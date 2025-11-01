An Cát Diệp được vinh danh "Kid Model of the Year": Con thần tượng mẹ, con rất yêu mẹ

Tại Harper's Bazaar Star Awards 2025, cô bé 10 tuổi An Cát Diệp được xướng tên ở hạng mục "Kid Model of the Year". Trên sân khấu, Diệp bước đi với thần thái bình tĩnh, từng bước catwalk chuẩn xác khiến khán giả ấn tượng về một tài năng nhỏ tuổi nhưng giàu bản lĩnh.

"Con cảm thấy rất vui và xúc động khi được xướng tên trong khoảnh khắc đó. Giải thưởng này giống như một món quà lớn dành cho con sau nhiều cố gắng. Đó cũng là động lực để con tiếp tục học hỏi, tự tin, tỏa sáng hơn trên hành trình làm người mẫu và đam mê thiết kế thời trang của con" – An Cát Diệp chia sẻ về giải thưởng.

An Cát Diệp được vinh danh "Kid Model of the Year".

An Cát Diệp tên thật là Ngô Gia An An, cô có hành trình theo đuổi đam mê thời trang từ năm 5 tuổi. Niềm yêu thích của An Cát Diệp bắt đầu từ việc xem phim hoạt hình.

"Con yêu thích thiết kế thời trang, từ nhỏ sau khi xem phim hoạt hình con có thể ngồi tự vẽ ra rất nhiều các bộ váy áo trang phục khác nhau và mẹ đã ủng hộ cùng đồng hành với con để đi thực hiện giấc mơ thiết kế ấy.

Mẹ nói với con rằng, hãy trải nghiệm từ vị trí là một người mẫu trình diễn để cảm nhận được hết những điều cần thiết của một trang phục như sự thoải mái, tự tin, độ cử động của trang phục... Và con đã bắt đầu rèn luyện để trở thành một người mẫu nhí.

Cảm giác khi bản thân và bộ trang phục được nhà thiết kế gửi gắm con trình diễn cùng hoà vào một thể, mỗi trang phục là mỗi phong cách khác nhau cùng con phát quang dưới ánh đèn sân khấu là những khoảnh khắc trải nghiệm, hóa thân mà con rất yêu thích".

An Cát Diệp xuất hiện tại thảm đỏ và khoảnh khắc được vinh danh.

An Cát Diệp kể, cô bắt đầu bước lên sân khấu từ năm 7 tuổi. Cô bé vẫn nhớ rõ cảm giác lo lắng của lần đầu tiên ra mắt khán giả.

"Nhiều ánh đèn sáng cùng âm thanh náo nhiệt, ánh mắt của mọi người đều tập trung về sân khấu khi chỉ có 1 mình khiến con quên mất hết các bài đã tập luyện trước đó.

Khi ấy con đã cố gắng nhất theo những kỹ thuật trình diễn cơ bản mà đã được rèn luyện để hoàn thành phần trình diễn của bản thân. Từ sau lần đầu tiên choáng ngợp ấy con dần có cảm giác hơn với sân khấu, âm thanh ánh sáng rực rỡ cũng dần quen thân với con hơn và cùng con tỏa sáng hơn trên sân khấu, không cần nhớ bài tập riêng nào cả, chỉ cần là chính mình với lòng yêu nghề của bản thân thì phong cách trang phục thời trang nào con cũng đã đều tự tin để thể hiện được", mẫu nhí chia sẻ.

Năm 8 tuổi, An Cát Diệp lần đầu tiên được trình diễn ở nước ngoài – tại Tuần lễ Thời trang Thiết kế Cao cấp Thượng Hải 2023.

"Khi ấy con vừa vui sướng vừa lo lắng vì con đã có rèn luyện kỹ năng của một mẫu nhí nhưng về phần ngôn ngữ giao tiếp tiếng con lại chỉ biết tiếng Anh và ngại sang đó làm việc cùng ekip bằng tiếng Trung sẽ không hiểu được hết yêu cầu của đạo diễn chương trình.

Và thời điểm ấy là 5/2023 khi trình diễn cạnh sông Hoàng Phố Thượng Hải thì gió rất to, có chút lạnh, thương hiệu thời trang lúc đó yêu cầu catwalk bằng chân trần... nhưng cũng thật may, ban tổ chức chu đáo sắp xếp trợ lý riêng theo sát hỗ trợ con tốt khiến con bình tĩnh hơn để vượt qua được chướng ngại ngôn ngữ cùng thời tiết, hoàn thành được phần trình diễn của mình.

Sau lần đầu trình diễn tại nước ngoài đó thì con đã quyết tâm học thêm ngôn ngữ thứ 3 là tiếng Trung để có nhiều cơ hội giao lưu cùng các bạn mẫu nhí nước bạn tại hậu trường cũng như có thể trực tiếp song ngữ Anh Trung giao tiếp cùng đạo diễn chương trình để hiểu và cảm nhận cũng như thể hiện được đúng nhất mọi dụng ý của kịch bản chương trình yêu cầu", An Cát Diệp kể.

An Cát Diệp và mẹ.

Một năm sau, cô bé tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai trò mở màn tại Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến 2023. Dù bị sốt trước giờ diễn, Diệp vẫn không bỏ cuộc.

"9/2023 tại Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến, dù bay sang trước 2 ngày nhưng vì chuyển vùng thời tiết nên con bị sốt, cùng sức ép mở màn khiến con có chút chùn bước nhưng mẹ đã luôn đồng hành cùng con, có cả cổ vũ có cả nghiêm khắc để con vượt qua được chính mình. Trước lúc ra trình diễn con đã thấy mẹ đứng trong hậu trường và khóc khi nhìn con uống thuốc hạ sốt".

Nhắc đến người truyền cảm hứng, An Cát Diệp nói không chút do dự: "Con thần tượng mẹ, con rất yêu mẹ nhưng vì mẹ rất nghiêm khắc trong làm nghề và yêu cầu tính chuyên nghiệp, nghiêm túc cao nên có những lúc con cũng đã vừa vượt qua chính mình vừa khóc.

Mẹ đã luôn đồng hành cùng con, vì con mà mẹ cũng đã tìm hiểu rẽ ngang vào ngành thời trang để làm việc. Mẹ nói vì mẹ muốn gần con và có nhiều cơ hội đồng hành cùng con nên mẹ cũng đã không ngừng nỗ lực học hỏi điều từ lĩnh vực mới để có thể vừa là mẹ vừa là đồng nghiệp của con".

Sau danh hiệu "Kid Model of the Year", An Cát Diệp cho biết, cô sẽ không dừng lại ở những thành công đã đạt được.

"Con muốn học thêm về thiết kế thời trang và nếu có cơ hội con cũng rất mong muốn được training cùng các huấn luyện viên của các nước khác nhau để tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trình diễn hơn.

Ngoài ra, con cũng mong có thể cùng mẹ thực hiện điều ước của mẹ đó là mang giá trị văn hoá nghệ thuật di sản Việt Nam thông qua ngôn ngữ thời trang kết hợp cùng họa tiết dân gian, các loại hình nghệ thuật văn hoá dân tộc của Việt Nam đến nhiều Tuần lễ Thời trang Quốc tế để bạn bè thế giới biết đến thời trang Việt".