Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

“Nga đã sẵn sàng cho điều này. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ấn Độ đang được tiến hành”, FSMTC nói bên lề Diễn đàn An ninh Quốc tế khai mạc tại Moscow hôm 26/5.

FSMTC lưu ý, hệ thống S-400 đã "chứng minh được hiệu quả" trong cuộc xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan hồi tháng 5 năm ngoái.

Ông Dmitry Shugaev, người đứng đầu FSMTC cho biết, hợp đồng hiện tại cung cấp hệ thống S-400 cho Ấn Độ đang được thực hiện đúng tiến độ.

Trước đó, ông nói rằng Nga không loại trừ khả năng cung cấp thêm hệ thống S-400 cho Ấn Độ.

Đã có những báo cáo cho thấy Ấn Độ có thể đang tìm mua các hệ thống S-500 tiên tiến hơn nữa, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Vào tháng 3/2026, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) của Ấn Độ đã phê duyệt các đề xuất mua sắm thiết bị quốc phòng trị giá 25 tỷ USD.

Các phê duyệt này bao gồm 5 hệ thống S-400 bổ sung (ngoài 5 hệ thống mà nước này đã đặt hàng vào năm 2017), nhiều loại máy bay và hệ thống pháo binh, như một phần của chương trình hiện đại hóa quân sự nhanh chóng.

Ấn Độ đã tiến hành mua sắm trước đó bất chấp áp lực mạnh mẽ từ Mỹ.

3 trong số các tổ hợp S-400 được ký hợp đồng năm 2017 đã được giao cho Ấn Độ. Hệ thống thứ tư dự kiến sẽ đến Ấn Độ trước cuối tháng này và hệ thống cuối cùng trước cuối năm nay.

DAC cũng đã phê duyệt việc mua sắm máy bay vận tải để thay thế các máy bay An-32 và Il-76 thời Liên Xô của đất nước, cũng như nhiều hệ thống pháo binh khác nhau.

Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Ấn Độ là quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ năm thế giới và là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai sau Ukraine.

Hơn 60% vũ khí của Ấn Độ có nguồn gốc từ Liên Xô hoặc Nga. Gần đây, Ấn Độ đang định vị mình là một nhà sản xuất quốc phòng theo chương trình "Sản xuất tại Ấn Độ".