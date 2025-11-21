Một cuộc thi sinh tồn kéo dài 35 ngày trên đảo hoang ở Chiết Giang đã bất ngờ đưa một cô gái 25 tuổi thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội Trung Quốc. Không chỉ giành huy chương đồng và giải thưởng tiền mặt, điều khiến cô tự hào nhất lại là việc mình giảm được 14kg – thành quả đến từ nắng gắt, nước biển, côn trùng… và cả 50 con chuột.

35 ngày nơi đảo hoang: từ thử thách thể xác đến cuộc “lột xác” ngoại hình

Cô gái có biệt danh Zhao Tiezhu, hiện sở hữu 38.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đã chia sẻ trải nghiệm sinh tồn kéo dài từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Cuộc thi diễn ra trên một hòn đảo thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc – nơi thí sinh phải hoàn toàn tự lập, kiếm ăn và chống chọi với thiên nhiên.

Sau 35 ngày, Zhao giành giải ba, mang về tổng cộng 7.500 nhân dân tệ (1.000 USD - 3,7 triệu đồng) tiền thưởng – bao gồm 6.000 nhân dân tệ - khoảng 22,2 triệu đồng cho 30 ngày đầu sống sót và 300 nhân dân tệ - khoảng 1,1 triệu đồng mỗi ngày cho 5 ngày tiếp theo.

Nhưng điều khiến cô cảm thấy đáng giá nhất lại không phải tiền thưởng, mà là việc cân nặng giảm từ 85kg xuống 71kg, tức giảm 14kg trong chỉ hơn một tháng.

Zhao Tiezhu cho biết chế độ ăn kiêng trong tự nhiên đã giúp cô giảm cân

Nắng 40 độ, muỗi cắn chi chít, bàn tay đau nhức và 50 con chuột

Môi trường khắc nghiệt đã thử thách Zhao về mọi mặt: Nhiệt độ lên đến 40 độ C, khiến da cô cháy nắng nặng; Đôi tay đau nhức vì thời tiết và vì phải tự chế dụng cụ sinh tồn; Đôi chân đầy sẹo do côn trùng cắn suốt ngày đêm.

Thức ăn dĩ nhiên không dễ kiếm. Zhao phải tự xoay xở săn bắt và chế biến: Cô ăn cua, nhím biển, bào ngư – những nguồn protein tự nhiên hiếm hoi. Và đặc biệt, cô đã săn, lột da, nướng và ăn 50 con chuột trong suốt 35 ngày.

Thậm chí, Zhao còn phơi khô một vài miếng thịt chuột để… mang về ăn sau khi rút khỏi cuộc thi. Cô thừa nhận một cách đầy ngạc nhiên: “Chuột khá ngon.”

Zhao nghỉ ngơi trên tảng đá và uống một cốc nước trong khi nấu đồ ăn.

Rút lui ngay trước đích vì bão lớn: “Tôi chỉ muốn ngủ trên giường”

Ngày 4 tháng 11, một cơn bão đổ bộ vào đảo khiến môi trường trở nên nguy hiểm. Zhao quyết định rút lui vào ngày 5 tháng 11, dù chỉ còn cách vị trí cao nhất vài ngày nữa. “Tôi đã đạt được mục tiêu của mình và bây giờ tôi chỉ muốn ngủ ngon trên giường,” cô nói.

Theo ban tổ chức, vẫn còn hai thí sinh nam trụ lại trên đảo để tranh giải 50.000 nhân dân tệ (7.000 USD - khoảng 184,6 triệu đồng) – giải thưởng cao nhất cuộc thi.

Cô gái 25 tuổi đang thưởng thức một con chuột "khá ngon" mà cô tự bắt, lột da và nướng

Trong vài năm gần đây, trào lưu thi sinh tồn ngày càng thu hút giới trẻ Trung Quốc. Một trong những sự kiện lớn nhất là lễ hội sinh tồn tại Thất Tinh Sơn ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, nơi người trụ lâu nhất có thể nhận 200.000 nhân dân tệ (28.000 USD).

Sự kiện thu hút đông đảo người dân bình thường tham gia và hàng triệu lượt theo dõi trực tuyến. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng liên tục nhấn mạnh yếu tố an toàn. Người phụ trách cuộc thi ở Chiết Giang, ông Geng, cảnh báo:

“Không phải ai cũng có đủ sự hỗ trợ y tế và hậu cần để thử những điều như thế này. Đừng bắt chước một cách mù quáng.”

“Một cuộc thi sinh tồn còn hiệu quả hơn phẫu thuật thẩm mỹ”

Với Zhao, trải nghiệm khắc nghiệt này vượt xa mong đợi của cô. Việc giảm cân mạnh mẽ không khiến cô thỏa mãn; ngược lại, cô còn đặt mục tiêu mới: “Tôi cần giảm thêm 15kg nữa trong trận đấu tiếp theo.”

Trên mạng xã hội, cuộc “lột xác” của cô khiến nhiều người vừa ngạc nhiên, vừa hài hước bình luận:

- Một cuộc thi sinh tồn còn hiệu quả hơn phẫu thuật thẩm mỹ.

- Nếu phòng gym có gói ‘ăn 50 con chuột’, chắc chắn tôi cũng giảm được 14kg.

Dù những bình luận mang tính vui đùa, hành trình của Zhao cho thấy sức hút của những thử thách sinh tồn – nơi mỗi người buộc phải đối mặt với thiên nhiên, với nỗi sợ, với đói khát… và cuối cùng là với chính mình.

Theo SCMP