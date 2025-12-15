Phía Nga đã đánh giá ngành công nghiệp hàng không của Ấn Độ và kết luận rằng nước này chỉ có 50% năng lực cần thiết cho việc sản xuất chung máy bay chiến đấu Su-57.

Theo Indian Defense News, các kỹ sư Nga đã kiểm tra cơ sở sản xuất của tập đoàn hàng không vũ trụ Ấn Độ HAL, nổi tiếng với việc sản xuất tiêm kích Tejas gặp nhiều vấn đề. Được biết tổng cộng 3 doanh nghiệp lớn đã trở thành đối tượng đánh giá.

Đầu tiên là nhà máy ở Nashik, hiện đang tham gia sản xuất theo giấy phép tiêm kích Su-30MKI. Cơ sở này nhận được đánh giá khá cao về khả năng chế tạo thân máy bay Su-57, nhưng chỉ với một vài cải tiến nhỏ cần thiết.

Tiếp theo là các nhà máy ở Orissa - nơi sản xuất động cơ AL-31FP cho Su-30MKI, và ở Kesagorod, Kerala - nơi sản xuất các thiết bị điện tử khác nhau của máy bay. Không có bình luận nào được đưa ra về những cơ sở này, vì vậy rất có thể cần phải thực hiện một lượng công việc đáng kể ở đó.

Phía Nga nhấn mạnh rằng Ấn Độ cần cải thiện ở một số lĩnh vực, bao gồm việc xây dựng các cơ sở chuyên dụng để sản xuất vật liệu composite tàng hình, tạo môi trường an toàn cho những hệ thống phần mềm điện tử hàng không thế hệ thứ năm.

Ngoài ra cần phải xây dựng phòng thí nghiệm tổng hợp cảm biến tiên tiến và phát triển khả năng hiệu chuẩn radar đa băng tần với ăng ten mảng pha chủ động.

Song song với đó, Tập đoàn HAL đang tự đánh giá năng lực của mình để xác định phạm vi hiện đại hóa và mở rộng năng lực sản xuất. Báo cáo kết quả sẽ được trình lên Bộ Quốc phòng nước này.

Viễn cảnh Ấn Độ sản xuất tiêm kích Su-57 theo giấy phép của Nga vẫn còn rất "mờ mịt".

Trang Defense Express cho biết thêm rằng đây chắc chắn là một trong những bước đi của Nga nhằm thúc đẩy việc bán Su-57E cho Ấn Độ - quốc gia đang tìm kiếm máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Và điều này có thể trở thành một vấn đề khá nghiêm túc, vì New Delhi sẽ phân bổ thêm kinh phí để giúp Moskva hoàn thiện chiếc tiêm kích.

Một điều kiện quan trọng là sự sẵn sàng của Liên bang Nga trong việc chuyển giao toàn bộ công nghệ, sau đó sẽ được sử dụng để phát triển các dự án của Ấn Độ.

Tuy nhiên bất chấp mọi cuộc thảo luận xung quanh vấn đề này, chưa có thỏa thuận nào được hoàn tất, thậm chí còn có những lời chỉ trích liên tục, vì vậy vẫn có khả năng thương vụ mua bán sẽ không diễn ra.