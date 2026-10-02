Ầm ĩ tin ngọc nữ showbiz L. phản bội nam thần để ngoại tình với tra nam, khiến đàng trai sụt 10kg trong 1 tháng vì đau khổ

Nhân tình của ngọc nữ showbiz L. đã phải trả giá đắt vì hành vi quan hệ ngoài luồng không thể chấp nhận nổi.

Trong suốt thời gian qua, showbiz Đài Loan (Trung Quốc) đã liên tục xôn xao dậy sóng trước thông tin ngọc nữ Lâm Đình Lị (cựu thành viên nhóm nhạc TPE48) bị tố phản bội tài tử Phan Quân Luân để ngoại tình với nam idol Hoàng Văn Đình (nhóm OZONE). Giữa tâm bão ồn ào, Lâm Đình Lị - Phan Quân Luân xác nhận đã chia tay nhau nhưng vẫn sẽ xem đối phương như bạn bè.

Trong diễn biến mới nhất, Phan Quân Luân vừa chính thức lộ diện sau 1 tháng nổ ra drama bị “cắm sừng”. Trước ống kính máy quay, nam diễn viên gây lo lắng với vóc dáng gầy gò hơn hẳn thời gian trước đây. Nguồn tin cho biết anh đã sụt tới 10kg chỉ sau thời gian ngắn, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Xâu chuỗi các dữ kiện, 1 bộ phận công chúng nhận định, Phan Quân Luân vì đau khổ thất tình do bị người yêu “cắm sừng” cho nên mới sụt cân sốc chỉ sau 1 tháng.

Phan Quân Luân lộ diện sau ồn ào bị “cắm sừng” (ảnh trái). Anh trông gầy gò hơn hẳn so với thời gian trước, làm dấy lên nhiều lo ngại. Ảnh: Setn

Giữa những đồn đoán không ngớt từ công chúng, Phan Quân Luân đã chính thức lên tiếng về màn thay đổi ngoại hình gây xôn xao. Nam diễn viên nhấn mạnh, việc giảm cân là do anh chủ động thực hiện nhằm làm giảm mỡ cơ thể: “Gần đây để giảm mỡ, tôi đã bắt đầu kiểm soát chế độ ăn uống, đồng thời chăm đi tập gym. Ban đầu, tôi đặt mục tiêu kéo tỷ lệ mỡ cơ thể xuống dưới 10%. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, tôi đã giảm từ 77kg xuống còn 67kg, tỷ lệ mỡ cũng giảm từ 15% xuống còn 10%. Năm nay, tôi cảm thấy mình có bước đột phá trong việc luyện tập thể hình, bởi vì đợt tăng cơ giảm mỡ này tôi hoàn toàn không thuê huấn luyện viên mà tự mình tập luyện”.

Đồng thời, nam tài tử họ Phan cũng cởi mở chia sẻ về quá trình tập luyện để có màn giảm cân thần tốc: “Mỗi ngày tôi đều thức dậy từ 5, 6 giờ sáng để chạy bộ. Sau khi uống nước và cà phê sẽ chạy trong 1 tiếng, tiếp tục tập gym thêm 1,5 đến 2 tiếng, sau đó tập cardio và đi bộ trên máy chạy bộ khoảng 40 phút. Hàng ngày tôi cũng chỉ ăn thực phẩm nguyên chất và tự nấu ăn tại nhà”.

Phan Quân Luân cho biết anh chủ động tăng cơ giảm mỡ nên mới có màn giảm cân gây ngỡ ngàng. Ảnh: Setn

Khi được hỏi liệu đã vượt qua nốt trầm trong chuyện tình cảm hay chưa, Phan Quân Luân thú thực: “Tôi nghĩ những chuyện đó đều đã qua rồi, còn bây giờ tôi chỉ hướng về tương lai mà thôi. Có rất nhiều công việc đang chờ đợi, tôi chỉ muốn hoàn thành thật tốt những việc hiện tại, trau dồi kinh nghiệm để đóng phim, đồng thời cố gắng rèn luyện thể hình thật tốt, hy vọng sẽ mang lại hình ảnh về 1 Phan Quân Luân hoàn toàn khác”.

Những chia sẻ của Phan Quân Luân sau ồn ào bị phản bội đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Setn

Vụ việc chính thức nổ ra sau khi nam ca sĩ Hoàng Văn Đình (nhóm OZONE) bị tố “bắt cá 2 tay”. Trên mạng xã hội, 1 cô gái cho biết cô và nam idol họ Hoàng đã hẹn hò khoảng 4 năm, nhưng giữ kín để bảo vệ sự nghiệp của anh này. Tuy nhiên, nam ca sĩ đi khắp nơi nói mình là người độc thân, rồi cuối cùng ngoại tình với ngọc nữ Lâm Đình Lị. Được biết, Hoàng Văn Đình - Lâm Đình Lị đã hoàn tất việc quay phim Siêu Anh Hùng Của Tôi hồi tháng 8 vừa qua.

Đáng nói, khi thông tin Lâm Đình Lị - Hoàng Văn Đình “phim giả tình thật” nổ ra, nàng ngọc nữ họ Lâm lại được cho là vẫn đang hẹn hò tài tử Phan Quân Luân. Từ đây, nghi vấn Lâm Đình Lị tòm tem với Hoàng Văn Đình sau lưng Phan Quân Luân đã bùng nổ khắp MXH.

Vụ ồn ào drama tình ái giữa ngọc nữ Lâm Đình Lị với 2 sao nam Phan Quân Luân (ngoài cùng bên trái) và Hoàng Văn Đình đã khiến cho MXH náo loạn. Ảnh: Setn

Giữa tâm bão, nam ca sĩ họ Hoàng đã viết thư tay xin lỗi trên mạng xã hội, thừa nhận chuyện làm tổn thương bạn gái ngoài ngành. Nam ca sĩ buộc phải tạm dừng tất cả các hoạt động và sụp đổ hoàn toàn hình tượng sau 1 đêm.

Về phần Lâm Đình Lị, công ty quản lý của nữ ca sĩ kiêm diễn viên này cũng đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi về vụ drama. Theo đó, phía Lâm Đình Lị khẳng định cô không phải tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của người khác. Công ty chủ quản cho biết nàng ngọc nữ gen Z gặp Hoàng Văn Đình qua công việc và cả 2 dần nảy sinh tình cảm. Hoàng Văn Đình đã lừa Lâm Đình Lị rằng anh vẫn độc thân nên cô mới rơi vào “lưới tình” của đối phương. Ngay sau khi biết được sự thật Hoàng Văn Đình đã có bạn gái ngoài ngành, nữ thần tượng sinh năm 1999 lập tức ngừng liên lạc với đàng trai.

Đồng thời, Lâm Đình Lị còn cho biết thêm cô hoàn toàn độc thân vào thời điểm nảy sinh tình cảm với Hoàng Văn Đình: “Tôi và Phan Quân Luân đã sớm trở lại mối quan hệ bạn bè từ trước rồi tôi mới bắt đầu qua lại với Hoàng Văn Đình. Tôi và Phan Quân Luân chia tay hoàn toàn không phải vì Hoàng Văn Đình”.

Hoàng Văn Đình đã phải trả giá vì can tội ngoại tình. Ảnh: X