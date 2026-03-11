Ân nhân của Mỹ Tâm nói một việc từng làm với Kasim Hoàng Vũ

Mới đây, nhạc sĩ Lê Quang đã tới viếng đám tang ca sĩ Kasim Hoàng Vũ tại Mỹ. Vợ Lê Quang là ca sĩ Cam Thơ chia sẻ: "Kasim phát hiện ra bệnh cùng thời điểm anh Lê Quang bị tiểu đường biến chứng phải cưa chân. Hôm lâu rồi Kasim kể tôi mới biết.

Lê Quang và Cam Thơ

Kasim bảo rằng hôm đó đang đi chơi về thấy cứ đau trong hàm mới đi khám thì phát hiện ra bệnh chứ không hề có triệu chứng gì. Tôi còn nhớ hồi xưa tôi đi phòng trà thấy Kasim vừa đàn vừa hát, tài lắm, hay ơi là hay".

Nhạc sĩ Lê Quang cũng chia sẻ về đàn em: "Tôi và Kasim biết nhau từ năm 2003, còn trước cả khi Kasim đoạt giải Sao Mai Điểm Hẹn. Kasim thân với tôi lắm. Lúc Kasim mới qua Mỹ sống toàn qua nhà tôi ngủ nhờ. Kasim ngủ trên ghế, tôi ngủ bên dưới, tối ngủ tôi và Kasim còn giật chăn của nhau vì lạnh.

Còn một kỷ niệm đi Nhật diễn, hai anh em lên máy bay đúng ngày sinh nhật Kasim luôn. Thế là hai anh em tôi lấy luôn hai hộp mì lon cụng với nhau để chúc mừng sinh nhật Kasim. Anh em tôi có quá trời kỷ niệm.

Tôi viết cho Kasim nhiều bài lắm mà giờ không nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ một số bài như Gọi nhau về, Mặt trời bên kia, Buông tay, Tôi là ai, Ở một nơi nào đó… nhiều lắm. Cứ cầm nhạc lên là tôi viết được.

Ban đầu các bài tôi viết cho Kasim là Rock nhưng sau đó là Pop. Kasim là ca sĩ được học hành đàng hoàng, học hẳn trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nó hát nhạc của Phú Quang hay lắm.

Tôi còn nhớ đợt đi Ukraine diễn có Mỹ Linh, Thu Phương, Trần Thu Hà và cả Kasim nữa. Tôi có nhiều kỷ niệm với Kasim lắm.

Kasim qua đời tôi buồn lắm. Nhưng Kasim ở tiểu bang xa quá, tôi lại sức khỏe yếu nên không thể bay qua viếng được, đành nhờ Hồng Ngọc thắp nhờ nén nhang. Mọi người hãy cầu nguyện cho Kasim, chỉ xin một lời cầu nguyện thôi".

Lê Quang là nhạc sĩ nổi đình đám cuối thập niên 90 với nhiều hit lớn. Ông được biết tới là ân nhân của Mỹ Tâm khi lăng xê thành công cho cô giai đoạn đầu sự nghiệp. Ông cũng được nhiều ca sĩ thời đó nể trọng như Hồng Ngọc, Đan Trường, Thanh Thảo…