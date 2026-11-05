Airbus sắp mang 220 máy bay sang Việt Nam, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu trung tâm đặc biệt tại 2 siêu sân bay 24 tỷ USD

Airbus từ lâu đã có có nhiều năm hợp tác với Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch điều hành quốc tế Tập đoàn Airbus. Ảnh: VGP

Chiều 4/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch điều hành quốc tế Tập đoàn Airbus. Đây là tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai bên trong 40 năm qua. Airbus là hãng sản xuất, cung cấp phần lớn cho đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam cũng như trong lĩnh vực vệ tinh quan sát.

Theo Thủ tướng, với thị trường hơn 100 triệu dân có thu nhập tăng nhanh cùng với việc triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn, trong đó có các dự án cảng hàng không lớn như Gia Bình, Long Thành gắn với phát triển các khu kinh tế đặc biệt, phát triển lĩnh vực logistics, Việt Nam có nhu cầu rất lớn về phát triển công nghiệp hàng không cũng như đội tàu bay.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tiềm năng hợp tác rất lớn với các đối tác toàn cầu, Thủ tướng đề nghị Airbus tăng cường hợp tác với Việt Nam để triển khai các dự án lớn, tương xứng với tầm vóc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp và tiềm năng của tập đoàn, góp phần tăng cường năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam và phát triển hệ sinh thái hàng không.

Cụ thể, Airbus cùng các đối tác Việt Nam đẩy nhanh việc triển khai hiệu quả các dự án trong lĩnh vực hàng không – vũ trụ. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác phát triển, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao, tăng cường năng lực sản xuất, giám sát an toàn, đảm bảo hoạt động bay.

Thủ tướng đề nghị Airbus nghiên cứu lập trung tâm bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành, Gia Bình. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ đề nghị Airbus nghiên cứu khả năng thành lập trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Việt Nam, đặc biệt tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị Airbus hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng cung cấp tàu bay trong bối cảnh các hãng hàng không Việt Nam tăng cường, mở rộng đội bay nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở các đường bay mới; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ.

Dự kiến có thêm 220 máy bay Airbus được triển khai tại Việt Nam

Ông Wouter van Wersch khẳng định Việt Nam là một ưu tiên hàng đầu của Airbus. Ảnh: VGP

Về phần mình, ông Wouter van Wersch cho biết, Việt Nam đóng vai trò quan trọng với thành công của Airbus. Hiện nay có 230 máy bay Airbus đang hoạt động tại Việt Nam và dự kiến thêm 220 máy bay được triển khai trong thời gian tới.

Ông Wouter van Wersch đánh giá việc Việt Nam tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghiệp hàng không và cơ sở hạ tầng hàng không, cũng như phát triển các sân bay Long Thành, Gia Bình và hệ sinh thái hàng không, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho Airbus.

Đặc biệt, lãnh đạo Airbus nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng, khẳng định Việt Nam là một ưu tiên hàng đầu của Airbus, hãng nhìn thấy cơ hội lớn và muốn tăng cường, thắt chặt quan hệ với Việt Nam. Airbus không chỉ trong cung cấp máy bay mà còn xây dựng quan hệ đối tác lâu dài, nâng cao năng lực cho ngành hàng không Việt Nam.

Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 40 năm hiện diện và hợp tác tại Việt Nam, với mục tiêu đạt những thành quả hợp tác lớn hơn trong 40 năm tiếp theo, lãnh đạo Tập đoàn Airbus tái khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam thông qua hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực hàng không thương mại, vũ trụ và sản xuất công nghiệp, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Airbus cũng muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác như chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Nhân dịp này, Thủ tướng khẳng định Chính phủ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp châu Âu, trong đó có Airbus, mở rộng hoạt động và đầu tư phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị tập đoàn có tiếng nói thúc đẩy Pháp sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo điều kiện tăng cường hợp tác, kinh doanh và đầu tư.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút với mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm nay. Ảnh: VGP