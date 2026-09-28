Anh bắt giữ 5 người nghi âm mưu tấn công khủng bố gần căn cứ được Mỹ sử dụng

Ngày 27/9, giới chức Anh đã bắt giữ 5 người đàn ông, vì nghi ngờ âm mưu tấn công khủng bố gần căn cứ không quân RAF Fairford, được Mỹ sử dụng.

Bên ngoài căn cứ không quân RAF Fairford, nơi nhiều máy bay ném bom hạng nặng của Không quân Mỹ đóng quân tại đây.

Theo thông báo của Phó Cảnh sát trưởng Richard Ocone thuộc Sở Cảnh sát hạt Gloucestershire, cảnh sát đã nhận được “một cuộc gọi liên quan đến 3 chiếc xe khả nghi, đang di chuyển về phía căn cứ không quân RAF Fairford”.

Truyền thông địa phương mô tả các phương tiện này là 3 chiếc xe tải nhỏ màu trắng.

Các sĩ quan lập tức đến hiện trường, và đã bắt giữ 5 cá nhân gần làng Whelford “vì nghi ngờ phạm tội theo Đạo luật Chất nổ”.

Cảnh sát Chống khủng bố đang điều tra vụ việc, mà các quan chức mô tả là “nghiêm trọng”.

Ông Ocone nói với các phóng viên, một đơn vị xử lý bom mìn của quân đội Anh đã được điều động đến hiện trường để kiểm tra các phương tiện, và khoảng 85 hộ gia đình đã được sơ tán như một biện pháp phòng ngừa.

Một số hãng truyền thông Anh đã đăng tải những đoạn video dường như được quay từ trực thăng, cho thấy một robot chuyên dụng có bánh xe đang hoạt động gần các xe tải.

Những cư dân địa phương không có nơi nào khác để ở đã được cung cấp chỗ ở tạm thời bên trong một trung tâm giải trí.

Trong một bài đăng trên X bình luận về vụ việc, Thủ tướng Anh Andy Burnham kêu gọi "mọi người không nên suy đoán, trong khi các nhà chức trách đang xác minh đầy đủ sự thật".

Vào cuối ngày 27/9, bà Maggie Blyth, Quyền Trưởng cảnh sát của Sở Cảnh sát hạt Gloucestershire, đã cập nhật thông tin, và cho biết, “vụ việc đã được kiểm soát”.

Tuy nhiên, bà từ chối tiết lộ liệu cảnh sát có đang truy tìm thêm nghi phạm nào khác hay không, và cho biết, người dân địa phương sẽ không thể trở về nhà vào tối 27/9.

Trong khi đó, Sky News đưa tin, mặc dù "chưa có kết luận nào", cảnh sát đang điều tra khả năng Iran liên quan đến âm mưu đánh bom bị nghi ngờ, cùng với một số hướng điều tra khác.

Không quân Mỹ đã hoạt động tại căn cứ RAF Fairford trong nhiều thập kỷ, với nhiều máy bay ném bom hạng nặng đóng quân tại đây, bao gồm cả những máy bay được sử dụng trong các cuộc tấn công vào Iran.

Hồi tháng 7, Iran đã đưa ra một tuyên bố cảnh báo cụ thể với Anh, “bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để phát động các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran đều là mục tiêu hợp pháp của lực lượng chúng tôi”.

Bình luận về vụ việc hôm 27/9, người phát ngôn quân đội Mỹ nói, Lầu Năm Góc đang "phối hợp chặt chẽ với các đối tác Anh để theo dõi tình hình này".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, các nghi phạm "đang tìm cách gây thiệt hại lớn cho pháo đài của chúng ta".

“Chúng tôi đã điều tra… theo dõi họ trong một thời gian dài, và cuối cùng đã bắt được họ”, Tổng thống Trump nói, ông đồng thời hết lời ca ngợi những người đã tham gia vào việc bắt giữ 5 người bị nghi ngờ này.

Theo RT



