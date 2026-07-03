Ăn mặc phản cảm đi tập gym, hot girl khiến CĐM bức xúc, không thể chấp nhận nổi chiêu trò câu view

Không thể tin có người dám mặc như thế này ra phòng tập!

Ăn mặc phản cảm, hot girl bị CĐM chỉ trích nặng nề

Những năm gần đây, văn hóa tập gym ngày càng trở nên phổ biến. Không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, phòng tập còn trở thành không gian để nhiều người chia sẻ hành trình thay đổi bản thân, truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh. Trên các nền tảng mạng xã hội, nội dung liên quan đến gym, fitness cũng thu hút lượng người xem khổng lồ, giúp không ít gymer nhanh chóng trở thành những gương mặt nổi tiếng.

Tuy nhiên, bên cạnh những nội dung tích cực, vẫn có không ít trường hợp cố tình tạo chiêu trò để thu hút sự chú ý. Thay vì tập trung vào kỹ thuật tập luyện hay chia sẻ kiến thức bổ ích, một số cá nhân lại lựa chọn cách ăn mặc hoặc xây dựng nội dung gây tranh cãi nhằm tăng lượt xem, tương tác.

Điển hình như mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh một nữ gymer xuất hiện trong phòng tập đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Điều khiến cư dân mạng chú ý không phải khả năng tập luyện hay vóc dáng săn chắc của cô, mà là bộ trang phục bị cho là quá phản cảm. Thay vì những bộ đồ thể thao chuyên dụng thường thấy, cô gái lại diện một bộ đồ ren giống nội y khi thực hiện các bài tập với tạ.

Trong đoạn clip, nữ gymer vẫn thực hiện các động tác như squat hay tập với thanh đòn như bình thường. Tuy nhiên, góc quay cùng trang phục quá táo bạo khiến nhiều người cho rằng video được dàn dựng nhằm khoe cơ thể nhiều hơn là chia sẻ quá trình tập luyện. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận trên nhiều diễn đàn, thu hút hàng nghìn lượt bình luận chỉ sau thời gian ngắn.

Không ít ý kiến cho rằng việc lựa chọn trang phục như vậy tại một không gian công cộng như phòng gym là thiếu phù hợp. Dù mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn phong cách ăn mặc, nhưng điều đó cũng cần đặt trong bối cảnh và tôn trọng những người xung quanh để tránh tạo cảm giác khó chịu hoặc phản cảm.

CĐM không khỏi bức xúc

Ngay dưới đoạn video, hàng loạt bình luận trái chiều xuất hiện. Đáng chú ý, phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ sự không đồng tình với cách xây dựng nội dung của nữ gymer này.

Nhiều người cho rằng nếu mục tiêu là chia sẻ việc tập luyện thì hoàn toàn có thể lựa chọn những bộ đồ gym vừa đẹp mắt, vừa đúng công năng. Việc mặc trang phục quá giống nội y rồi quay cận các góc nhạy cảm khiến không ít người cảm thấy đây chỉ là chiêu trò câu view, cố tình tạo tranh cãi để tăng độ phủ sóng trên mạng xã hội.

Một số bình luận còn nhận xét rằng những nội dung như vậy vô tình tạo hình ảnh thiếu tích cực về cộng đồng gymer, khiến nhiều người có cái nhìn sai lệch đối với môi trường tập luyện vốn được xây dựng dựa trên sự văn minh, tôn trọng và ý thức cá nhân. Thậm chí, có người cho rằng nếu tình trạng này xuất hiện ngày càng nhiều, các phòng gym có thể sẽ phải siết chặt hơn quy định về trang phục nhằm đảm bảo không gian tập luyện chung.

Có thể thấy, mạng xã hội luôn mang đến cơ hội để nhiều người xây dựng hình ảnh cá nhân và phát triển nội dung sáng tạo. Thế nhưng, việc chạy theo lượt xem bằng những chiêu trò gây sốc hay cố tình tạo tranh cãi chưa bao giờ là hướng đi bền vững. Với những người hoạt động trong lĩnh vực fitness, điều được khán giả đánh giá cao vẫn là kiến thức, sự nghiêm túc trong tập luyện cùng những giá trị tích cực truyền tải đến cộng đồng, thay vì chỉ gây chú ý bằng những hình ảnh gây tranh cãi.