HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ân nhân của Mỹ Tâm nói một việc từng làm với Kasim Hoàng Vũ

Tùng Ninh |

"Kasim ngủ trên ghế, tôi ngủ bên dưới, tối ngủ tôi và Kasim còn giật chăn của nhau vì lạnh", nhạc sĩ Lê Quang nói.

Mới đây, nhạc sĩ Lê Quang đã tới viếng đám tang ca sĩ Kasim Hoàng Vũ tại Mỹ. Vợ Lê Quang là ca sĩ Cam Thơ chia sẻ: "Kasim phát hiện ra bệnh cùng thời điểm anh Lê Quang bị tiểu đường biến chứng phải cưa chân. Hôm lâu rồi Kasim kể tôi mới biết.

Ân nhân của Mỹ Tâm nói một việc từng làm với Kasim Hoàng Vũ- Ảnh 1.

Lê Quang và Cam Thơ

Kasim bảo rằng hôm đó đang đi chơi về thấy cứ đau trong hàm mới đi khám thì phát hiện ra bệnh chứ không hề có triệu chứng gì. Tôi còn nhớ hồi xưa tôi đi phòng trà thấy Kasim vừa đàn vừa hát, tài lắm, hay ơi là hay".

TIN LIÊN QUAN

Nhạc sĩ Lê Quang cũng chia sẻ về đàn em: "Tôi và Kasim biết nhau từ năm 2003, còn trước cả khi Kasim đoạt giải Sao Mai Điểm Hẹn. Kasim thân với tôi lắm. Lúc Kasim mới qua Mỹ sống toàn qua nhà tôi ngủ nhờ. Kasim ngủ trên ghế, tôi ngủ bên dưới, tối ngủ tôi và Kasim còn giật chăn của nhau vì lạnh.

Còn một kỷ niệm đi Nhật diễn, hai anh em lên máy bay đúng ngày sinh nhật Kasim luôn. Thế là hai anh em tôi lấy luôn hai hộp mì lon cụng với nhau để chúc mừng sinh nhật Kasim. Anh em tôi có quá trời kỷ niệm.

Tôi viết cho Kasim nhiều bài lắm mà giờ không nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ một số bài như Gọi nhau về, Mặt trời bên kia, Buông tay, Tôi là ai, Ở một nơi nào đó… nhiều lắm. Cứ cầm nhạc lên là tôi viết được.

Ân nhân của Mỹ Tâm nói một việc từng làm với Kasim Hoàng Vũ- Ảnh 2.

Ban đầu các bài tôi viết cho Kasim là Rock nhưng sau đó là Pop. Kasim là ca sĩ được học hành đàng hoàng, học hẳn trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nó hát nhạc của Phú Quang hay lắm.

Tôi còn nhớ đợt đi Ukraine diễn có Mỹ Linh, Thu Phương, Trần Thu Hà và cả Kasim nữa. Tôi có nhiều kỷ niệm với Kasim lắm.

Kasim qua đời tôi buồn lắm. Nhưng Kasim ở tiểu bang xa quá, tôi lại sức khỏe yếu nên không thể bay qua viếng được, đành nhờ Hồng Ngọc thắp nhờ nén nhang. Mọi người hãy cầu nguyện cho Kasim, chỉ xin một lời cầu nguyện thôi".

Lê Quang là nhạc sĩ nổi đình đám cuối thập niên 90 với nhiều hit lớn. Ông được biết tới là ân nhân của Mỹ Tâm khi lăng xê thành công cho cô giai đoạn đầu sự nghiệp. Ông cũng được nhiều ca sĩ thời đó nể trọng như Hồng Ngọc, Đan Trường, Thanh Thảo…

Con gái NSND Trần Hiếu nói thẳng 1 điều sốc nặng khi sang Mỹ
Tags

sao Việt

mỹ tâm

Lê Quang

Kasim Hoàng Vũ

nhạc Việt

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

kasim hoàng vũ đám tang

kasim hoàng vũ chết

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại