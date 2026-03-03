Mùa nồm về mang theo cảm giác ẩm ướt, khó chịu khiến sinh hoạt hằng ngày trở nên vất vả hơn bao giờ hết. Đặc biệt, những ngôi nhà lát gạch càng khổ sở khi nền nhà lúc nào cũng trơn trượt, nước đọng li ti, đi lại dễ trượt ngã, đồ đạc thì ẩm mốc, quần áo phơi mãi không khô. Không khí nặng nề, bức bối khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi.

Trước tình cảnh đó, chị em trong nhà tìm đủ mọi cách để khắc phục tình trạng nồm ẩm: từ việc lau nhà bằng giẻ khô, hạn chế mở cửa, bật điều hòa chế độ hút ẩm, dùng máy hút ẩm... Những mẹo nhỏ ấy được chị em truyền tai nhau như "bí kíp chống nồm", giúp không gian sống khô ráo, dễ chịu hơn, để mùa nồm bớt đi phần nào sự khó chịu và phiền toái.

Nhà sạch thoáng nhanh khô: Kem đánh răng + nước lau sàn + nước nóng 100 độ

Với sàn gỗ, để khắc phục tình trạng nồm ẩm và làm sạch bề mặt hiệu quả, nhiều chị em truyền tai nhau mẹo sử dụng kem đánh răng kết hợp với nước lau sàn và nước nóng 100 độ. Chỉ cần hòa một lượng vừa đủ kem đánh răng vào xô nước nóng, thêm vài giọt nước lau sàn, khuấy đều rồi dùng khăn mềm lau nhẹ lên mặt sàn.

Hỗn hợp này không chỉ giúp làm sạch vết bẩn, khử mùi mà còn tạo lớp màng mỏng giúp sàn nhanh khô, giảm trơn trượt và hạn chế ẩm mốc. Nhờ cách làm đơn giản, tiết kiệm mà hiệu quả, sàn gỗ trở nên sạch sẽ, sáng bóng hơn, mang lại cảm giác khô ráo, dễ chịu trong những ngày nồm ẩm khó chịu.

Không chỉ hiệu quả với sàn gỗ, mẹo sử dụng kem đánh răng kết hợp với nước lau sàn và nước nóng 100 độ còn có thể áp dụng rất tốt cho những ngôi nhà lát gạch.

Khi lau nhà bằng hỗn hợp này, bề mặt gạch sẽ nhanh khô hơn, giảm tình trạng trơn trượt, đồng thời giúp khử mùi hôi ẩm và hạn chế vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Sàn gạch trở nên sạch sẽ, sáng bóng, mang lại cảm giác khô ráo, thoáng đãng hơn hẳn. Nhờ vậy, việc đi lại trong nhà cũng an toàn và dễ chịu hơn trong những ngày nồm ẩm kéo dài.

Hạn chế nấm mốc, giúp sàn nhà luôn khô thoáng: 1 nắp Javen + 2 quả chanh + nước xả vải

Với mẹo pha 1 nắp Javen + 2 quả chanh + nước xả vải + nước nóng, chị em có thể tạo ra dung dịch lau nhà vừa khử khuẩn mạnh, vừa khử mùi hiệu quả trong mùa nồm ẩm. Chỉ cần vắt lấy nước cốt chanh, hòa cùng một nắp Javen, thêm một lượng nhỏ nước xả vải rồi đổ nước nóng vào, khuấy đều.

Hỗn hợp này giúp làm sạch sàn nhanh chóng, diệt vi khuẩn, hạn chế nấm mốc, đồng thời để lại hương thơm dễ chịu, giúp không gian trong nhà thoáng mát hơn. Khi lau, sàn cũng nhanh khô, bớt trơn trượt, mang lại cảm giác sạch sẽ và an toàn hơn cho sinh hoạt hằng ngày.

Nhà khô thoáng, thơm tự nhiên: Bồ kết + gừng + xả + vỏ cam hoặc bưởi

Để giúp nhà thơm tự nhiên, khử ẩm và khử mùi hiệu quả, nhiều chị em truyền tai nhau mẹo dùng bồ kết kết hợp với gừng và sả. Cách này tốn công hơn 2 cách trên nhưng lại mang đến hương thơm man mát cực kỳ dễ chịu cho căn nhà.

Cách thực hiện:

- Bồ kết đem bẻ vụn rồi rang nóng cho dậy mùi thơm, sả đập dập, gừng thái lát mỏng, vỏ cam hay vỏ bưới thái mỏng.

- Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, đun với nước nóng đến khi tinh dầu tiết ra, mùi thơm lan tỏa.

- Dùng phần nước này pha loãng để lau nhà sẽ giúp sàn sạch hơn, khử mùi ẩm mốc, tạo hương thơm dễ chịu, tự nhiên và an toàn cho sức khỏe.

Bạn lau ướt 1 lượt toàn bộ sàn nhà, sau đó lượt thứ 2 thì vắt khăn khô và lau khô sàn nhà. Cách làm dân gian đơn giản này không chỉ giúp không gian sống khô thoáng hơn trong mùa nồm mà còn mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu cho cả gia đình.