Án mạng sau chầu nhậu, thanh niên tử vong trong vườn thanh long

Châu Tỉnh |

Mâu thuẫn sau chầu nhậu khiến một thanh niên bị đâm tử vong trong vườn thanh long, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra.

Tối 1-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, anh L.T.H. (SN 1995) cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại nhà Trần Ngọc Thành (SN 1993) ở thôn Minh Thành. Sau cuộc nhậu, anh H. trở về nhà.

Một lúc sau, Thành tìm đến nhà anh H. Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc đánh nhau, Thành đã dùng dao đâm H. khiến anh gục tại vườn thanh long sau nhà.

- Ảnh 1.

Công an Lâm Đồng đang điều tra vụ đâm chết người sau cuộc nhậu

Anh H. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, Thành đã đến cơ quan công an trình diện.

Nhận tin báo, Công an xã Hàm Thuận Nam nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Thi hành bắt tạm giam chủ xe ô tô Ford Lương Thành Lập
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
