Trong một năm mà nguồn vốn trở thành tâm điểm cạnh tranh, các ngân hàng Việt Nam đang cho thấy những cách thức rất khác nhau để duy trì đà tăng trưởng. Từ những thương vụ huy động vốn quốc tế, cuộc đua mở rộng hệ sinh thái đến sự thay đổi trong cách tiếp cận khách hàng, những ứng viên cho danh hiệu “Ngân hàng của năm” tại FChoice Awards 2026 đang thể hiện dấu ấn riêng trên nhiều phương diện.

Năm 2026 đặt các ngân hàng Việt Nam trước một bài toán nhiều biến số. Mặt bằng lãi suất ở mức cao gây áp lực lên chi phí huy động, trong khi nhu cầu vốn của nền kinh tế đòi hỏi các tổ chức tín dụng tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Việc cân đối giữa tăng trưởng tín dụng, khả năng huy động vốn, thanh khoản và chất lượng tài sản trở thành một trong những thách thức lớn đối với các nhà băng.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng, mỗi ngân hàng cần tìm kiếm thêm nguồn lực bên ngoài những kênh huy động truyền thống, khai thác hiệu quả hơn tệp khách hàng hiện hữu và mở rộng không gian kinh doanh. Cuộc cạnh tranh trong ngành ngân hàng vì thế diễn ra đồng thời trên nhiều mặt trận, từ năng lực tài chính, khả năng tiếp cận thị trường vốn đến công nghệ, hệ sinh thái, thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

Xét về tổng tài sản, ba ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước tiếp tục giữ quy mô lớn nhất hệ thống. BIDV đứng đầu với 3,49 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm; VietinBank đạt 2,95 triệu tỷ đồng, tăng 6,7%; Vietcombank đạt hơn 2,68 triệu tỷ đồng, tăng 9,8%.

Tuy nhiên, các ngân hàng khác chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Một cột mốc đang được thị trường quan tâm là khả năng xuất hiện thêm ngân hàng có tổng tài sản đạt 2 triệu tỷ đồng. Cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của MB đã đạt gần 1,84 triệu tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm, tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm Big 5.

VPBank ghi nhận tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh nhất trong nhóm ngân hàng lớn với mức tăng 27,8%, đưa quy mô lên hơn 1,61 triệu tỷ đồng. Chỉ sau ba quý, tổng tài sản của ngân hàng đã tăng thêm khoảng 350.000 tỷ đồng.

HDBank đứng thứ hai về tốc độ tăng trưởng tài sản với mức tăng 22,7%, đạt hơn 1,14 triệu tỷ đồng.

Techcombank ghi nhận hơn 1,31 triệu tỷ đồng tổng tài sản, tăng 10,6%; ACB đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng; Sacombank tăng 15,3% để vượt mốc một triệu tỷ đồng và SHB cũng tiến sát cột mốc này với mức tăng 11,4%.

Dẫu vậy, quy mô mở rộng chỉ thực sự bền vững khi chất lượng tài sản được giữ vững. Techcombank tiếp tục là hình mẫu tiêu biểu về chất lượng tài sản với tỷ lệ nợ xấu luôn nằm trong nhóm thấp nhất toàn ngành, được kiểm soát chặt chẽ ở mức dưới 1,2%. Ngân hàng duy trì khẩu vị rủi ro thận trọng, tập trung vào tệp khách hàng thu nhập cao và các doanh nghiệp đầu ngành có năng lực tài chính mạnh.

Với VPBank, diễn biến nợ xấu mang lại tín hiệu chuyển biến rất tích cực. Ngân hàng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ theo Thông tư 31 vẫn duy trì quanh 2%, thấp hơn mục tiêu 2,5%; NPL hợp nhất được kiểm soát dưới 3% và trong xu hướng giảm bất chấp toàn thị trường tăng lên.

Việc nâng cao tiêu chuẩn phê duyệt tín dụng, ứng dụng dữ liệu lớn trong hoạt động cấp tín dụng và thu hồi nợ, đồng thời chủ động xử lý các khoản nợ tồn đọng là những hướng đi được VPBank triển khai trong giai đoạn đẩy mạnh mở rộng hoạt động. Ngân hàng cũng sở hữu bộ đệm vốn ấn tượng khi trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên có vốn chủ sở hữu vượt 200.000 tỷ đồng.

Những lựa chọn chiến lược khác nhau phần nào được phản ánh qua kết quả kinh doanh của 10 ngân hàng niêm yết có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam. Ngay trong nhóm dẫn đầu thị trường, mỗi nhà băng đang thể hiện những thế mạnh riêng về lợi nhuận, tốc độ mở rộng quy mô, chất lượng tài sản và năng lực tích lũy vốn.

Vietcombank tiếp tục giữ vị trí số một toàn hệ thống với 40.440 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 22,1% so với cùng kỳ. Bám sát nút ngay phía sau là VietinBank với 39.557 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng ấn tượng 33,9%.

