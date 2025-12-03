Ám ảnh cuộc gọi cuối cùng của người phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy 8 toà chung cư

Chiều ngày xảy ra vụ cháy, anh Suyitno, chồng của Erawati sống tại thành phố Malang (Đông Java, Indonesia), nhìn thấy trên mạng xã hội những đoạn video quay lại cảnh các toà nhà tại Wang Fuk Court (Hong Kong, Trung Quốc) chìm trong lửa lớn, khói đen bao trùm toàn bộ khu vực.

Tuy nhiên, anh không nghĩ rằng vợ mình lại là một trong những nạn nhân của đám cháyđó. Erawati đã làm việc tại Hong Kong từ năm 2011, chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà. Gia đình nhỏ của họ có một cậu con trai 6 tuổi tên Doni, và phần lớn thu nhập trong nhà đến từ công việc lao động của Erawati.

Lần cuối người phụ nữ xấu số được ở cạnh con trai của mình. Nguồn: Reuters

Mọi việc thay đổi khi đồng hồ chạm 19h. Điện thoại anh Suyitno đổ chuông, hiện lên cuộc gọi video từ vợ. Trong hình ảnh mờ đặc khói, Erawati cố gắng thở, tay bế theo em bé của chủ nhà. Giọng cô đứt quãng trong đám cháy: “Anh ơi, em bị kẹt lại rồi. Em không thở được nữa. Anh hãy tha thứ cho em, em xin lỗi anh và gia đình…”

Anh Suyitno bàng hoàng. Từ Indonesia, anh chỉ có thể hỏi dồn dập xem chuyện gì đang xảy ra. Erawati nói rằng cô đang mắc kẹt ở tầng 8, khói từ hành lang đã tràn vào căn hộ. Theo lời cô, đám cháy bắt đầu từ khá sớm nhưng gia đình chủ nhà không hề nhận ra vì chuông báo cháy không kêu, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường cho đến khi khói bốc lên dữ dội.

Trong căn hộ lúc đó có cặp vợ chồng chủ nhà, đứa con nhỏ và ông bà của em bé. Người cha và ông nội của đứa trẻ đang ở bên ngoài. Người chồng trẻ đã gọi cứu hộ nhưng không thể tiếp cận được căn hộ do khói quá dày. Erawati vừa bế đứa bé vừa cố gắng nói chuyện với chồng, thông báo tình hình mỗi lúc một tệ hơn.

Anh Suyitno hướng dẫn vợ tìm khăn ướt để che mũi, nhưng cô cho biết nước trong căn hộ đã không còn hoạt động, chỉ còn chiếc khẩu trang nhét đầy khăn ướt giấy. Cô trấn an rằng vẫn chưa nhìn thấy lửa tại khu vực họ đang đứng, nhưng khói đã “đổ vào như thác”, khiến mọi người ho sặc sụa. Cuộc gọi bất ngờ bị ngắt. Anh Suyitno gọi lại liên tục nhưng chỉ nghe tiếng chuông kéo dài mà không ai bắt máy. Anh hiểu rằng có thể vợ mình đã ngất vì hít phải quá nhiều khói.

Đến sáng hôm sau, anh nhận được cuộc gọi từ công ty môi giới lao động của Erawati tại Hong Kong, thông báo rằng họ nghi ngờ cô nằm trong danh sách nạn nhân tử vong. Ít giờ sau, Lãnh sự quán Indonesia tại Hong Kong chính thức liên hệ, xác nhận thông tin. Anh Suyitno kiên quyết yêu cầu hình ảnh nhận dạng để tự xác minh. Khi bức ảnh được gửi tới, anh sụp xuống vì đau đớn: “Đó là vợ tôi.”

Người nhà các nạn nhân trong trạng thái vô cùng đau xót. Nguồn: Reuters

Vụ cháy lớn đã lan nhanh qua nhiều toà nhà được bao quanh bởi giàn giáo tre và lớp lưới bảo vệ, khiến ngọn lửa chạy dọc bên ngoài mặt tiền và trùm lên toàn bộ khu dân cư. Đây được xem là vụ cháy thương vong lớn nhất Hong Kong trong nhiều năm. Lãnh sự quán Indonesia thông báo có 9 công dân Indonesia thiệt mạng, 36 người mất tích, một lao động Philippines cũng được xác nhận tử nạn.

Erawati là lao động chính của gia đình. Trong khi chồng làm các công việc thời vụ như nông dân hoặc lái xe đường dài, cô đảm nhận trách nhiệm kiếm thu nhập ổn định cho cả nhà với mong muốn một ngày có thể mở được cửa hàng nhỏ tại quê hương để không phải sống xa gia đình nữa. Nhưng giờ đây ước mơ nhỏ bé đó đã không thể trở thành hiện thực được nữa...

Những bông hoa tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng. Nguồn: Reuters

Hiện chính quyền Hong Kong đã thành lập Quỹ Hỗ trợ nạn nhân vụ cháy Wang Fuk Court, với tổng số tiền quyên góp và hỗ trợ hơn 1,6 tỷ HKD ( hơn 5000 tỷ đồng ). Theo thông báo mới nhất, gia đình các lao động nước ngoài thiệt mạng sẽ nhận gần 800.000 HKD (2,7 tỷ đồng). Các tổ chức xã hội, các nhóm bảo vệ quyền lợi nạn nhân tai nạn lao động đã liên hệ với anh Suyitno nhằm hỗ trợ thủ tục xin bồi thường và trợ cấp.

Tuy nhiên, anh cho biết lúc này anh không muốn nghĩ đến vấn đề tài chính hay trách nhiệm pháp lý: “Tôi muốn chờ kết luận điều tra chính thức. Mọi việc khác để sau.” Anh cũng đang chờ thông báo từ Lãnh sự quán Indonesia về thời điểm đưa thi thể vợ về quê nhà. Chi phí vận chuyển thi thể sẽ do Lãnh sự quán chi trả.

Khó khăn nhất với anh Suyitno là việc nói sự thật với con trai. Ban đầu, anh không muốn con trai phải đối mặt với tin dữ quá sớm. Nhưng khi nhiều người đến nhà thăm hỏi, anh buộc phải giải thích. Doni vẫn chưa thể hiểu hoàn toàn chuyện gì xảy ra. Cậu bé chỉ hỏi đi hỏi lại: “Sao mẹ không gọi cho con nữa? ”Câu hỏi của đứa trẻ, đơn giản nhưng day dứt, cũng chính là nỗi đau mà gia đình Erawati sẽ phải mang theo trong suốt thời gian dài sắp tới. Cuộc gọi cuối cùng của người mẹ từ Hong Kong giữa khói đen và tiếng hoảng loạn - đã trở thành lời vĩnh biệt mà không ai trong gia đình có thể ngờ đến.

Tại Hong Kong, hàng nghìn người dân đã đến khu tưởng niệm tạm thời gần hiện trường, đặt hoa và thắp nến cầu nguyện. Thành phố cũng tổ chức ba ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân. Trong khi đó, tại Malang, gia đình Erawati liên tục nhận sự thăm hỏi, chia buồn từ họ hàng, hàng xóm và cả những người xa lạ biết đến câu chuyện qua mạng xã hội.

Một thông tin từ cộng đồng lao động Indonesia tại Hong Kong khiến gia đình Erawati phần nào nhẹ lòng: đứa bé mà cô bế trong tay lúc gọi điện đã sống sót, dù đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Tuy nhiên chưa có thông tin chính thức về tình trạng của các thành viên khác trong căn hộ.

Nguồn: SCMP



