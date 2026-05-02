Âm thầm mua chung cư trước khi cưới để giữ tài sản riêng, tôi sững sờ khi biết món quà mà nhà chồng dự định sẽ tặng

Tôi đang chuẩn bị kết hôn. Những ngày trước đám cưới, ai cũng hỏi tôi có hồi hộp không, có lo lắng gì không, nhưng thật ra điều khiến tôi nghĩ nhiều nhất lại là chuyện tiền bạc.

Tôi đã đi làm gần 7 năm, tích góp được một khoản không lớn nhưng đủ để tự lo cho mình. Trước khi cưới, tôi nghe nhiều câu chuyện về việc phụ nữ sau hôn nhân bị phụ thuộc tài chính, hoặc khi có chuyện xảy ra thì không có gì trong tay. Tôi không muốn rơi vào tình cảnh đó, nên đã quyết định làm một việc mà tôi chưa từng kể với chồng sắp cưới.

Tôi mua một căn chung cư, đứng tên một mình.

Đó là số tiền tôi dành dụm bao năm, cộng thêm một khoản vay nhỏ. Khi ký hợp đồng, tôi vừa thấy nhẹ nhõm, vừa có chút áy náy. Nhẹ vì tôi cảm thấy mình có một “đường lui”, còn áy náy vì tôi đã không chia sẻ chuyện này với anh. Tôi tự trấn an rằng đây là tài sản trước hôn nhân, tôi không sai khi giữ lại cho mình một sự an toàn.

Anh vẫn như vậy, điềm đạm, chăm lo cho đám cưới, không hề hay biết tôi vừa âm thầm mua nhà.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến gần ngày cưới.

Hôm đó, gia đình hai bên ngồi lại nói chuyện, bố mẹ chồng bất ngờ thông báo sẽ tặng cho hai vợ chồng tôi một mảnh đất gần 300m2. Không chỉ nói suông, ông bà còn bảo sau đám cưới sẽ đưa chúng tôi đi làm thủ tục sang tên sổ đỏ ngay.

Tôi ngồi đó, vừa bất ngờ vừa ngượng, tôi không nghĩ mình lại được đối xử như vậy. Từ trước đến giờ, bố mẹ chồng luôn nhẹ nhàng, lần nào tôi đến chơi, ông bà cũng vui vẻ, quý mến tôi. Giờ lại còn cho cả tài sản lớn như vậy, mà nói rất tự nhiên, như thể đó là điều nên làm.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy việc mình giấu căn chung cư trở nên nhỏ nhen.

Tối hôm đó về, tôi cứ nghĩ mãi. Một bên là cảm giác an toàn mà tôi đã chuẩn bị cho mình, một bên là sự tử tế và tin tưởng từ gia đình chồng. Tôi tự hỏi, liệu mình có đang quá tính toán không?

Nếu tôi nói ra chuyện căn nhà, liệu anh sẽ nghĩ gì? Anh có cảm thấy tôi không tin tưởng anh không? Hay anh sẽ hiểu và tôn trọng quyết định của tôi? Rồi nếu nói ra, tôi có nên để anh cùng đứng tên không? Hay vẫn giữ nguyên như ban đầu?

Tôi cũng nghĩ đến tương lai, nghĩ đến việc hai vợ chồng cùng nhau xây dựng cuộc sống. Nếu ngay từ đầu đã có những điều giấu giếm, liệu sau này có dễ dàng chia sẻ với nhau không?

Nhưng rồi tôi lại sợ, sợ rằng nếu mình quá cởi mở, sau này lỡ có chuyện gì, tôi sẽ không còn gì cho riêng mình. Những câu chuyện tôi từng nghe vẫn ở đó, khiến tôi không thể hoàn toàn yên tâm.

Căn chung cư đó, với tôi, không chỉ là tài sản, mà còn là một sự bảo vệ. Nhưng sự im lặng của tôi lúc này, liệu có đang tạo ra một khoảng cách mà chính tôi cũng không nhận ra, tôi có nên nói cho anh biết không?