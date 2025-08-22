An An – con gái NTK Lan Anh Vũ và tình yêu Việt Nam trong thiết kế riêng

Dù mới học lớp 5, Ngô Gia An An đã sớm ghi dấu ấn khi tham gia nhiều sự kiện nghệ thuật lớn với vai trò diễn viên múa và người mẫu trình diễn. Một số chương trình An An từng góp mặt có thể kể đến như: múa trong lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Malaysia; trình diễn múa sáo tại Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến SS24 và Tuần lễ Thời trang Trung – Nga 2024...

Mới đây, cô bé lớp 5A, Trường Singapore International School (Hà Nội) tiếp tục gây bất ngờ khi thể hiện khả năng thiết kế – niềm đam mê được thừa hưởng từ mẹ ruột, NTK Lan Anh Vũ.

An An có nhiều năng khiếu nghệ thuật và thiết kế.

Với tình yêu Việt Nam từ những điều giản dị nhất, An An đã tự tay sáng tạo mẫu đồng phục Đội mới, lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại và trẻ trung.

Sinh ra trong thời đại công nghệ, An An là một “Gen Alpha chính hiệu”. Thế nhưng, thay vì chỉ say mê những trào lưu mới, cô bé lại chọn cách thể hiện tình yêu nước rất riêng – biến tình cảm ấy thành cảm hứng sáng tạo thời trang.

Mẫu đồng phục do An An thiết kế có màu xanh lá, tượng trưng cho búp măng non – hình ảnh quen thuộc trong huy hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh. Trên nền áo dài truyền thống, An An khéo léo cách tân với phần cổ sơ mi, thuận tiện khi thắt khăn quàng đỏ. Đặc biệt, chiếc mũ ca nô đồng bộ gợi nhớ đến những anh hùng thiếu nhi như Kim Đồng hay cậu bé Lượm – vừa gợi hoài niệm, vừa mang nét cá tính.

Thiết kế do An An sáng tạo.

An An và em gái.

Bên cạnh đó, phần quần được thiết kế gọn gàng, có thể kết hợp cùng giày bốt, tạo nên một set đồng phục vừa giữ được sự mềm mại của áo dài Việt, vừa toát lên vẻ năng động, phù hợp với các bạn nhỏ Gen Alpha.

Khoác lên bộ trang phục của chính mình, An An xúc động chia sẻ: “Em thấy mình không chỉ là một học sinh, mà còn là một Đội viên nhỏ đang mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.”

Điều đặc biệt ở An An là em không thiết kế để tìm kiếm lượt “like” hay “thả tim” mà mong muốn bạn bè quốc tế trong trường sẽ hiểu và yêu thêm văn hóa Việt Nam. “Em mong rằng khi thấy bộ đồng phục này, các bạn sẽ nhớ đến áo dài Việt Nam, nhớ đến Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tự hào về đất nước Việt Nam như em,” An An bày tỏ.

An An bên bố mẹ và các em.

Theo An An chia sẻ, để có được khả năng sáng tạo sớm, ngay từ nhỏ em đã thường xuyên theo mẹ đến các sàn diễn thời trang, từ đó thấm nhuần tình yêu dành cho những giá trị truyền thống. Cũng chính vì vậy mà niềm đam mê với thiết kế thời trang, đặc biệt là áo dài, ngày càng lớn dần trong em. Và cũng từ đó, cô bé lớp 5A trở thành fan hâm mộ của mẹ mình.