Ấn Độ phê duyệt kế hoạch mở rộng lưới điện xanh trị giá 19 tỷ USD

Ngày 30/9, nội các Ấn Độ đã phê duyệt khoản đầu tư 19 tỷ USD, để mở rộng lưới điện năng lượng xanh.

Các tấm pin mặt trời tại công viên năng lượng mặt trời Fortum ở bang Karnataka, Ấn Độ.

Hành lang năng lượng xanh giai đoạn III (GEC-III) sẽ cho phép lưới điện xanh của quốc gia truyền tải tới 135 gigawatt (GW) điện năng tái tạo, và triển khai hệ thống lưu trữ pin 50 gigawatt-giờ (GWh).

Dự kiến dự án hoàn thành vào năm tài chính 2032-2033.

GW là đơn vị đo công suất phát điện, trong khi GWh đo tổng lượng năng lượng được sản xuất hoặc tiêu thụ trong một khoảng thời gian nhất định.

Gần 21GW, tương đương khoảng 9% tổng công suất năng lượng tái tạo lắp đặt của Ấn Độ, hiện đang được kết nối thông qua các hệ thống lưới điện tạm thời, trong khi chờ đợi cơ sở hạ tầng truyền tải chuyên dụng.

Khoảng trống về cơ sở hạ tầng này hạn chế việc truyền tải khoảng 12GW điện năng đến người dùng trong thời kỳ sản lượng điện mặt trời cao điểm.

Bộ Năng lượng Mới và Tái tạo cho biết, các nhà điều hành lưới điện đã phải hạn chế 8.133 GWh điện mặt trời trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, khi nhu cầu điện năng cao điểm đạt mức kỷ lục 270GW, do những hạn chế về truyền tải và nhu cầu duy trì sự ổn định của lưới điện.

Dự án GEC-III sẽ kết hợp công suất truyền tải bổ sung với Hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BES), cho phép giải phóng điện năng tái tạo đã được lưu trữ trong những thời điểm nhu cầu cao hơn.

Điều này sẽ giúp giảm bớt các hạn chế về điện giờ cao điểm và đáp ứng nhu cầu ngoài giờ phát điện mặt trời.

Theo số liệu từ Bộ Năng lượng, hiện Ấn Độ có khoảng 8,66GWh công suất lưu trữ pin quy mô lớn đã được lắp đặt, trong khi nhu cầu dự kiến là 236GWh vào năm 2031-2032.

Vào tháng 7, Ấn Độ đã vượt mốc 300GW công suất điện lắp đặt từ các nguồn năng lượng không hóa thạch, chiếm hơn 54% tổng công suất phát điện lắp đặt của cả nước.

Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đạt 500GW điện từ các nguồn năng lượng không hóa thạch vào năm 2030.