Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 13/2. (Ảnh: Reuters)

Một số công ty lớn nhất tại Mỹ được những người lớn lên ở Ấn Độ điều hành. Họ là người nhập cư với thị thực chuyên ngành và chứng minh giá trị của mình bằng cách vươn lên vị trí hàng đầu trong danh sách Fortune 500.

Giám đốc điều hành Satya Nadella của Microsoft và Sundar Pichai của Alphabet (công ty mẹ của Google) đã chuyển đến Mỹ theo chương trình visa H-1B, tương tự như Indra Nooyi - người điều hành PepsiCo từ năm 2006 - 2018.

Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra quy định, rằng mỗi đơn xin thị thực H-1B mới sẽ phải trả mức phí 100.000 USD, tăng vọt so với mức vài ngàn đô la trước đây. Thay đổi này gây lo lắng và hoang mang cho cả người lao động và chủ sử dụng lao động. Người Ấn Độ chiếm tới 71% trong tổng số những người được cấp visa H-1B, theo sau là Trung Quốc với khoảng 12%.

Tính đến năm 2024 đã có hơn 300.000 người Ấn Độ làm việc tại Mỹ bằng visa H-1B. Họ cùng vợ/chồng và con cái chiếm khoảng 1/10 tổng số người gốc Ấn Độ cư trú hợp pháp tại xứ cờ hoa. Hàng triệu người Mỹ gốc Ấn có được quốc tịch Mỹ nhờ việc họ hoặc cha mẹ họ sử dụng chương trình này.

Chưa ai có thể đánh giá hết tác động của khoản phí mới. Nỗi lo lắng ban đầu của những người đang có visa H-1B đã lắng xuống sau khi chính quyền Tổng thống Trump giải thích rằng quy định chỉ áp dụng với những người nộp đơn mới.

Tuy nhiên, một điều chắc chắn là với việc tăng phí visa lên gấp 20 - 30 lần với các công ty Mỹ, ông Trump đã xóa bỏ con đường quen thuộc giữa hai nước.

Thay đổi này có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Ấn Độ khi làm giảm số lượng người sở hữu thị thực H1-B gửi tiền về nước, về lâu dài sẽ làm suy yếu mối quan hệ giữa các công ty Ấn Độ và Mỹ.

"Thị thực này mang đến cho người Ấn Độ cơ hội tiếp xúc đáng kể với Mỹ, với văn hóa chuyên nghiệp và sức mạnh mềm của Mỹ. Nếu số người Ấn Độ làm việc với người Mỹ ít hơn, điều đó sẽ làm suy yếu đáng kể mối quan hệ giữa hai nước", Alexander Slater, giám đốc điều hành tại Capstone, một công ty dự báo về chiến lược kinh doanh toàn cầu tại Washington, nhận định.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vốn đã choáng váng vì cuộc chiến thương mại của ông Trump, nay càng thêm đau đầu vì quan hệ với Mỹ thêm rối.

Một chuyên gia đến từ Ấn Độ làm việc tại Phố Wall bằng visa H-1B trong hơn chục năm qua cho biết, anh bắt đầu với công việc được trả lương dưới 80.000 USD mỗi năm, đến nay đã kiếm được nhiều hơn thế. Anh cho rằng thời gian tới số lượng vị trí việc làm cho những người như anh sẽ giảm đáng kể.

Chi phí visa do người nộp đơn và các công ty muốn tuyển dụng chi trả.

Hãng Tata Consultancy Services của Ấn Độ là đơn vị sử dụng nhiều lao động mang visa H-1B lớn thứ hai trong năm nay, sau Amazon. Cùng với Infosys, Wipro và các công ty dịch vụ công nghệ thông tin khác của Ấn Độ, Tata Consultancy Services tuyển nhiều nhân viên có hộ chiếu Ấn Độ sang làm việc tại các dự án ở Mỹ.

Giá cổ phiếu của những công ty này ngay lập tức giảm sau khi Mỹ thông báo tăng phí visa, vì các nhà đầu tư lo ngại doanh thu của những công ty này sẽ bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh Mỹ áp thuế 50% lên hàng hóa Ấn Độ và thay đổi chương trình visa H-1B, Thủ tướng Modi vừa có bài phát biểu mà trong đó ông nhấn mạnh đất nước phải tự chủ về kinh tế.

"Mọi người nên tự hào khi nói rằng: 'Tôi bán hàng hóa sản xuất tại Ấn Độ. Tôi mua hàng hóa sản xuất tại Ấn Độ'", ông nói.

Tuy nhiên, tách Ấn Độ khỏi nền kinh tế toàn cầu là điều khó thực hiện. Một thế hệ người Ấn Độ đã đến Mỹ để làm giàu theo những cách mà họ không thể làm được ở quê nhà, và các công ty Mỹ đã làm giàu theo những cách mà họ không thể đạt được nếu không có những người như vậy.