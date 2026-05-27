HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ấn Độ đang đàm phán với Nga để mua thêm hệ thống tên lửa phòng không S-400

Hoàng Vân
|

Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) cho biết, Ấn Độ đã bày tỏ sự quan tâm đến các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Ấn Độ đàm phán mua thêm hệ thống tên lửa S - 400 từ Nga để nâng cao quốc phòng - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

“Nga đã sẵn sàng cho điều này. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ấn Độ đang được tiến hành”, FSMTC nói bên lề Diễn đàn An ninh Quốc tế khai mạc tại Moscow hôm 26/5.

FSMTC lưu ý, hệ thống S-400 đã "chứng minh được hiệu quả" trong cuộc xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan hồi tháng 5 năm ngoái.

Ông Dmitry Shugaev, người đứng đầu FSMTC cho biết, hợp đồng hiện tại cung cấp hệ thống S-400 cho Ấn Độ đang được thực hiện đúng tiến độ.

Trước đó, ông nói rằng Nga không loại trừ khả năng cung cấp thêm hệ thống S-400 cho Ấn Độ.

Đã có những báo cáo cho thấy Ấn Độ có thể đang tìm mua các hệ thống S-500 tiên tiến hơn nữa, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Vào tháng 3/2026, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) của Ấn Độ đã phê duyệt các đề xuất mua sắm thiết bị quốc phòng trị giá 25 tỷ USD.

Các phê duyệt này bao gồm 5 hệ thống S-400 bổ sung (ngoài 5 hệ thống mà nước này đã đặt hàng vào năm 2017), nhiều loại máy bay và hệ thống pháo binh, như một phần của chương trình hiện đại hóa quân sự nhanh chóng.

Ấn Độ đã tiến hành mua sắm trước đó bất chấp áp lực mạnh mẽ từ Mỹ.

3 trong số các tổ hợp S-400 được ký hợp đồng năm 2017 đã được giao cho Ấn Độ. Hệ thống thứ tư dự kiến sẽ đến Ấn Độ trước cuối tháng này và hệ thống cuối cùng trước cuối năm nay.

DAC cũng đã phê duyệt việc mua sắm máy bay vận tải để thay thế các máy bay An-32 và Il-76 thời Liên Xô của đất nước, cũng như nhiều hệ thống pháo binh khác nhau.

Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Ấn Độ là quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ năm thế giới và là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai sau Ukraine.

Hơn 60% vũ khí của Ấn Độ có nguồn gốc từ Liên Xô hoặc Nga. Gần đây, Ấn Độ đang định vị mình là một nhà sản xuất quốc phòng theo chương trình "Sản xuất tại Ấn Độ".

Theo RT
Ra mắt bảng xếp hạng 35 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam: Nơi AI "không thay thế con người"
Tags

Nga

Ấn Độ

hệ thống tên lửa S-400

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại