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Án mạng khiến 4 người tử vong: Nguyên nhân ban đầu, nghi phạm đã tử vong

Hương Trà (T/H)
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Hiện trường vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà 2 tầng. Tối 20/6, công an đã phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Tối 20/6, mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp trước một ngôi nhà cùng thông tin liên quan tới vụ trọng án xảy ra tại phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh). Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra tại một căn nhà hai tầng trên địa bàn phường. Sau khi nhận tin báo, công an phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.

Nhiều người dân địa phương hiếu kỳ tập trung trước ngôi nhà xảy ra trọng án.

Liên quan tới vụ việc trên, thông tin trên VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư phường Việt Yên, cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ việc có thể liên quan đến mâu thuẫn tình cảm. Diễn biến cụ thể và động cơ gây án đang được tiếp tục làm rõ.

Bên cạnh đó, chỉ huy Công an phường Việt Yên, Bắc Ninh đã có những chia sẻ thêm trên Dân Việt. Cụ thể, cơ quan chức năng bước đầu xác định có 4 người tử vong, một người bị thương. Nghi phạm gây án cũng đã tự tử và tử vong.

Nhiều người dân hiếu kỳ đứng quanh ngôi nhà xảy ra án mạng. Lực lượng chức năng được bố trí bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

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