm với nỗi thống khổ của nhân dân, cùng nhau chung tay xây dựng. Việc xây dựng đất nước và gặt hái thành quả của cuộc kháng chiến như thế nào phụ thuộc vào chuyến thăm này của ngài. Chúng ta sẽ cùng nhau lập kế hoạch, và lợi ích của chuyến thăm không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân ngài", nội dung một bức điện tín Tưởng Giới Thạch gửi Mao Trạch Đông.

Và phải đến bức điện thứ ba, Mao Trạch Đông mới đồng ý. Ngày 25/8, Bộ Chính trị Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định cử Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Vương Nhược Phi làm đại diện thương lượng với Quốc Dân Đảng.

Sáng 28/8, hàng nghìn người tập trung ở sân bay ngoài cổng Đông Diên An tiễn đoàn tới Trùng Khánh, bắt đầu chuỗi 43 ngày đàm phán. Tối cùng ngày, Tưởng Giới Thạch mở tiệc chiêu đãi đoàn đại diện đảng Cộng sản Trung Quốc tại dinh Lâm Nguyên.

Đây cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa Mao và Tưởng sau 18 năm.

Khi cuộc trò chuyện bắt đầu, Mao Trạch Đông theo thói quen, rút thuốc ra hút. Khoảng 20 phút sau, Tưởng Giới Thạch bước ra ngoài và ho sặc sụa vì khói thuốc nồng nặc. Nghe vậy, Mao Trạch Đông liền hỏi nhân viên ở Lâm Nguyên: “[Tưởng Giới Thạch] không hút thuốc sao?”. Người này đáp: "Vâng, ông ấy không bao giờ hút thuốc".

Do đó, ở những lần gặp tiếp theo, Mao Trạch Đông cất thuốc vào túi, trò chuyện suốt nhiều tiếng mà không hút điếu nào.

Sau đó, Tưởng Giới Thạch nói với thư ký Trần Bố Lôi rằng: “Mao Trạch Đông là người không thể xem thường. Ông ấy nghiện thuốc nặng, nhưng khi biết tôi không hút, ông ấy lập tức không hút điếu nào trong suốt cuộc trò chuyện với tôi. Không thể coi thường quyết tâm và tinh thần của ông ấy".

Trên thực tế, đây cũng là cuộc gặp cuối cùng giữa Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch.

Sang năm 1946, cuộc nội chiến toàn diện lại nổ ra, và đến năm 1949, Tưởng Giới Thạch và lực lượng Quốc dân đảng đã chạy sang đảo Đài Loan. Mao Trạch Đông đã tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh.

(Theo CCTV, dangshi.people.com.cn, NYT)