Nhóm bám đuổi phía sau chứng kiến những màn bứt tốc ngoạn mục. MB vươn lên vị trí thứ ba toàn ngành khi ghi nhận 30.518 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng tới 31,9%. Động lực cốt lõi nâng đỡ kết quả này đến từ sức mạnh của mô hình tập đoàn tài chính MB Group hoàn chỉnh. Kết hợp với chiến lược số hóa toàn diện, MB tiếp tục duy trì tỷ lệ chi phí trên thu nhập ở mức tối ưu hàng đầu hệ thống.

VPBank tạo nên bước nhảy vọt lớn nhất thị trường khi cán mốc 29.911 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt tốc độ tăng trưởng lên tới 46,7%. Động lực chính đến từ sự tăng tốc mạnh mẽ của ngân hàng mẹ với mức tăng trưởng tín dụng vượt trội, nguồn vốn quốc tế chi phí thấp phát huy hiệu quả và sự hồi phục rõ nét của công ty tài chính tiêu dùng FE Credit sau quá trình tái cấu trúc toàn diện.

Top 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất thị trường 9 tháng đầu năm 2026

Techcombank theo sát phía sau với 28.915 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số. Ngân hàng gây ấn tượng với nguồn thu phi tín dụng đa dạng từ IB (ngân hàng đầu tư) đến bảo hiểm, thẻ tín dụng, ...Đặc biệt, lợi thế chi phí vốn rẻ được bảo đảm vững chắc nhờ dòng tiền CASA dồi dào từ hệ sinh thái tạo bệ đỡ giúp Techcombank bảo vệ biên lãi thuần trước biến động thị trường.

HDBank tiếp tục khẳng định bản lĩnh với mức lợi nhuận trước thuế đạt 17.370 tỷ đồng, tăng trưởng trên 24% so với cùng kỳ. Thành công của HDBank gắn liền với việc khai thác sâu hệ sinh thái tiêu dùng, hàng không và bán lẻ rộng lớn cùng Sovico và Vietjet, kết hợp chiến lược tài trợ chuỗi nông nghiệp và phân phối tại các đô thị loại hai, giúp duy trì lợi suất cho vay cao trong khi chi phí tín dụng được tối ưu nhờ danh mục khách hàng phân tán.

Những kết quả kinh doanh trên cho thấy các ngân hàng đang khai thác những động lực tăng trưởng khác nhau. Tuy nhiên, trong bối cảnh lãi suất huy động ở mức cao, việc tìm kiếm nguồn vốn phù hợp để duy trì những động lực này trở thành một bài toán chung.

Một trong những câu chuyện nổi bật của ngành ngân hàng năm 2026 không thể không nhắc đến làn sóng huy động vốn trên thị trường quốc tế.

Trước chi phí vốn nội địa đắt đỏ và khan hiếm, khả năng tiếp cận các định chế tài chính toàn cầu trở thành thước đo uy tín, tính minh bạch và năng lực quản trị rủi ro của từng nhà băng. Năm 2026 ghi nhận làn sóng huy động vốn ngoại với quy mô lớn chưa từng thấy.

VPBank dẫn đầu cuộc đua khi huy động khoảng 1,44 tỷ USD qua các khoản vay hợp vốn quốc tế và trái phiếu phát hành ra nước ngoài. Nguồn lực dồi dào từ các định chế toàn cầu cùng sự đồng hành của đối tác chiến lược SMBC mang lại cho ngân hàng tấm đệm vốn trung dài hạn vững chắc với chi phí tối ưu để tài trợ cho các dự án xanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Techcombank cũng hoàn tất gói huy động vốn quốc tế kỷ lục 1 tỷ USD trong năm nay, tiếp tục củng cố mạng lưới quan hệ sâu rộng với các định chế tài chính lớn tại châu Á và phương Tây nhằm đa dạng hóa nguồn vốn đầu vào.

Ở nhóm tiếp theo, HDBank thu hút thành công khoảng 721 triệu USD từ các tổ chức tài chính phát triển quốc tế uy tín để tài trợ chuỗi giá trị và chuyển dịch năng lượng xanh. MB ghi nhận khoảng 550 triệu USD, ACB đạt khoảng 300 triệu USD, trong khi VIB huy động 285 triệu USD và SHB tiếp tục xúc tiến các khoản vay ngoại. Việc liên tiếp kích hoạt các gói vốn ngoại giúp các nhà băng giảm phụ thuộc vào tiền gửi trong nước và phần nào hạ nhiệt chi phí vốn bình quân.

Chiến lược tiếp cận khách hàng của các nhà băng trong năm 2026 chứng kiến bước chuyển mình ngoạn mục. Những chiến dịch quảng cáo sản phẩm tài chính thuần túy dần nhường chỗ cho sự hiện diện trực tiếp tại các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn nhằm đón đầu xu hướng trẻ hóa của người dùng.

