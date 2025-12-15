Công trình 336.630 tỷ đồng của Việt Nam tiệm cận tiêu chuẩn của các sân bay quốc tế hàng đầu thế giới

Vào đúng 16 giờ ngày 15/12, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đã hạ cánh an toàn xuống đường băng của sân bay Long Thành (Đồng Nai). Khoảnh khắc mang tính lịch sử này được chứng kiến bởi toàn bộ đội ngũ kỹ sư và công nhân đang làm việc tại công trường. Ngay sau đó, máy bay đã tiếp đất thành công trên đường băng sân bay Long Thành.

Dự án sân bay Long Thành rộng 5.000 ha, tổng mức đầu tư khoảng 336.630 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2021. Sau gần 4 năm khởi công, đây là chuyến bay kỹ thuật được tổ chức để kiểm tra và đánh giá thực tế toàn diện các hệ thống hỗ trợ khai thác bay, bao gồm dẫn đường, thông tin liên lạc, điều hành bay; quy trình tiếp nhận và điều phối tàu bay; hệ thống chiếu sáng đường băng, đường lăn, sân đỗ... Đồng thời, hoạt động này còn nhằm rà soát sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị khai thác, an ninh và kiểm soát không lưu tại Long Thành.

Để đảm bảo công trình có thể đưa vào sử dụng an toàn, thuận lợi, các công trình phục vụ Quản lý bay do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư được đặt ra các yêu cầu khắt khe nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật và độ tin cậy trong tổng thể dự án Cảng HKQT Long Thành.

Với định hướng kiến tạo một trung tâm trung chuyển hàng không tầm cỡ khu vực, VATM đã đầu tư hệ thống trang thiết bị điều hành bay đồng bộ, tiên tiến, tiệm cận tiêu chuẩn của các sân bay quốc tế hàng đầu thế giới.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên hạ cánh xuống đường băng sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Đột phá với công nghệ giám sát mặt đất A-SMGCS

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong hạ tầng công nghệ tại Long Thành là hệ thống hướng dẫn và kiểm soát di chuyển mặt đất tiên tiến (A-SMGCS) được triển khai tích hợp, xử lý từ nhiều nguồn dữ liệu giám sát khác nhau.

Hệ thống này cho phép giám sát chính xác toàn bộ chuyển động của tàu bay và phương tiện trên sân đỗ, đường lăn trong mọi điều kiện thời tiết. Tích hợp cùng các công cụ hỗ trợ ra quyết định như Quản lý tàu bay đến/khởi hành (AMAN/DMAN), hệ thống giúp tối ưu hóa luồng di chuyển, giảm thiểu thời gian lăn và chờ đợi của tàu bay. Điều này không chỉ nâng cao năng lực khai thác mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm phát thải CO2, hướng tới tiêu chuẩn "sân bay xanh".

Chuyển đổi số trong liên lạc không lưu (DCL)

Cảng HKQT Long Thành đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong phương thức liên lạc với việc áp dụng hệ thống cấp huấn lệnh đường dài kỹ thuật số (DCL - Digital Clearance).

Thay vì sử dụng thoại vô tuyến truyền thống, huấn lệnh khởi hành được truyền trực tiếp bằng dữ liệu số giữa Kiểm soát viên không lưu và tổ lái. Công nghệ này giúp loại bỏ nguy cơ nhầm lẫn, giảm thiểu sai sót, đồng thời giảm tải đáng kể việc nghẽn sóng trên tần số vô tuyến trong các khung giờ cao điểm, đảm bảo thông tin điều hành luôn chính xác và thông suốt.

gen-n-4a

Hạ tầng dẫn đường và giám sát toàn diện

Nền tảng an toàn của hoạt động bay được củng cố bởi hệ thống trang thiết bị dẫn đường và giám sát theo tiêu chuẩn quốc tế mới nhất.

Hệ thống dẫn đường: Trang bị đồng bộ ILS (Hệ thống hạ cánh chính xác) và VOR/DME, đảm bảo khả năng dẫn đường tin cậy cho tàu bay cho giai đoạn tiếp cận.

Hệ thống giám sát: Sự kết hợp giữa radar sơ cấp/thứ cấp và công nghệ giám sát tự động phụ thuộc (ADS-B) cho phép xác định vị trí tàu bay với độ chính xác cao và cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Theo thông tin được đăng tải trên trang web của VATM, đến thời điểm hiện tại, các thiết bị kỹ thuật trọng yếu đều đã hoàn thành kiểm thử (FAT/SAT), đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của ICAO và sẵn sàng đưa vào khai thác.

Tối ưu hóa vùng trời và phương thức bay

Song song với đầu tư "phần cứng", VATM chú trọng phát triển "phần mềm" là hệ thống phương thức bay hiện đại sử dụng công nghệ dẫn đường vệ tinh (GNSS).

Đặc biệt, để giải quyết bài toán vận hành song song giữa hai sân bay lớn (Tân Sơn Nhất và Long Thành), VATM đã hợp tác với Tập đoàn Boeing thực hiện đánh giá an toàn bằng hệ thống giả lập thời gian nhanh (FTS - Fast Time Simulation). Các kết quả mô phỏng và khuyến cáo kỹ thuật từ phía Boeing đã giúp tối ưu hóa cấu trúc vùng trời, đảm bảo tính linh hoạt, nhịp nhàng và an toàn tuyệt đối cho luồng không lưu tại khu vực trọng yếu này.

Hệ thống công nghệ hiện đại này không chỉ là nền tảng để VATM thực hiện thành công các chuyến bay đầu tiên, mà còn là cơ sở vững chắc để nâng cao năng lực điều hành, khẳng định vị thế của Việt Nam trong bản đồ hàng không khu vực và quốc tế, sẵn sàng đưa CHKQT Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng không sôi động bậc nhất Đông Nam Á.

Công nghệ ma trận chuyển mạch KVM (KVM Matrix Switch)

Công nghệ KVM Matrix Switch (hay bộ ma trận chuyển mạch KVM) là một giải pháp quản lý tiên tiến được sử dụng rộng rãi trong các môi trường yêu cầu điều khiển nhiều máy tính từ nhiều điểm truy cập khác nhau. Với việc áp dụng công nghệ hiện đại này trong công tác điều hành bay, kiểm soát viên không lưu Long Thành từ bất kỳ vị trí nào có thể lựa chọn bất kỳ nguồn dữ liệu điều hành bay để hiển thị lên một màn hình thông qua 1 bộ điều khiển bàn phím chuột duy nhất. Công nghệ này giúp giảm thiểu tối đa việc bố trí nhiều thiết bị màn hình điều hành bay trên đài kiểm soát không lưu Long Thành cũng như giúp người dùng linh hoạt trong việc lựa chọn nguồn dữ liệu đưa lên màn hình giám sát.