Đầu đạn thế hệ mới của Iran.

Cùng đọc bài phân tích của chuyên gia quân sự Nga Sergey Poletaev, bài được giới thiệu bởi hãng RT.

Tuần đầu tiên của chiến dịch quân sự ở Iran sắp kết thúc, và một điều đã rõ ràng: Mỹ đã không thể giáng một đòn quyết định vào Iran và lặp lại "kịch bản Venezuela".

Washington và Israel dường như đã nhận ra rằng việc thay đổi chế độ ở Iran là bất khả thi nếu không có một chiến dịch tấn công trên bộ, và đang tìm kiếm những ứng cử viên để thực hiện điều đó.

Người Kurd ở Iraq và Iran

Người Kurd là một nhóm dân tộc không có quốc gia riêng. Sau sự sụp đổ của Đế chế Ottoman, họ đã phân tán khắp Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iran và Iraq, nơi họ trở thành một nhóm thiểu số bị đàn áp.

Cuộc đấu tranh giành độc lập không ngừng nghỉ của người Kurd thường bị các thế lực bên ngoài lợi dụng, những kẻ hứa hẹn trao cho họ một quốc gia riêng nhưng lại phản bội họ khi không còn cần đến sự phục vụ của họ nữa.

Người Kurd ở Iraq là nhóm người tiến gần nhất đến độc lập. Sau chiến tranh Iraq, họ đã củng cố quyền kiểm soát miền Bắc Iraq. Họ có một nền kinh tế khiêm tốn và quan trọng nhất là lực lượng dân quân riêng, Peshmerga.

Các cộng đồng người Kurd cũng sinh sống dọc biên giới Iran. Điều này khiến Peshmerga trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho việc triển khai quân sự tại Iran.

Căng thẳng đang gia tăng tại các khu vực người Kurd sinh sống ở Iran và Iraq. Các báo cáo cho thấy Iran đã tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các trại của người Kurd gần Erbil ở Iraq, trong khi các cuộc không kích của Israel nhắm vào Bukan, một thành phố của người Kurd ở phía biên giới Iran.

Tin tức ngày 7/3 về cuộc tấn công của lực lượng Peshmerga thuộc Iraq vào Iran dường như là giả, nhưng những báo cáo tương tự có thể sẽ tiếp tục xuất hiện. Tuy nhiên, có hai vấn đề chính với lực lượng dân quân người Kurd này.

Thứ nhất, mặc dù sở hữu một lực lượng khá lớn (12 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có từ 3.000 đến 5.000 binh sĩ, cùng với một số lượng đáng kể nhân viên hỗ trợ), Peshmerga là một lực lượng dân quân không đồng nhất, chỉ có một số ít xe tăng Liên Xô lỗi thời làm vũ khí hạng nặng.

Ngay cả khi người Kurd ở Iran chào đón họ nồng nhiệt, thì khả năng họ tiến xa hơn các khu vực người Kurd của Iran vẫn còn là điều đáng ngờ. Do đó, bất kỳ cuộc tấn công tiềm năng nào của người Kurd cũng khó có thể thành công trên quy mô lớn.

Vấn đề thứ hai là nếu người Kurd ở Iraq tham gia chiến đấu bên trong lãnh thổ Iran, họ có nguy cơ bị tấn công bởi lực lượng vũ trang Iraq, lực lượng mà họ có mối quan hệ căng thẳng và chính vì mục đích thành lập lực lượng dân quân của họ mà điều đó xảy ra ngay từ đầu.

Azerbaijan

Sáng 5/3 bắt đầu với các báo cáo về việc một máy bay không người lái của Iran tấn công sân bay ở Nakhchivan, Azerbaijan. Giống như vụ tên lửa được cho là của Iran bắn vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ, đây được cho là một hành động khiêu khích của Israel.

Lý lẽ đưa ra tương tự như trường hợp người Kurd: Vì miền Bắc Iran là nơi sinh sống của một lượng lớn người Azerbaijan, điều này có thể cám dỗ Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev với viễn cảnh kiểm soát một phần lãnh thổ Iran và phần biển Caspi thuộc Iran.

Tuy nhiên, việc can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến sẽ tiềm ẩn những rủi ro không thể chấp nhận được đối với Azerbaijan.