Thương hiệu ngân hàng phủ sóng dày đặc tại các chương trình âm nhạc và truyền hình thực tế đình đám nhất năm. Techcombank ghi dấu ấn sâu đậm khi đồng hành cùng cơn sốt truyền hình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", truyền tải thông điệp về sự bền bỉ, bứt phá và gắn kết thương hiệu với phong cách sống năng động. VPBank tạo nên cơn sốt bùng nổ khi đưa concert của BigBang về Việt Nam, kích hoạt hàng loạt đợt mở thẻ và tài khoản số của người hâm mộ trên khắp cả nước.

Cùng xu hướng đó, TPBank củng cố mạnh mẽ vị thế trong lòng Gen Z qua việc đồng hành cùng chương trình "Tinh Hà 'Say Hi'", tích hợp trải nghiệm tài chính trực tiếp vào các hoạt động bình chọn và mua sắm. MB cũng liên tục ghi điểm qua các lễ hội âm nhạc và sự kiện văn hóa lớn dành cho giới trẻ.

Đặc quyền ưu tiên săn vé concert, các gói ưu đãi giảm giá độc quyền và chương trình hoàn tiền khi thanh toán qua ứng dụng số đã trở thành cầu nối tự nhiên biến một trải nghiệm giải trí thành hành động mở tài khoản và duy trì số dư thường xuyên. Ngân hàng giờ đây không còn là những điểm giao dịch khô khan mà đã chuyển mình thành một phần của phong cách sống thường nhật.

Dĩ nhiên khi sự kiện kết thúc, điều quyết định khách hàng có tiếp tục sử dụng dịch vụ hay không vẫn là chất lượng sản phẩm và trải nghiệm giao dịch. Đây cũng là lý do cuộc cạnh tranh về thương hiệu đang ngày càng gắn chặt với cuộc đua công nghệ giữa các ngân hàng.

Năm 2026 đánh dấu bước phát triển tiếp theo của quá trình chuyển đổi số ngành ngân hàng, khi trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy được đẩy mạnh ứng dụng vào các hoạt động nghiệp vụ.

Tại những ngân hàng chú trọng đầu tư công nghệ như VPBank, TPBank, Techcombank... AI đang mở ra nhiều hướng ứng dụng trong phục vụ khách hàng, vận hành và quản trị rủi ro.

Từ những chatbot hỗ trợ giải đáp thắc mắc ban đầu, công nghệ đang tiến tới các mô hình trợ lý tài chính cá nhân có khả năng phân tích dữ liệu giao dịch, nhận diện thói quen chi tiêu và đưa ra những gợi ý quản lý tài chính phù hợp hơn với nhu cầu của từng người dùng.

Trong hoạt động cấp tín dụng, các mô hình phân tích dữ liệu lớn và học máy giúp tự động hóa một số công đoạn thẩm định, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao khả năng đánh giá rủi ro. Công nghệ cũng hỗ trợ phát hiện các giao dịch bất thường, từ đó tăng cường khả năng phòng ngừa gian lận và bảo vệ khách hàng.

Đối với khối doanh nghiệp, những hướng ứng dụng mới bao gồm dự báo dòng tiền, quản lý thanh khoản tự động và tối ưu hóa hoạt động tài trợ chuỗi cung ứng.

Việc đưa công nghệ vào thực tiễn kinh doanh giúp các ngân hàng có thêm cơ hội nâng cao năng suất, kiểm soát chi phí vận hành và phục vụ lượng khách hàng ngày càng lớn mà không nhất thiết phải mở rộng tương ứng mạng lưới giao dịch vật lý.

Trong một thị trường mà nhiều sản phẩm tài chính cơ bản có sự tương đồng, khả năng chuyển hóa công nghệ thành những tiện ích thiết thực đang trở thành một yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các ngân hàng.

Với những dấu ấn riêng về kết quả kinh doanh, sức mạnh tài chính, năng lực đổi mới và khả năng kết nối với khách hàng, MB, VPBank, Techcombank, HDBank,… đang là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu “Ngân hàng của năm” tại FChoice Awards 2026. Đâu sẽ là cái tên thuyết phục được đông đảo công chúng và giới chuyên môn?

Viettel Tammi - Nền tảng bình chọn chính thức của FChoice Awards 2026 Viettel Tammi là nền tảng bình chọn chính thức của FChoice Awards 2026, nơi độc giả có thể tham gia lựa chọn những đề cử yêu thích trong 5 hạng mục thuộc nhóm Cộng đồng bình chọn. Được phát triển bởi Viettel, Tammi là ứng dụng liên lạc và tiện ích số với các tính năng gọi điện, nhắn tin, họp trực tuyến cùng nhiều tiện ích phục vụ đời sống. Nền tảng chú trọng bảo vệ tài khoản và quyền riêng tư thông qua các lớp xác thực, bảo mật thông tin. Cổng bình chọn mở từ 0h ngày 26/11 đến 23h59 ngày 12/12/2026. Hãy truy cập ứng dụng Viettel Tammi, tham gia bình chọn và gửi sự ủng hộ đến những đề cử bạn yêu thích. Mỗi lựa chọn của bạn sẽ góp phần tạo nên kết quả FChoice Awards năm nay. Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ qua Email về địa chỉ của Ban tổ chức FChoice: info@cafef.vn