Ấn Độ tranh cãi kịch liệt về ý định mua tiêm kích Su-57

Một cuộc tranh luận đã nổ ra ở Ấn Độ liên quan đến chiến lược hiện đại hóa hàng không chiến đấu của nước này và vai trò tiềm năng của tiêm kích Su-57, vốn được Nga đề xuất hợp tác sản xuất như một đối trọng với các sản phẩm phương Tây như F-35, trong đó sử dụng cơ sở lắp ráp Su-30MKI của Tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng, New Delhi với chỉ 31 phi đội chiến đấu cơ thay vì 42 phi đội như kế hoạch, đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng để bù đắp tình trạng thiếu hụt máy bay chiến đấu.

"Ấn Độ đang cân nhắc việc mua gấp tới 140 máy bay Su-57, bao gồm hai phi đội, để sớm đưa vào sử dụng", tờ báo địa phương IDRW đưa tin.

Những người ủng hộ thỏa thuận nhấn mạnh vào khả năng siêu cơ động, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và có thể tích hợp với tên lửa BrahMos bản hàng không.

Tuy nhiên những người hoài nghi chỉ ra hậu quả tiêu cực tiềm tàng của việc hợp tác kỹ thuật quân sự với một quốc gia bị trừng phạt và sản lượng hạn chế của Su-57 khi tính đến giữa năm 2025, "Không quân Nga chỉ có khoảng 20 máy bay chiến đấu" và được cho là "vẫn còn những vấn đề về độ tin cậy đối với động cơ AL-41F1".

Ấn Độ sẽ không đặt toàn bộ niềm tin vào tiêm kích Su-57 của Nga.

Như đã lưu ý trong bài báo, Không quân Ấn Độ (IAF) "nhiệt tình ủng hộ" một ý tưởng thỏa hiệp - trong khi vẫn tiếp tục mua máy bay Rafale của Pháp, sẽ nhập khẩu trực tiếp chỉ 40 - 60 chiếc Su-57E từ Moskva vào năm 2028, mà không triển khai sản xuất hàng loạt trong nước.

Thay vào đó, họ dự định tập trung cho dự án tiêm kích tàng hình AMCA tiên tiến của quốc gia này, trong đó một phần sử dụng các công nghệ mà Nga sẽ chuyển giao theo thỏa thuận Su-57.

Theo cách này, Bộ Tư lệnh IAF hy vọng sẽ thành lập hai phi đội Su-57E để đối phó với J-35A - loại máy bay mà Pakistan dự định mua từ Trung Quốc. Cuối cùng, khi Không quân Ấn Độ đưa vào biên chế khoảng 200 chiếc AMCA - dòng chiến đấu cơ nội địa này sẽ trở thành xương sống của lực lượng không quân.

Cuối cùng, đề xuất được nhận xét có khả năng nhất là mua cả tiêm kích Rafale (114 máy bay với giá hơn 20 tỷ đô la) và Su-57E (40 - 60 chiếc với giá 3,2 - 6 tỷ đô la).