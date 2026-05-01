Án mạng sau chầu nhậu, thanh niên tử vong trong vườn thanh long

Tối 1-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, anh L.T.H. (SN 1995) cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại nhà Trần Ngọc Thành (SN 1993) ở thôn Minh Thành. Sau cuộc nhậu, anh H. trở về nhà.

Một lúc sau, Thành tìm đến nhà anh H. Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc đánh nhau, Thành đã dùng dao đâm H. khiến anh gục tại vườn thanh long sau nhà.

Anh H. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, Thành đã đến cơ quan công an trình diện.

Nhận tin báo, Công an xã Hàm Thuận Nam nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.