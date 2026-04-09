Ấn Độ: Bắt tài xế lái xe đưa đón học sinh cán tử vong bé trai lớp 1

Nguyễn Phượng |

Nam tài xế lái xe đưa đón học sinh tông trúng vào bé trai lớp 1 khi xe đang đi lùi khiến nạn nhân tử vong thương tâm.

Tối thứ Ba (7/4), tài xế xe chở học sinh, người bị cáo buộc đã tông chết một cậu bé 8 tuổi ở Bhondsi, thuộc quận Gurgaon, bang Haryana, miền bắc Ấn Độ đã bị bắt giữ.

Trao đổi với tờ The Indian Express hôm 8/4, bà Pooja Bishnoi, Hiệu trưởng trường MS Public School xác nhận, chiếc xe van này nằm trong số bốn chiếc xe mà trường đang thuê để đưa đón học sinh. Bà cho biết, nhà trường sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục.

Nạn nhân là cậu bé Shivansh Tripathi là học sinh lớp 1 tại trường Laburnum Public School.

Bé trai 8 tuổi đã tử vong sau khi bị một chiếc xe đưa đón học sinh đang lùi xe tông phải

Theo đơn khiếu nại của ông Santosh Kumar Tripathi - bố nạn nhân, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 6/4, khi Shivansh đang trên đường về nhà từ một cửa hàng tạp hóa ở khu vực Shyam Kunj.

Đúng lúc này, tài xế điều khiển chiếc xe Maruti Suzuki Eeco (thuộc sở hữu của trường MS Public School) với tốc độ cao, vô cùng bất cẩn. Bất ngờ, chiếc xe đi lùi lại và tông trúng vào cậu bé.

Hậu quả, nạn nhân bị thương nặng toàn thân, nhất là vùng đầu, mất nhiều máu. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Shivansh đã không thể qua khỏi.

Trung úy Parmod Kumar, phụ trách đồn cảnh sát Maruti Kunj, cho biết cảnh sát đã xem lại đoạn phim CCTV của khu vực. “Người lái xe đang lùi xe về cuối đường và không nhìn thấy đứa trẻ… đứa trẻ cũng không nhìn thấy chiếc xe cho đến khi nó đến gần và đã quá muộn để tránh đi.

Được biết, tài xế này đang trên đường về nhà sau khi đưa học sinh đến trường. Sau khi gây tai nạn, đối tượng phối hợp đưa nạn nhân đến bệnh viện Medanta”, ông nói.

Trao đổi với The Indian Express, bà Pooja Bishnoi cho biết: “Trước đây chúng tôi không cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh nhưng đã bắt đầu thực hiện theo yêu cầu của phụ huynh. Chiếc xe van nói trên đã được chúng tôi thuê cách đây 5 tháng, thuộc sở hữu của tài xế, Rajesh.

Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ cảnh sát hay phụ huynh của nạn nhân, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo những sự việc như vậy sẽ không xảy ra nữa.

Chúng tôi đã và đang hợp tác để giải quyết. Thực tế, sau vụ việc, tài xế đã thông báo cho mẹ của đứa trẻ và tôi, và chúng tôi đã đưa họ đến một bệnh viện tư nhân gần đó trước; bệnh viện này đã chuyển họ đến Medanta. Chúng tôi đã ở cùng với phụ huynh cho đến 10 giờ tối…”

Bà cho biết thêm, nhà trường tổ chức một cuộc họp vào chiều thứ 8/4 với bộ phận phụ trách xe và phụ huynh về vấn đề này.

“Thay vì đưa học sinh về tận nhà, phải di chuyển trên những con đường hẹp và ngõ nhỏ, chúng tôi dự định lập bản đồ tuyến đường đón và trả học sinh tại các điểm chung để các em có thể đi bộ về nhà. Chúng tôi sẽ thảo luận về điều này trong cuộc họp. Chúng tôi nhận thấy việc đưa xe van vào những con đường nhỏ rất nguy hiểm", nữ hiệu trưởng cho hay.

Theo The Indian Express

