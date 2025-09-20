HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ăn một chiếc Choco Pie và bánh trứng trong tủ lạnh công ty, nhân viên bị kiện ra toà, phạt gần 1 triệu đồng

Phạm Trang |

Chỉ vì ăn một chiếc bánh Choco Pie và một chiếc bánh custard trong tủ lạnh công ty, một tài xế xe tải đã bị kết tội trộm cắp và phạt 50.000 won (khoảng 950.000 đồng).

Ngày 18/9, tại phiên phúc thẩm lần đầu do Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeonju (Jeonbuk, Hàn Quốc) xét xử, thẩm phán chủ tọa Kim Do-hyung đã bày tỏ sự băn khoăn:

“Suy cho cùng, đây chỉ là chuyện lấy một chiếc Choco Pie giá 400 won (7.500 đồng) và một chiếc bánh custard giá 650 won (12.000 đồng) để ăn. Thật sự quá khắt khe, không biết có cần phải làm căng chuyện đến mức này hay không. Dù vậy, tòa phúc thẩm vẫn sẽ xem xét liệu hành vi này có đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp.”

Nhân viên bị kiện vì ăn bánh trong tủ lạnh công ty: Đánh giá vụ án thú vị - Ảnh 1.

Trước đó, anh A, 41 tuổi, tài xế xe tải, bị truy tố vì đã mở tủ lạnh trong văn phòng một công ty logistics tại huyện Wanju (tỉnh Jeonbuk) vào rạng sáng ngày 18/1 năm ngoái và lấy ăn hai chiếc bánh. Viện kiểm sát đánh giá vụ việc không nghiêm trọng nên khởi tố theo thủ tục rút gọn, nhưng bị cáo khẳng định mình vô tội và xin xét xử chính thức. Anh nói rằng đồng nghiệp từng bảo có thể ăn đồ trong tủ lạnh nên mới lấy và hoàn toàn không có ý định chiếm đoạt.

Ngược lại, phía công ty logistics cho biết việc cung cấp đồ ăn cho nhân viên là có, nhưng chưa bao giờ cho phép tài xế tự ý lấy đồ từ tủ lạnh. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư của bị cáo lập luận rằng chiếc tủ lạnh đặt cạnh máy lọc nước ở văn phòng, vốn là nơi ai cũng có thể qua lại. Hình ảnh từ CCTV cũng cho thấy bị cáo đi vào không hề lén lút. Nếu thật sự muốn ăn trộm, anh đã lấy cả hộp mang đi chứ không phải chỉ một chiếc Choco Pie và một chiếc bánh custard.

Tuy nhiên, ở phiên sơ thẩm ngày 4/5, Tòa án Hình sự số 6 Tòa án quận Jeonju đã kết luận hành vi của anh A cấu thành tội trộm cắp và phạt 50.000 won. Theo tòa, tầng hai nơi xảy ra sự việc được chia rõ thành không gian văn phòng và khu vực chờ của tài xế, tủ lạnh lại đặt ở cuối văn phòng là nơi tài xế không được phép vào. Nhân viên bảo vệ công ty còn khai rằng bản thân không biết ở đó có tủ lạnh và cũng chưa từng lấy đồ ăn từ tủ lạnh này. Từ những yếu tố đó, tòa cho rằng bị cáo ý thức rõ mình không có quyền lấy đồ nhưng vẫn làm.

Không chấp nhận phán quyết, anh A đã kháng cáo. Phiên phúc thẩm đang tiếp tục được xem xét, còn bản thân thẩm phán chủ tọa cũng thừa nhận rằng đây là vụ án khiến chính tòa phải suy nghĩ xem có cần thiết phải xử lý đến mức như vậy hay không.

Nguồn: Hani, Yonhap News

