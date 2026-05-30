Airbus hợp tác với Saab để chế tạo tiêm kích thế hệ thứ sáu FCAS

Bạch Dương
|

Kinh nghiệm của Saab trong việc sản xuất tiêm kích JAS 39 Gripen sẽ rất hữu ích cho chương trình FCAS của châu Âu.

Theo trang The War Zone (TWZ), Airbus Defence & Space (Đức) đã tiếp cận Saab (Thụy Điển) về khả năng hợp tác phát triển Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai (FCAS) - một loại tiêm kích tàng hình thế hệ mới của châu Âu .

Bài báo lưu ý chương trình FCAS với sự tham gia của Đức, Pháp và Tây Ban Nha, đang đối mặt với những thách thức do căng thẳng giữa Berlin và Paris (đại diện bởi Dassault) về việc phân bổ vai trò lãnh đạo và chuyển giao công nghệ.

"Chúng tôi đang gặp khó khăn mà mọi người đều biết. Do vậy, đã đến lúc phải chủ động tìm kiếm các lựa chọn khác, và đó là điều chúng tôi đang làm hiện nay", ông Michael Schellhorn, Giám đốc điều hành của Airbus Defence & Space cho biết.

Kinh nghiệm của Tập đoàn Saab với tiêm kích JAS 39 Gripen được các đối tác trong chương trình GCAP đánh giá rất cao.

Trang TWZ nhắc lại rằng Thụy Điển trước đây đã từng xem xét khả năng tham gia vào dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu đang có tiến triển thành công hơn, do Anh - Nhật - Ý thực hiện. Đó là Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP), còn được gọi bằng cái tên Tempest.

Bản thân ấn phẩm TWZ không thể đánh giá liệu các dự án FCAS và GCAP có liên quan trực tiếp với nhau hay không, mặc dù ông Schellhorn dường như đã loại trừ khả năng này.

"Chúng tôi muốn chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu càng sớm càng tốt. Tôi không muốn tiêm kích từ Mỹ, giống như châu Âu đã làm với những phi cơ thế hệ thứ năm", ông Schellhorn cho biết.

Trước đó ấn phẩm chuyên ngành Defense News đưa tin về việc Pháp muốn nắm giữ cổ phần lớn hơn trong dự án máy bay chiến đấu FCAS của châu Âu, dự án nhằm thay thế tiêm kích Rafale của Pháp, cũng như Eurofighter Typhoon của Tây Ban Nha và Đức.

Theo The War Zone
