Những gì diễn ra có thể thực hiện được nhờ việc mở rộng công suất lọc dầu thô và tăng cường pha trộn ethanol trong nước, giúp giải phóng thêm khối lượng nhiên liệu cho thị trường nước ngoài, hãng thông tấn Reuters đưa tin sau khi trích dẫn các thương nhân và nhà phân tích thị trường.

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ mua một phần ba tổng lượng dầu thô của họ từ Nga, nhưng đang tăng cường lọc dầu và chuyển hướng nguồn cung ra nước ngoài.

Những lô hàng tăng lên dự kiến sẽ giúp đáp ứng nhu cầu dầu nhiên liệu vào mùa đông tại EU và hỗ trợ biên lợi nhuận lọc dầu ở Ấn Độ sau khi chuyển sang dầu Nga rẻ hơn - loại dầu mà nước này bắt đầu tích cực mua sau khi lệnh trừng phạt của EU và Hoa Kỳ có hiệu lực vào năm 2022.

Washington đang cáo buộc Ấn Độ kiếm lời bằng cách nhập khẩu dầu của Nga với giá chiết khấu và bán lại nhiên liệu tinh chế với giá cao hơn.

Tuy nhiên New Delhi khá cứng rắn khi tuyên bố rằng những giao dịch mua bán như vậy sẽ giúp ổn định thị trường.

Ấn Độ đẩy mạnh xuất khẩu xăng dầu tinh chế từ dầu thô có nguồn gốc Nga.

Theo số liệu từ Wood Mackenzie, công suất lọc dầu thô tại Ấn Độ sẽ tăng 130.000 - 160.000 thùng mỗi ngày vào năm 2025, đạt 5,51 triệu thùng. Xuất khẩu xăng sẽ đạt mức kỷ lục 400.000 thùng/ngày. Bên cạnh đó, công ty tư vấn Kpler dự báo xuất khẩu xăng sẽ đạt 387.000 thùng/ngày vào năm 2025, chủ yếu sang châu Á.

Các nhà phân tích cho rằng sự tăng trưởng xuất khẩu là do nhu cầu trong nước yếu trong thời điểm gió mùa và ít hoạt động bảo dưỡng theo lịch trình hơn. Một yếu tố bổ sung là tỷ trọng ethanol trong xăng tăng lên 20% trong năm nay (so với 12% vào năm 2023).

Các nhà máy lọc dầu thuộc về Reliance Industries và Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd đang tích cực tăng xuất khẩu, tận dụng lợi thế của biên lợi nhuận xăng dầu cao ở châu Á, đã tăng 51% kể từ đầu năm lên 11 - 12 đô la/thùng.

Xuất khẩu dầu diesel của Ấn Độ dự kiến sẽ đạt mức cao nhất trong 4 năm vào năm 2025. Wood Mackenzie dự báo 610.000 - 630.000 thùng/ngày, trong khi Kpler ước tính 560.000 thùng.

Phần lớn lượng dầu này sẽ được gửi đến châu Âu để đáp ứng nhu cầu sưởi ấm mùa đông, do nguồn cung có thể giảm trong quý IV khi hoạt động bảo trì nhà máy lọc dầu ở châu Âu và Trung Đông được triển khai.

Vào cuối tháng 8, Reliance Industries đã mang khoảng 2 triệu thùng dầu diesel sang châu Âu trên tàu chở dầu cực lớn Atokos. Đây là một động thái bất thường, vì những lô hàng như vậy thường được chở đi trên các tàu nhỏ hơn.

Theo Reuters