Dầu mỏ là nguồn thu nhập chính của Azerbaijan, và các khu vực sản xuất dầu chính của nước này nằm ở Biển Caspi, điều này khiến chúng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran.

Tối đa, người ta chỉ có thể kỳ vọng vào các hoạt động cục bộ dọc biên giới nhằm giành quyền kiểm soát hành lang đường bộ đến Nakhchivan, vùng lãnh thổ tách biệt của Azerbaijan khỏi phần còn lại của đất nước bởi Armenia và Iran.

Những người chơi khác

Pakistan cũng đang nhắm đến Iran một cách đầy vẻ hung hăng, bất chấp những lời hứa chính thức về việc không can thiệp vào cuộc xung đột.

Về mặt lý thuyết, các quốc gia Ả Rập cũng có thể tham gia vào cuộc xung đột, nhưng hiện tại, họ vẫn do dự không muốn tấn công Iran.

Người Kurd có thể sẽ là nhóm hoạt động tích cực nhất, trong khi Azerbaijan, Pakistan và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh sẽ chờ đợi thời cơ, đợi Mỹ và Israel "dồn con thú vào đường cùng" bằng các cuộc không kích để sau đó họ có thể tấn công.

Câu hỏi cấp bách là liệu kế hoạch này có hiệu quả hay không. Mặc dù Mỹ và Israel có thể duy trì chiến dịch không kích trong một thời gian khá dài, vấn đề then chốt là việc mở lại eo biển Hormuz, điều sẽ khôi phục hoạt động của ngành dầu khí trong khu vực.

Nếu Mỹ và Israel mở lại được eo biển này trong vòng vài tuần, Iran sẽ mất đi đòn bẩy chính của mình. Việc mở lại eo biển Hormuz sẽ là một thất bại chiến lược đáng kể đối với Tehran.

Lực lượng ủy nhiệm

Các quốc gia như Nga và Trung Quốc có thể can thiệp và giúp đỡ Iran. Trung Quốc có thể cung cấp nguồn tài chính và, ở một mức độ nào đó, vật tư quân sự, trong khi Nga có thể đóng vai trò là căn cứ hỗ trợ hậu cần, cung cấp chuyên môn quân sự tiên tiến và vũ khí bổ sung.

Trong kịch bản này, Iran có thể trở thành lực lượng ủy nhiệm của Nga và Trung Quốc, tiềm tàng đóng vai trò như một mũi dùi tấn công Mỹ, tương tự như cách Ukraine đã từng làm với Nga. Tuy nhiên, kịch bản như vậy đặt ra nhiều câu hỏi - trước hết là về Iran và Trung Quốc.

Hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy Iran đã chính thức yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự. Hôm 8/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng chưa có yêu cầu nào như vậy được đưa ra. Nếu có, dường như chúng ta sẽ phải chờ đến khi Tehran chọn ra nhà lãnh đạo mới và làm rõ lập trường của mình.

Trong khi đó, để Bắc Kinh thực sự ủng hộ Tehran, họ cần vượt qua những e ngại của mình và áp dụng cách tiếp cận thời chiến. Điều này tiềm ẩn rủi ro, vì sự ủng hộ dành cho Iran có thể dẫn đến gián đoạn kéo dài trong sản xuất dầu mỏ ở vùng Vịnh Ba Tư. Điều này chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến Trung Quốc, quốc gia mua dầu lớn nhất trong khu vực.

Hơn nữa, một cuộc chiến kéo dài và cuộc khủng hoảng dầu mỏ do đó gây ra có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, điều này sẽ gây ra những khó khăn nghiêm trọng cho nền kinh tế xuất khẩu của Trung Quốc. Vì vậy, việc Trung Quốc tránh đối đầu trực tiếp là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tình hình xung quanh Iran đang leo thang và thu hút thêm nhiều bên có thể tham gia. Số phận của cuộc xung đột phụ thuộc vào hai yếu tố: Liệu Mỹ và Israel có thể tạo điều kiện cho một cuộc tấn công trên bộ vào Iran thông qua các trung gian hay không, và liệu Nga, Trung Quốc và Iran có thể đóng vai trò tương tự như Mỹ, châu Âu ở Ukraine hay không?

Nếu vậy, cuộc chiến ở Iran rất có thể trở thành cuộc xung đột lớn thứ hai trong kỷ nguyên đa cực mới, sau cuộc chiến ở Ukraine.