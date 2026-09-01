Ân nhân Mỹ Tâm báo tin buồn

"Tôi có một tin buồn" – nhạc sĩ Lê Quang nói.

Mới đây, nhạc sĩ Lê Quang ở Mỹ đã chia sẻ một tin buồn. Anh nói: "Tôi có một tin buồn. Tôi có một ông anh thân thiết ở Việt Nam. Đợt tôi bị bệnh, ông ấy cũng qua Mỹ thăm tôi. Ông ấy cũng làm ở đài HTV, thế hệ trước tôi.

Lê Quang và vợ

Tự nhiên lâu lâu tôi không thấy ông ấy lên Facebook. Hỏi ra mới biết ông ấy mới mất. Tôi cũng chưa biết ông ấy bị bệnh gì, chỉ biết là mất rồi. Ông ấy sinh năm 1955, năm nay cũng 72 tuổi rồi.

Đợt tôi bệnh vào viện, ông ấy qua tận Mỹ thăm tôi. Cách đây hai năm, hai đứa em ruột của ông ấy qua đời cùng một năm luôn, cách nhau thời gian ngắn lắm.

Hôm qua tôi cũng có nhắn tin cho một ông anh thân ở Việt Nam, nhờ đi viếng thì thắp giúp tôi nén nhang cho ông ấy. Ai rồi cũng tới ngày đó thôi".

Nhạc sĩ Lê Quang được biết tới là một nhạc sĩ lớn, có ảnh hưởng đến nhạc trẻ Việt Nam trong giai đoạn cuối thập niên 1990, đầu 2000.

Anh là người đỡ đầu và đứng sau tạo hit, làm nên tên tuổi cho nhiều ngôi sao hàng đầu như Đan Trường, Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Bằng Kiều, Lam Trường… Đặc biệt, Lê Quang còn là một trong hai người đỡ đầu lăng xê cho Mỹ Tâm trong giai đoạn đầu sự nghiệp, được cô coi như ân nhân.

Lê Quang được Mỹ Tâm coi là ân nhân

Tới tận bây giờ, các ca sĩ vẫn luôn kính nể Lê Quang. Mỹ Tâm lần nào qua Mỹ biểu diễn cũng ghé nhà Lê Quang thăm hỏi anh và còn mời anh về nước tham gia show diễn của cô.

Có lần, Mỹ Tâm còn tới tận nhà Lê Quang ở Mỹ chơi và lì xì tiền cho anh.

Trong khi đó, Cam Thơ - vợ Lê Quang cũng được ngưỡng mộ không chỉ nhờ giọng hát, mà còn qua vai trò là người vợ tào khang luôn sát cách bên chồng. Vợ chồng Lê Quang – Cam Thơ được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất của showbiz Việt hải ngoại.

Lê quang từng trải qua cơn bạo bệnh tưởng không qua khỏi và phải cưa một chân vì biến chứng bệnh tiểu đường. Nhờ sự chăm sóc của vợ, anh hiện tại đã khỏe mạnh và còn đi lại bình thường được.