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Ai từng giao dịch với Nguyễn Thị Thu SN 1991 liên hệ công an gấp

Trang Anh
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Đề nghị các cá nhân đã giao dịch, cho vay tiền, chuyển tiền hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Thị Thu chủ động liên hệ công an để được giải quyết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ngày 22/6/2026 cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Nguyễn Thị Thu (SN 1991, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng).

Quá trình điều tra xác định đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều người; đồng thời Cơ quan điều tra tiếp tục tiếp nhận thêm đơn trình báo, tố giác của công dân có liên quan để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ án.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân liên quan cũng như phục vụ công tác điều tra, ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành Thông báo tìm người bị hại.

Cơ quan công an đọc các quyết định với Nguyễn Thị Thu - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đề nghị các cá nhân đã giao dịch, cho vay tiền, chuyển tiền hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Thị Thu chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng) hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Nguyễn An Phú (SĐT: 0944.361.683) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không có cá nhân liên quan đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định.

Mọi tổ chức, cá nhân biết thông tin hoặc có liên quan đến vụ án đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 04/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan CSĐT) đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 7/2023, Nguyễn Thị Thu đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần vay tiền để tất toán khoản vay tại ngân hàng, qua đó tạo lòng tin để anh P.A.K cho vay số tiền 3 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Thu đã sử dụng phần lớn số tiền này để trả các khoản nợ cá nhân và chi tiêu vào mục đích riêng, không đúng với mục đích vay vốn đã đưa ra trước đó.

Bắt giữ Hoàng Văn Sáng 30 tuổi
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