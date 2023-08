Ấn Độ muốn có thỏa thuận đặc biệt với riêng Nga

Đã có một số triển vọng nối lại việc xuất khẩu ngũ cốc từ Biển Đen mà không có sự tham gia của phương Tây. Theo tờ Economic Times, New Delhi đang xem xét khả năng nhập khẩu 9 triệu tấn lúa mì từ Nga như một phần của thỏa thuận liên chính phủ nhằm tăng lượng dự trữ nội địa của quốc gia châu Á này, khi giá lương thực trong nước tăng cao.

"Khả năng giao hàng được thảo luận ở mức cao nhất", nguồn tin của ấn phẩm cho biết, nhưng nói thêm các vấn đề đang được bàn thảo vẫn còn ở giai đoạn đầu.

Cần lưu ý rằng giá lúa mì bán đến tay người tiêu dùng tại Ấn Độ đã tăng 6,2% - lên tới 2.600 rupee / cent (32 đô la), từ mức 2.400 rupee một năm trước.

Điều này được thúc đẩy bởi sự kết hợp hai tình thế, đó là sản lượng lúa mì thấp, dự trữ giảm và nhu cầu ngày càng tăng do thiếu gạo.

Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ còn áp đặt giới hạn dự trữ và bán ngũ cốc trên thị trường mở cho các thương nhân, trong bối cảnh lo ngại về việc thiếu lương thực trong nước.

Nga sẽ xuất khẩu lúa mì trực tiếp sang Ấn Độ?

Lý do khiến New Delhi lo ngại về an ninh lương thực ở một trong những quốc gia nông nghiệp lớn nhất thế giới rất đơn giản - cuộc bầu cử sắp diễn ra.

Thủ tướng Narendra Modi thậm chí đã mạo hiểm áp đặt các hạn chế đối với việc xuất khẩu gạo, mặc dù Ấn Độ là nhà cung cấp chính loại lương thực này cho các quốc gia ở Nam Bán cầu. Biện pháp này được ban hành nhằm giảm giá sản phẩm ngũ cốc trong nước.

Giờ đây rõ ràng là vì nhiều lý do, bao gồm cả nguyên nhân chính trị, lúa mì có thể trở thành một mặt hàng mới được giao dịch giữa Nga và Ấn Độ.

Đó là lý do tại sao New Delhi muốn thực hiện thỏa thuận ngũ cốc của riêng mình với Nga, tương tự những gì đã diễn ra đối với ngũ cốc của Ukraine.