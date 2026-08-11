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Ấn Độ nối lại sản xuất tiêm kích Su-30MKI

Hải Yến
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Ấn Độ quyết định bổ sung những tiêm kích chủ lực từng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự gần đây.

- Ảnh 1.

Ấn Độ đang nối lại hoạt động sản xuất tiêm kích đa năng Su-30MKI của Nga, dòng máy bay đang giữ vai trò nòng cốt trong Không quân Ấn Độ (IAF).

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) sẽ sản xuất 12 tiêm kích mới tại cơ sở Nashik cho IAF với chi phí 1,3 tỷ USD, Economic Times đưa tin.

IAF hiện vận hành khoảng 260 chiếc Su-30MKI, trong khi những máy bay mới sẽ thay thế các máy bay đã bị mất trong các vụ tai nạn trong nhiều năm qua.

Nhà máy Nashik của HAL từ lâu sản xuất các máy bay chiến đấu của Nga theo giấy phép, đồng thời cũng chế tạo máy bay chiến đấu hạng nhẹ do Ấn Độ phát triển. Nhà máy dừng sản xuất Su-30MKI trong giai đoạn 2020-2021, sau khi toàn bộ số máy bay được ký hợp đồng với Nga đã được bàn giao.

Những máy bay mới sẽ có hơn 50% linh kiện do Ấn Độ sản xuất và được tích hợp với các gói nâng cấp Super Sukhoi của IAF.

Chiếc Su-30MKI đầu tiên được đưa vào biên chế IAF năm 2002. Biến thể này được thiết kế riêng theo yêu cầu của Ấn Độ, tích hợp các hệ thống điện tử hàng không của Ấn Độ cùng các phân hệ phụ do Pháp và Israel cung cấp.

Trong những năm qua, Ấn Độ đã tiến hành nâng cấp các hệ thống điện tử hàng không và hệ thống điện tử của Su-30MKI, giúp máy bay có năng lực và khả năng tác chiến cao hơn.

IAF cũng tích hợp BrahMos-A, phiên bản phóng từ trên không của tên lửa hành trình siêu thanh do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển, lên nền tảng này.

IAF đã triển khai những máy bay chủ lực này để bảo đảm sự yểm trợ trên không cho các đội hình tấn công của Ấn Độ trong cuộc đụng độ vũ trang với Pakistan năm ngoái, được Ấn Độ đặt tên là Chiến dịch Sindoor.

Các máy bay cũng phóng tên lửa BrahMos nhằm vào những căn cứ không quân chiến lược và trung tâm chỉ huy tại Pakistan.

Theo RT
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Tags

Ấn Độ

tiêm kích Su-30MKI

vũ khí

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