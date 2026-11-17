Cảnh sát Ấn Độ cáo buộc một sĩ quan Không quân đã chuyển giao kế hoạch quân sự bí mật cho một người được cho là điệp viên Pakistan.

Thông tin này được tờ Indian Express đăng tải, trích dẫn cáo trạng do Đội Đặc nhiệm của Cảnh sát New Delhi đệ trình lên Tòa án Patiala House.

Theo kết quả điều tra, sĩ quan Manorath Singh Sabharwal đã đưa cho người phụ nữ một trang kế hoạch quân sự mật sau khi nhận được một bức ảnh riêng tư từ cô ta. Sau đó, ông ta bị cáo buộc đề nghị giao các trang tiếp theo của tài liệu để đổi lấy những bức ảnh mới.

Cảnh sát nói thêm, thông tin được truyền đi bao gồm quy mô và cấu trúc của đơn vị máy bay không người lái bí mật, khả năng chiến đấu, thử nghiệm vũ khí và cơ chế nhắm mục tiêu của nó.

Ngoài ra, nghi phạm còn bị cáo buộc tiết lộ vị trí triển khai các đơn vị quân đội trong thời gian xảy ra xung đột, tọa độ các mục tiêu chiến lược và dữ liệu về sự di chuyển của máy bay chiến đấu.

Máy bay không người lái trinh sát Heron Mk II của Không quân Ấn Độ.

Vấn đề được đề cập là việc triển khai máy bay chiến đấu tại căn cứ không quân Leh và các cuộc tập trận quân sự tại trường bắn Mahajan gần thành phố Suratgarh.

Các nhà điều tra cũng phát hiện ra một điệp viên tình báo Pakistan bị cáo buộc đã gửi phần mềm độc hại cho viên sĩ quan này. Phần mềm có thể cung cấp quyền truy cập vào thông tin mật trên thiết bị điện tử.

Theo cảnh sát, Sabharwal đã cài đặt phần mềm gián điệp vào thiết bị của 5 nhân viên quân sự cấp dưới, điều này có thể cho phép người ngoài truy cập thêm thông tin.

Theo tờ The Times of India, nghi phạm đã bị bắt từ 30/5/2026, sau khi một chiếc iPhone không được phép sử dụng được phát hiện tại nơi làm việc của anh ta.

Theo kết quả phân tích thư từ WhatsApp, từ 12/1 đến 1/4/2026, viên sĩ quan và người đối thoại đã trao đổi 3.008 tin nhắn văn bản và 65 hình ảnh, cũng như thực hiện 42 cuộc gọi thoại và 4 cuộc gọi video.

Hình ảnh phóng tên lửa Astra Mk 1 từ máy bay Su-30MKI của Ấn Độ.

Cuộc điều tra xác định rằng người đối thoại đang sử dụng thẻ SIM Ấn Độ được đăng ký tại bang Gujarat, mặc dù có thể người đó đang ở Pakistan.

Vụ án đang được một tòa án ở New Delhi xét xử.

Theo tờ The Tribune, ngày 31/10, tòa án đã ra lệnh cho cảnh sát đẩy nhanh việc xin các giấy phép cần thiết để truy tố viên chức này theo Đạo luật Bí mật Nhà nước.

Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 5/12/2026. Tòa án vẫn chưa xác định được tội lỗi của người lính này.

Việc tiết lộ thông tin về vụ rò rỉ tài liệu mật diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự kéo dài giữa Ấn Độ và Pakistan, vốn đã leo thang vào tháng 5/2025.

Hai quốc gia đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích qua lại vào các cơ sở quân sự, sau đó họ đã đồng ý ngừng bắn.



