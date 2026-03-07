Ám ảnh bi kịch tình yêu trong phim "Đồi gió hú"

Ngày 6/3, Galaxy Studio chính thức khai trương rạp chiếu phim Galaxy CineX – Hanoi Centre tại Trung tâm thương mại Hanoi Centre.

Tại sự kiện, khách mời đã được trải nghiệm suất chiếu bộ phim Wuthering Heights (Đồi gió hú) với các công nghệ trình chiếu và âm thanh hiện đại của rạp như IMAX with Laser cùng hệ thống âm thanh vòm Dolby Atmos.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển Wuthering Heights, bộ phim xoay quanh mối tình đầy ám ảnh giữa Heathcliff và Catherine Earnshaw. Heathcliff – cậu bé mồ côi được gia đình Earnshaw nhận nuôi – lớn lên cùng Catherine trên vùng đồng hoang nước Anh. Tuy nhiên, tình yêu mãnh liệt giữa họ dần bị chia cắt bởi ranh giới giai cấp và những lựa chọn đầy toan tính của con người.

Một cảnh trong phim "Đồi gió hú".

Không chỉ là câu chuyện yêu – chia lìa đơn thuần, "Đồi gió hú" còn khắc họa một bi kịch tình yêu dữ dội, nơi lòng kiêu hãnh, định kiến giai cấp và những quyết định sai lầm đã đẩy các nhân vật vào vòng xoáy đau khổ. Heathcliff và Catherine yêu nhau mãnh liệt nhưng lại không thể đến được với nhau, khiến mối quan hệ của họ trở thành một nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều năm tháng.

Trên màn hình IMAX với khung hình lớn, những khung cảnh đồng cỏ hoang vu và bầu trời xám lạnh của miền quê nước Anh được tái hiện rộng mở, tạo cảm giác choáng ngợp về không gian. Hình ảnh sắc nét cùng độ tương phản cao giúp các chi tiết biểu cảm của nhân vật trở nên rõ ràng hơn, góp phần đẩy mạnh cảm xúc của câu chuyện vốn mang nhiều bi kịch.

Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh vòm Dolby Atmos mang lại trải nghiệm sống động khi từng tiếng gió rít, bước chân hay chuyển động của nhân vật được tái hiện rõ ràng trong không gian rạp. Âm thanh đa chiều bao trùm giúp khán giả có cảm giác như đang đứng giữa vùng đồi hoang lạnh giá – nơi câu chuyện tình yêu dữ dội nhưng đầy đau khổ của Heathcliff và Catherine diễn ra.

Việc lựa chọn "Đồi gió hú" cho suất chiếu trải nghiệm cũng cho thấy cách công nghệ điện ảnh hiện đại có thể làm mới những tác phẩm kinh điển. Khi hình ảnh và âm thanh được nâng cấp, những bi kịch về tình yêu, giai cấp và lòng kiêu hãnh trong câu chuyện trở nên gần gũi và ám ảnh hơn với khán giả hôm nay.

Nghi thức khánh thành Galaxy CineX.

Tại sự kiện, Galaxy Studio cũng ký kết hợp tác công nghệ với Dolby Laboratories. Hai bên dự kiến đưa công nghệ Dolby Vision kết hợp Dolby Atmos vào hệ thống rạp trong thời gian tới nhằm nâng cao trải nghiệm hình ảnh và âm thanh cho khán giả. Theo kế hoạch, công nghệ này sẽ được triển khai đầu tiên tại dự án Galaxy CineX – AEON Thanh Khê (Đà Nẵng) vào tháng 7/2026.

Galaxy CineX – Hanoi Centre được xây dựng trên khu đất gắn với di sản Nhà in Tiến Bộ, một địa điểm từng gắn với hoạt động xuất bản và in ấn của Hà Nội trong thế kỷ 20. Thiết kế công trình sử dụng nhiều chi tiết gợi nhắc đến hoạt động in ấn như hình ảnh cuộn giấy hay các mô-típ chữ in, kết hợp cùng kiến trúc hiện đại. Cụm rạp được bố trí nhiều khu vực dịch vụ như phòng chờ VIP, khu ẩm thực và hệ thống phòng chiếu theo chủ đề.